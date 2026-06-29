Tuổi Dần: Cơ hội mở rộng công việc, tài lộc khởi sắc

Bước sang tuần mới, người tuổi Dần đón nhiều tín hiệu tích cực trong cả công việc lẫn tài chính. Với bản tính quyết đoán, dám nghĩ dám làm, tuổi Dần có cơ hội khẳng định năng lực và ghi điểm trong mắt cấp trên hoặc đối tác, theo Sohu.

Trong công việc, những kế hoạch từng bị trì hoãn có thể xuất hiện bước tiến mới. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tuổi Dần mạnh dạn đề xuất ý tưởng, mở rộng các mối quan hệ hợp tác hoặc thử sức ở lĩnh vực mới. Sự tự tin và tinh thần chủ động sẽ giúp bản mệnh nắm bắt được những cơ hội đáng giá.

Về tài lộc, nguồn thu nhập có dấu hiệu cải thiện nhờ thành quả từ những nỗ lực trước đó. Một số người có thể nhận được khoản thưởng, hoa hồng hoặc lợi nhuận từ công việc tay trái. Dù vận may tài chính đang khá thuận lợi, tuổi Dần vẫn nên ưu tiên các quyết định đầu tư an toàn, tránh chạy theo những lời mời gọi lợi nhuận quá hấp dẫn.

Ngoài ra, vận quý nhân cũng khá vượng trong tuần này. Sự xuất hiện của một người có kinh nghiệm hoặc mối quan hệ tốt có thể giúp tuổi Dần tháo gỡ khó khăn, tìm ra hướng đi phù hợp hơn cho công việc và cuộc sống. Chỉ cần giữ tinh thần cầu thị, kiên trì với mục tiêu đã chọn, tuổi Dần hoàn toàn có thể đón nhận một tuần nhiều niềm vui và thành quả đáng mong đợi.

Tuổi Thìn: Quý nhân xuất hiện, mở rộng đường tài lộc

Ảnh minh họa: Sohu

Người tuổi Thìn vốn tự tin, quyết đoán và có tố chất lãnh đạo. Bước sang tuần mới, vận quý nhân của con giáp này được dự báo khởi sắc rõ rệt.

Trong công việc, tuổi Thìn có cơ hội gặp được người sẵn sàng hỗ trợ, chỉ dẫn hoặc giới thiệu những cơ hội phát triển mới. Đó có thể là cấp trên, đối tác hoặc những mối quan hệ quen biết lâu năm. Nhờ sự giúp sức đúng lúc, nhiều khó khăn trước đây được tháo gỡ, công việc tiến triển thuận lợi hơn.

Tài chính cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Nguồn thu nhập chính ổn định và có xu hướng gia tăng nhờ thành tích công việc tốt. Những khoản đầu tư hoặc kế hoạch tài chính được chuẩn bị từ trước cũng có thể bắt đầu mang lại kết quả khả quan.

Tuy nhiên, tuổi Thìn được khuyên nên giữ sự thận trọng, tránh nóng vội hoặc đầu tư theo cảm xúc để duy trì vận may lâu dài.

Tuổi Thân: Nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, tài lộc liên tiếp gõ cửa

Người tuổi Thân nổi tiếng thông minh, linh hoạt và có khả năng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh. Đây cũng chính là lợi thế giúp họ đón nhận nhiều cơ hội trong thời gian tới.

Những kế hoạch từng bị trì hoãn có thể bất ngờ xuất hiện bước ngoặt mới. Nhờ sự nhanh nhạy và quyết đoán, tuổi Thân dễ dàng biến cơ hội thành thành quả thực tế.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã hội tiếp tục trở thành nguồn lực quý giá. Bạn bè, đối tác hoặc người quen có thể mang đến những lời mời hợp tác, cơ hội kinh doanh hoặc dự án tiềm năng giúp gia tăng thu nhập.

Vận tài chính của tuổi Thân được đánh giá khá sáng, vừa có nguồn thu ổn định vừa có cơ hội nhận thêm những khoản lợi nhuận ngoài dự kiến. Điều quan trọng là cần tập trung vào mục tiêu đã chọn thay vì ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm