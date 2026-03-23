Tuổi Dần: Vận thế bứt phá, tài lộc - phúc khí cùng lúc thăng hoa

Người tuổi Dần vốn mang khí chất mạnh mẽ, bản lĩnh và quý khí. Tuần cuối tháng 3 dương lịch, nhờ cục diện tương hợp thuận lợi, vận trình của họ như “hổ xuống núi”, mạnh mẽ và khó cản, thông tin từ Sohu.

Trong công việc, những nỗ lực âm thầm trước đó bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt. Người làm công ăn lương dễ được cấp trên ghi nhận, có cơ hội tăng lương, thăng chức hoặc mở rộng quyền hạn. Người kinh doanh có thể ký được hợp đồng lớn, nguồn khách hàng ổn định, quy mô phát triển nhanh chóng.

Về tài chính, vận tiền bạc mở rộng rõ rệt. Thu nhập chính tăng mạnh, các khoản thưởng, hoa hồng dồi dào. Bên cạnh đó, cơ hội đầu tư sinh lời cũng xuất hiện, giúp nguồn tiền tích lũy tăng trưởng vượt bậc.

Đời sống cá nhân cũng khởi sắc. Người độc thân dễ gặp được đối tượng phù hợp, trong khi người đã có gia đình tận hưởng không khí ấm êm, hạnh phúc.

Tuổi Mão: Vận may đến gần, tài duyên sâu dày

Người tuổi Mão vốn hiền hòa, tinh tế và có nhiều mối quan hệ tốt. Tuần mới mang đến lợi thế “đúng thời điểm”, giúp họ phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Trong công việc, nhiều vướng mắc trước đây được tháo gỡ. Những dự án trì trệ bắt đầu tiến triển, khách hàng trở nên hợp tác hơn. Người đang làm việc có cơ hội đảm nhận vị trí quan trọng, còn người tìm việc dễ nhận được lời mời hấp dẫn.

Tài chính duy trì đà tăng ổn định. Lương thưởng, tiền chia lợi nhuận liên tục về tay. Đáng chú ý, các khoản đầu tư trước đó có dấu hiệu sinh lời tích cực, từ bất động sản đến các kênh tài chính khác. Ngoài ra, nguồn thu bất ngờ như tiền thưởng, quà tặng cũng xuất hiện thường xuyên.

Chuyện tình cảm khởi sắc khi vận đào hoa nở rộ. Người độc thân dễ gặp nhân duyên tốt, còn các cặp đôi ngày càng gắn bó, gia đình hòa thuận, phúc khí.

Tuổi Hợi: Quý nhân phù trợ, tài lộc đến bất ngờ

Người tuổi Hợi vốn có số hưởng phúc và tuần này là thời điểm vận may của họ được kích hoạt mạnh mẽ. Nhờ sự trợ giúp của quý nhân, vận trình tổng thể chuyển biến tích cực rõ rệt.

Sự nghiệp diễn tiến thuận lợi, công việc trôi chảy, dễ được cấp trên đánh giá cao. Những nỗ lực trước đây bắt đầu “đơm hoa kết trái”, mở ra cơ hội mới để bứt phá.

Về tài chính, thu nhập chính ổn định, trong khi nguồn tiền phụ lại mang đến nhiều bất ngờ. Các khoản thưởng, hỗ trợ hoặc lợi nhuận bất ngờ có thể xuất hiện. Nhờ uy tín và cách làm việc chắc chắn, người tuổi Hợi thường được ưu tiên trong các cơ hội hợp tác hoặc đầu tư.

Cuộc sống cá nhân cũng viên mãn hơn. Sức khỏe cải thiện, tinh thần tích cực, gia đình êm ấm. Đây là giai đoạn họ chuyển từ ổn định sang dư dả, đủ đầy.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm