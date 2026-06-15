Mike Fields chỉ trúng số 20 USD nhưng bị thành 100.000 USD. Ảnh: FOX59 News

Mike Fields sống tại bang Indiana (Mỹ) đã mua 4 tấm vé cào xổ số do Hoosier Lottery phát hành. Sau khi cào vé và kiểm tra kết quả, ông vô cùng phấn khích khi thấy một trong các tấm vé hiển thị giải thưởng cao nhất trị giá 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng).

Tuy nhiên, niềm vui tan biến khi ông mang vé đi xác nhận. Hệ thống của Hoosier Lottery thông báo rằng giá trị trúng thực tế của tấm vé chỉ là 20 USD (hơn 520.000 đồng).

"Họ không nói rằng tôi không trúng. Họ chỉ bảo hôm nay chưa thể trả thưởng và sẽ gửi thông báo qua thư trong vòng 30 ngày", Mike Fields cho biết.

Theo giải thích từ Hoosier Lottery, họ gặp một lỗi kỹ thuật liên quan đến quá trình in vé, People đưa tin ngày 13/6.

Thông thường, giá trị giải thưởng của vé cào được hiển thị ngay bên dưới biểu tượng trúng thưởng trên tấm vé. Trên vé của ông Fields, số tiền hiện rõ là 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, khi vé được quét vào hệ thống xác nhận giải thưởng, dữ liệu chính thức ghi nhận giá trị của vé chỉ là 20 USD (hơn 520.000 đồng).

Ông Jared Bond, Giám đốc đối ngoại của Hoosier Lottery, cho biết nguyên nhân xuất phát từ lỗi in ấn khiến một số vé hiển thị số tiền thưởng không đúng với dữ liệu trúng thưởng thực tế được lưu trong hệ thống xác thực chính thức của công ty xổ số.

Không chỉ riêng ông Fields gặp tình huống trớ trêu. Một người chơi khác là ông Glendon Jones cũng cho biết, ông tin rằng mình đã trúng 2.500 USD (65,8 triệu đồng).

Sau khi lái xe đến trụ sở Hoosier Lottery để làm thủ tục nhận thưởng, ông được thông báo vé của mình bị ảnh hưởng bởi lỗi in ấn và trên thực tế không trúng thưởng.

“Tôi đến nơi và họ nói đó chỉ là một sai sót trong quá trình in vé. Nói cách khác, tôi hoàn toàn không có cơ hội nhận số tiền đó”, ông Jones cho biết.

Hoosier Lottery đã tạm dừng toàn bộ hoạt động bán vé cào mệnh giá 5 USD (131.000 đồng) để tiến hành rà soát.

Ông Jared Bond cũng nói thêm: “Chúng tôi đang xem xét toàn bộ các quy định và quy trình liên quan để xác định phương án xử lý phù hợp đối với những trường hợp bị ảnh hưởng".

Hiện Hoosier Lottery đã cung cấp mẫu đơn để những người chơi bị ảnh hưởng gửi yêu cầu xem xét và giải quyết quyền lợi.