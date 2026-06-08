Kevin Mongeau chụp ảnh cùng vợ con. Ảnh: People

Kevin Mongeau sinh sống tại khu vực phía Bắc tỉnh Ontario (Canada), đang đứng trên thang làm việc thì nhận được tin vui.

Ông Glenn Craig, Giám đốc điều hành Quỹ Khoa học Y tế khu vực Thunder Bay - đơn vị điều hành chương trình xổ số, trực tiếp gọi điện thông báo cho anh. Trước khi công bố tin tức có thể thay đổi cuộc đời anh, ông Craig đã yêu cầu Kevin bước xuống khỏi thang để đảm bảo an toàn.

Sau khi chắc chắn người đàn ông này đã đứng vững trên mặt đất, vị giám đốc mới chính thức thông báo rằng anh đã trúng giải độc đắc trị giá 1,77 triệu USD (hơn 46 tỷ đồng).

Nghe số tiền mình vừa trúng được, Kevin không giấu nổi sự xúc động. “Nghe thật tuyệt. Tôi đang run lên đây”, anh thốt lên.

Khi được hỏi sẽ báo tin vui cho ai đầu tiên, anh trả lời là vợ, rồi nói thêm rằng, hy vọng cô ấy sẽ tin điều mình vừa kể, tờ People đưa tin ngày 7/6.

Sau khi trúng số, Kevin cho biết anh đã có kế hoạch sử dụng số tiền này. Là cha của một bé gái 2 tuổi, anh cho biết mong muốn lớn nhất hiện nay là mang đến cho gia đình một ngôi nhà ổn định.

“Tôi nghĩ mình sẽ dùng số tiền này để xây một căn nhà mới. Có thể không phải một căn nhà trị giá 2 triệu USD, nhưng chắc chắn sẽ là một ngôi nhà đẹp”, anh chia sẻ.

Chương trình xổ số anh tham gia là một hoạt động gây quỹ nhằm hỗ trợ mua sắm trang thiết bị y tế và nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân tại Trung tâm Khoa học Y tế khu vực Thunder Bay. Theo đơn vị tổ chức, đến nay chương trình đã trao hơn 100 triệu USD (hơn 2.633 tỷ đồng) tiền thưởng cho người chơi trên khắp tỉnh Ontario.