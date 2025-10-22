Khoảng 10 ngày nay, người dân thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil (Lâm Đồng) rất lo lắng vì 3 con voi rừng liên tục xuất hiện phá hoại cây cối, hoa màu, chòi rẫy ở khu vực gần bìa rừng. Do voi xuất hiện liên tục mỗi ngày nên người dân không dám lên nương rẫy.

Cây dừa to hơn cột nhà của gia đình ông Hiệp bị voi quật gãy. Ảnh: Hải Dương

Ông Trần Văn Hiệp, trú thôn Đồi Mây, xã Đắk Wil kể, thời gian gần đây có 3 con voi rừng liên tục xuất hiện tại khu vực rẫy của gia đình ông và nhiều người xung quanh. Chúng tìm kiếm thức ăn, phá hoại cây cối, hoa màu và chòi canh rẫy.

Nhiều cây dừa có đường kính lớn hơn cột nhà cùng các loại cây cau, chuối của gia đình ông Hiệp đều bị voi quật đổ la liệt. Vườn bắp bị phá nát, căn chòi gỗ bị hư hỏng nặng. Xung quanh hiện trường có rất nhiều dấu chân voi lớn, đường kính 30-40cm.

Lo sợ voi rừng, ông Hiệp không dám cho vợ vào rẫy. Người dân trong vùng cũng tranh thủ làm đến khoảng 15h rồi về, vì mấy ngày nay, đàn voi thường xuất hiện sớm từ 16h, thay vì chỉ ra kiếm ăn vào ban đêm như trước.

“Chúng tôi lo nhất là sự an toàn của phụ nữ và người lớn tuổi đi làm rẫy. Mong chính quyền sớm có biện pháp xua đuổi voi để bà con yên tâm canh tác”, ông Hiệp nói.

Căn chòi của gia đình ông Hiệp bị phá hỏng. Ảnh: Hải Dương

Tương tự, rẫy của gia đình ông Bùi Minh Kiển ở thôn Đồi Mây cũng bị voi rừng phá hoại, các loại bắp, chuối, dứa và hoa màu khác... đều bị phá tan hoang.

Theo ông Kiển, đàn voi ăn bắp xong còn nằm xuống, lăn qua lăn lại khiến cả diện tích lớn bị phá nát. Trước đây, khi người dân tìm cách xua đuổi, voi thường chỉ nhìn rồi bỏ đi. Tuy nhiên, dạo gần đây, hễ thấy người là chúng lập tức đuổi theo, gây nguy hiểm cho bà con.

“Bà con rất mong chính quyền sớm có biện pháp để yên tâm canh tác”, ông Kiển cho hay.

Hàng loạt dấu chân lớn của voi rừng xuất hiện khiến bà con lo lắng. Ảnh: Hải Dương

Trước nguy cơ xảy ra xung đột giữa người và voi, UBND xã Đắk Wil đã ra thông báo gửi đến toàn thể người dân, khuyến cáo bà con giữ khoảng cách an toàn, không tiếp cận hay chọc phá voi.

Chính quyền hướng dẫn người dân sử dụng các dụng cụ đơn giản như kẻng, trống, loa phóng thanh, động cơ máy nổ hoặc các vật dụng khác để tạo tiếng động lớn nhằm xua đuổi voi. Khi xua đuổi vào ban đêm, có thể dùng lửa hoặc đèn pha chiếu sáng mạnh vào mắt voi để chúng rời đi.

Trong quá trình thực hiện việc xua đuổi voi, bà con cần chú ý: không được tới quá gần voi, khoảng cách an toàn tối thiểu giữa người và voi là 30m; không tập trung đông người đứng xem và trêu chọc làm cho voi tức giận; khi bị voi đuổi phải chạy xuống dốc hoặc chạy theo đường đồng mức.

Bà con được khuyến cáo hạn chế đi lại hoặc ngủ đêm trong rừng, nương rẫy tại những khu vực có khả năng xuất hiện voi.

Chính quyền địa phương cũng nghiêm cấm các hành vi săn bắn, bắt, bẫy hay giết voi; đồng thời đề nghị người dân tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng tránh, bảo vệ voi. Khi phát hiện voi, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương để có hướng xử lý kịp thời.

Rẫy bắp của ông Bùi Minh Kiển bị phá tan hoang. Ảnh: Hải Dương

Chủ tịch UBND xã Đắk Wil Hoàng Văn Tám cho biết, địa phương đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng để có phương án, giải pháp lâu dài nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và voi.

Theo thông tin từ Phòng Văn hóa xã hội xã Đắk Wil, đàn voi có 3 con, trong đó con to nhất nặng khoảng 6 tấn, một con nặng 4 tấn và một voi con. Đàn voi đã xuất hiện từ 2 năm trước, ban ngày chúng nghỉ trong rừng, ban đêm ra rẫy người dân để tìm thức ăn.