Đông chí 2025 là ngày nào?

Theo thiên văn học, Đông chí xảy ra do trục Trái Đất nghiêng khoảng 23,5 độ so với mặt phẳng quỹ đạo quanh Mặt Trời. Vào thời điểm này, Bắc bán cầu nhận được ít ánh sáng mặt trời nhất, dẫn đến ngày ngắn và đêm dài.

Hiện tượng này là kết quả của chuyển động quay và chuyển động quỹ đạo của Trái Đất, tạo nên các mùa trong năm.

Tại Việt Nam, Đông chí thường trùng với đợt rét đậm, rét hại của mùa đông. Ảnh minh họa: Phạm Quang Vinh

Ngày Đông chí là ngày đầu tiên của tiết Đông chí. Theo Lịch vạn niên, ngày Đông chí 2025 rơi vào Chủ nhật 21/12 dương lịch, tức ngày 02/11 âm lịch.