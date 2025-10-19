Ngày 19/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Văn Tám, Chủ tịch UBND xã Đắk Wil (Lâm Đồng) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân. Công an tỉnh Lâm Đồng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực nơi tìm thấy thi thể ông T. Ảnh: ĐT

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 17/10, gia đình ông M.V.T. (66 tuổi, trú tại xã Đắk Wil) trình báo với Công an xã Đắk Wil về việc ông T. bị mất tích khi vào rừng hái măng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đắk Wil nhanh chóng phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9h ngày 18/10, thi thể ông T. được tìm thấy tại khu vực bìa rừng thuộc tiểu khu 854, xã Đắk Wil.

Ông Hoàng Văn Tám thông tin thêm, một điểm đáng chú ý là hiện trường nơi phát hiện thi thể ông T. có nhiều dấu chân voi. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ việc phải chờ cơ quan công an kết luận.