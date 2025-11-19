Hai nghệ sĩ biểu diễn song sinh nổi tiếng Alice và Ellen Kessler - hay Kessler Twins - qua đời cùng nhau ngày 17/11/2025 tại nhà riêng ở Grünwald, ngoại ô Munich, hưởng thọ 89 tuổi. Theo Hiệp hội Đức về Cái chết Nhân đạo (DGHS), cả 2 đã chọn trợ tử tự nguyện, một quyết định đã chuẩn bị từ lâu và thực hiện đồng thời.

DGHS cho biết cặp song sinh là thành viên hơn 1 năm và nhiều lần bày tỏ mong muốn "ra đi cùng nhau" để tránh phải sống thiếu người kia.

Cặp song sinh huyền thoại Kessler thời trẻ.

Sự nghiệp lẫy lừng của "Đôi chân quốc dân"

Sinh ngày 20/8/1936 tại Nerchau (Đông Đức), Alice và Ellen lớn lên trong gia đình có truyền thống ballet. Năm 1952, ở tuổi 16, gia đình sang Tây Đức. Vài năm sau, họ ký hợp đồng với sàn diễn cabaret Lido ở Paris.

Với mái tóc vàng, đôi chân dài và khả năng hát nhảy đồng bộ xuất sắc, Kessler Twins nhanh chóng trở thành biểu tượng giải trí châu Âu thập niên 1950-1960. Họ biểu diễn cùng Fred Astaire, Frank Sinatra, Harry Belafonte; xuất hiện trên The Ed Sullivan Show (Mỹ); từ chối đóng phim với Elvis Presley vì không muốn bị định hình là ngôi sao nhạc kịch Hollywood.

Tại Ý - nơi họ sống gần 24 năm từ những năm 1960 - cặp song sinh được yêu mến cuồng nhiệt.

Kessler Twins đại diện Đức tại Eurovision 1959 với ca khúc Heute Abend wollen wir tanzen geh'n. Họ biểu diễn đến tuổi 80, nhận nhiều huân chương như Bundesverdienstkreuz (Đức).

Quyết định ra đi cùng nhau

Từ năm 2024, trong phỏng vấn với Bild và Corriere della Sera, Alice và Ellen công khai mong muốn "ra đi cùng ngày". "Ý tưởng một người đi trước là điều quá khó chịu đựng", họ chia sẻ. Di chúc quy định tro cốt cả 2 sẽ chôn chung 1 bình, cùng mẹ Elsa và chú chó Yello.

Vài tuần trước khi qua đời, cặp song sinh vẫn xuất hiện rạng rỡ tại buổi công chiếu Circus Roncalli ở Munich (tháng 10/2025). Theo bạn bè, sức khỏe của họ đã suy giảm: vấn đề tim mạch, mất vị giác/khứu giác và Ellen từng bị đột quỵ.

Pháp lý về trợ tử tại Đức

Từ phán quyết của tòa năm 2020, trợ tử tự nguyện được phép nếu người yêu cầu tự uống thuốc và tự nguyện, không bị ép buộc. Đức chưa có luật khung chi tiết, các tổ chức như DGHS hoạt động theo quy định nội bộ nghiêm ngặt.

Trường hợp Kessler Twins là một trong những vụ nổi bật, khơi lại tranh luận về quyền tự quyết cái chết, đặc biệt với người cao tuổi "mệt mỏi vì sống" chứ không nhất thiết mắc bệnh nan y.

Nhiều ngôi sao Ý và Đức bày tỏ tiếc thương. Đài RAI gọi họ là "biểu tượng thanh lịch và tự do nữ giới". Bạn thân - MC Caroline Reiber - nhận thư từ biệt vài ngày trước với lời nhắn: "Chúng tôi đã sống trọn vẹn, giờ là lúc ra đi cùng nhau".

The Kessler Twins biểu diễn trong The Ed Sullivan Show:

