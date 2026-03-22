1. Dự đoán tử vi tuổi Mùi hàng tháng năm 2026

Tháng 1 (tháng Dần)

Công việc đầu năm khá thuận lợi, là thời điểm tốt để bạn lập kế hoạch hoặc phát triển ý tưởng mới. Tài lộc tốt và ổn định nhờ nguồn thu chính. Có điều, tuổi Mùi cần điều chỉnh cảm xúc tốt, tránh ảnh hưởng tới sức khỏe.

Tháng 2 (tháng Mão)

Công danh có điềm thăng tiến, nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân là nam mệnh, được hỗ trợ về tài chính hoặc mối quan hệ tốt. Tài lộc có sự gia tăng đáng kể, nguồn thu phụ cũng tăng đột biến.

Tháng 3 (tháng Thìn)

Bạn cần tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch mới trong công việc làm ăn. Nếu có ý định thi cử, học hành thêm văn bằng, Mùi nên tiến hành trong thời điểm này. Tháng này vượng đào hoa, người độc thân có cơ hội hẹn hò lãng mạn.

Tháng 4 (tháng Tỵ)

Công việc có nhiều cơ hội phát triển, có thể được săn đón hoặc tiến cử tới nơi có không gian phát triển tốt hơn. Vận may tài lộc đến từ công việc hiện tại là chủ yếu. Tháng này xuất hiện dấu hiệu cãi vã hoặc mâu thuẫn giữa các cặp đôi, nên tiết chế cảm xúc.

Tháng 5 (tháng Ngọ)

Mùi gặp quý nhân tương trợ, các mối quan hệ xã hội cực vượng, đi đâu cũng được yêu mến, kính nể và giúp đỡ. Tài lộc ổn định, gia tăng về cuối tháng. Bạn nên chú ý giữ gìn sức khỏe, đề phòng bị ngã hoặc va chạm mạnh.

Tháng 6 (tháng Mùi)

Công việc có thể gặp phải rắc rối, thử thách, cấp trên hoặc khách hàng gây khó dễ. Đây là thời điểm cần đánh đổi hoặc đưa ra sự lựa chọn mang tính quyết định nào đó. Tài lộc tuy vẫn ổn nhưng có dấu hiệu hao tán.

Tháng 7 (tháng Thân)

Tài khí vượng, có lộc trong làm ăn buôn bán. Công việc làm ăn có tiến triển mới, có thể đạt được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên bạn cần chú ý tới các bệnh về gan, thận hoặc bệnh về đường tiết niệu.

Tháng 8 (tháng Dậu)

Đây là thời điểm củng cố năng lực bản thân và được đề bạt thăng tiến. Tài lộc ngày càng tốt lên. Về tình cảm, bạn cần tỉnh táo, tránh nghe lời người ngoài xúi giục mà gia đạo lục đục.

Tháng 9 (tháng Tuất)

Mùi cần tỉnh táo trong các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đề phòng bị lừa tiền, lợi dụng tình cảm. Công việc duy trì ổn định, là lúc phù hợp để đòi lại sự công bằng. Nữ mệnh nên lưu tâm chuyện sinh sản, nội tiết tố.

Tháng 10 (tháng Hợi)

Vận quý nhân vượng, có thể tận dụng để mở rộng hợp tác làm ăn. Công việc khá hanh thông, đạt được thành tựu nhất định. Tài chính vẫn ổn nhờ nguồn thu chính. Gia đạo đón hỷ tín, trong nhà có thêm nhân đinh.

Tháng 11 (tháng Tý)

Cát khí có phần suy giảm, không thích hợp để tiến hành những việc quan trọng. Mùi cần hành sự thận trọng, tránh đi đường tắt trong làm ăn kẻo bị giáng họa, tiền mất tật mang. Sức khỏe cần chú ý các bệnh về thần kinh như suy nhược, tiền đình, lo âu.

Tháng 12 (tháng Sửu)

Tháng này có điềm thị phi đeo bám, kẻ xấu cản trở, công việc vừa nhiều lại áp lực, có việc không thành dù đã nỗ lực nhiều. Gia đạo có điều phiền muộn, bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi thư giãn ở nơi yên tĩnh, có thiên nhiên bao quanh hơn là giải trí qua các thiết bị điện tử gây mỏi mắt hoặc đau đầu.

2. Tổng kết tử vi tuổi Mùi năm 2026 và cách hóa giải vận hạn

Năm 2026 được đánh giá là năm khá cát lành đối với người tuổi Mùi, nhất là ở phương diện công việc làm ăn, có sự tiến triển vượt bậc, thậm chí là sự tăng trưởng đột phá.

Với sự trợ lực của cục diện Nhị Hợp nhật nguyệt, lại thêm nhiều cát tinh chủ về sự nghiệp thăng tiến trợ lực, đường công danh của tuổi Mùi có nhiều cơ hội đổi mới, giúp đương số có thể chạm tay vào đỉnh cao sự nghiệp.

Có điều, vẫn còn đó tác động của hạn Tam tai, chủ yếu là ở nửa cuối năm 2026, khiến công việc của tuổi Mùi có thời điểm gặp trở ngại lớn. Tiền bạc cũng hao tán do đầu tư rủi ro cao, nhất là sức khỏe cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Vì thế bản mệnh luôn nhắc nhở bản thân hành sự thận trọng, làm gì cũng cần có kế hoạch rõ ràng, đừng vội thấy thành công mà mừng, thấy chiến thắng là khinh suất.

Cách hóa giải vận xui hiệu quả trong năm 2026 cho tuổi Mùi:

Làm việc chăm chỉ và thận trọng

Phàm là việc gì, bất kể lớn nhỏ, hành sự thận trọng, có kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn gặt hái được thành công đúng như mong đợi.

Dưới góc độ mệnh lý học, tài lộc không tự nhiên sinh ra, tiền tài không tự nhiên mà có, tất cả đều quy đổi từ sức lao động, sự nỗ lực và cố gắng chuyên cần của bản thân. Một khi bạn đã cố gắng hết mình, chắc chắn bạn sẽ nhận về thành quả tương xứng.

Giữ tâm khiêm tốn, hạn chế đầu tư mạo hiểm

Với vận may lớn trong sự nghiệp, khả năng tuổi Mùi có thể thăng tiến hoặc đạt được thành tựu lớn trong năm 2026. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà chủ quan hay khoe khoang với bên ngoài, tác động của Tam tai khôn lường, có thể khiến bản mệnh mất trắng thành quả đạt được lúc nào không hay.

Bên cạnh đó, bạn cần rà soát, tính toán lại các hoạt động đầu tư trong thời gian qua, tránh tuyệt đối tâm lý nóng vội dễ bị dẫn dụ vào những món đầu tư mạo hiểm, gây rủi ro phá sản hoặc bị lừa gạt rất lớn.

Làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người

Hành thiện là cách tạo phước dễ dàng, đơn giản mà lâu bền nhất.

Bạn hãy bắt đầu hành thiện từ những việc nhỏ, từ người thân trong gia đình tới việc lớn hay bạn bè, mọi người xung quanh. Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, xui khí từ đó cũng bị tiễu trừ, cát khí gia tăng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm