Theo dự báo, tuổi Dần, tuổi Mùi và tuổi Tuất là 3 con giáp có vận trình sáng nhất, dễ đạt trạng thái “tiền vào như nước, nhà cửa yên ấm” trong 7 ngày tới đây, theo Sohu.

Tuổi Dần: Sự nghiệp bứt phá, tài lộc song hành

Người tuổi Dần bước vào giai đoạn vận may tăng tốc. Công việc có dấu hiệu đột phá, dễ được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng hoặc đạt kết quả rõ rệt sau thời gian dài nỗ lực. Nhờ quý nhân hỗ trợ, các kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn dự kiến.

Tài chính ổn định và có chiều hướng tăng. Ngoài thu nhập chính, tuổi Dần còn dễ đón lộc phụ từ đầu tư, công việc tay trái hoặc các mối quan hệ xã hội. Gia đạo yên vui, có thể đón tin tốt liên quan đến người thân.

Tuổi Mùi: Nhân duyên vượng, tiền bạc đến từ các mối quan hệ

Ảnh: Sohu

Trong 7 ngày tới, tuổi Mùi có vận trình nhẹ nhàng nhưng hiệu quả. Nhân duyên tốt giúp các mối quan hệ xã hội trở thành cơ hội tài chính. Nhiều người có thể nhận được lời mời hợp tác, việc làm thêm hoặc nguồn thu bất ngờ nhờ kết nối quen biết.

Thu nhập chính duy trì ổn định, nguồn thu phụ có xu hướng tăng. Gia đình hòa thuận, không khí ấm áp, dễ có tin vui liên quan đến sức khỏe hoặc công việc của người thân.

Tuổi Tuất: Thành quả đến sau thời gian bền bỉ

Tuổi Tuất bước vào giai đoạn “thu hoạch” sau thời gian dài kiên trì. Công việc tiến triển tích cực, dễ được ghi nhận, tăng lương hoặc mở rộng cơ hội làm ăn. Người kinh doanh, làm tự do có thêm khách hàng, đơn hàng đều đặn.

Ảnh: Sohu

Tài lộc ổn định, có khả năng phát sinh khoản thu ngoài dự tính như hoàn tiền, chia lợi nhuận hoặc đầu tư sinh lời. Gia đình êm ấm, có thể đón tin vui về nhà cửa, con cái hoặc các mối quan hệ họ hàng.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm