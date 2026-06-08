Chế độ Bóng đá AI tối ưu từng khoảnh khắc trên sân

Mặc dù các sản phẩm TV hiện tại đã có bước tiến vượt bậc về mặt hiển thị, song tín đồ bóng đá đôi lúc vẫn gặp phải một số hạn chế khi thưởng thức các trận đấu. Trong đó phải kể đến hiện tượng màu sắc hiển thị không chính xác, quá bệt hoặc quá gắt, bị giật hình khi cầu thủ tăng tốc dẫn bóng hoặc hình ảnh bị mờ nhoè trong các góc lia camera nhanh trên sân… Những hạn chế này ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm theo dõi bóng đá, đặc biệt là các sự kiện lớn như World Cup.

Trải nghiệm World Cup với chất lượng hình ảnh, âm thanh được nâng cấp toàn diện với chế độ Bóng đá AI

Với chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode) hoàn toàn mới trên Samsung AI TV 2026, khán giả có thể tận hưởng từng khoảnh khắc trận đấu với chất lượng vượt trội. Chế độ này có khả năng nhận diện chuyển động trận đấu theo thời gian thực để tự động điều chỉnh độ mượt của các pha bóng tốc độ cao, tăng chiều sâu hình ảnh sân cỏ và làm nổi bật âm thanh cổ vũ từ khán đài.

Tách âm thanh bằng AI trao quyền làm chủ không khí trận đấu

Ngoại trừ việc tăng giảm âm lượng, khán giả gần như rất khó can thiệp vào âm thanh khi theo dõi các trận đấu bóng đá. Khi phải đối mặt với các tình huống như tiếng ồn khán giả lấn át giọng bình luận viên hoặc bình luận viên nói quá nhiều, gây mất tập trung trong các tình huống quan trọng như phạt đền, sút luân lưu… người yêu bóng đá không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận chúng.

Người dùng Samsung AI TV được can thiệp sâu hơn vào âm thanh trận đấu nhờ sự trợ giúp của AI

Tuy nhiên trong mùa World Cup năm nay, khán giả sẽ được trao quyền can thiệp sâu hơn vào âm thanh trận đấu nhờ chế độ Tách âm thanh bằng AI (AI Sound Controller) trên các dòng Samsung AI TV 2026. Bạn có thể tắt, tăng/giảm âm lượng của một hoặc nhiều yếu tố nói trên. Điều này đồng nghĩa với việc tín đồ World Cup có thể tắt tiếng bình luận viên để tập trung cho những khoảnh khắc gay cấn, tắt tiếng ồn khán đài để hoàn toàn làm chủ không khí trận đấu theo cách riêng.

Trợ lý Vision AI Companion trò chuyện cùng người xem

Để thổi bùng không khí sôi động mùa World Cup, Samsung đã giới thiệu trợ lý Vision AI Companion (VAC) đa nhiệm trên các sản phẩm AI TV mới của mình. Nền tảng trợ lý AI mới được tích hợp đồng thời Bixby, Gemini và Copilot, cho phép người dùng tương tác với TV bằng giọng nói tự nhiên, từ điều khiển nội dung, tối ưu hình ảnh âm thanh cho tới khả năng kết nối hệ sinh thái AI Home trong tương lai.

Mọi câu hỏi và dự đoán về kết quả World Cup đều có thể hỏi đáp trực tiếp trên Samsung AI TV

Điểm đặc biệt ở trợ lý VAC là khả năng hiểu và trả lời câu hỏi của người dùng về mọi vấn đề, bao gồm cả các chủ đề World Cup. Khán giả có thể đặt câu hỏi cho TV về tỷ lệ bảo vệ khung thành của một thủ môn suốt mùa giải, số lượng bàn thắng của một cầu thủ, dự đoán kết quả trận đấu dựa trên tương quan lực lượng, tỉ lệ thắng trước đây…Với mỗi câu trả lời, trợ lý VAC còn cung cấp thêm hình ảnh, video minh hoạ để làm phong phú thêm trải nghiệm tìm kiếm thông tin. Sự tương tác hai chiều giữa khán giả và Samsung AI TV hứa hẹn sẽ mang đến một mùa World Cup cuốn hút và sôi động hơn.

Về bản quyền World Cup, Samsung đã hợp tác chặt chẽ với các nền tảng OTT tại Việt Nam để đảm bảo người dùng có thể tiếp cận các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá hàng đầu thế giới một cách dễ dàng.

Các tính năng tối ưu cho trải nghiệm World Cup kể trên hiện đã có mặt trên toàn bộ dải sản phẩm Samsung AI TV 2026, bao gồm Micro RGB, Mini LED, OLED, Neo QLED, Crystal UHD và The Frame. Tín đồ bóng đá sẽ có đa dạng lựa chọn theo nhu cầu và ngân sách để tận hưởng World Cup sống động chưa từng có ngay tại phòng khách nhà mình.

Chương trình ưu đãi “Samsung AI TV đỉnh cao - Tiên phong đón Cúp Thế giới” Người dùng mua sắm các sản phẩm AI TV mới gồm Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, Crystal UHD, The Frame sẽ nhận được ưu đãi lên đến 26 triệu, thăng hạng toàn diện trải nghiệm xem World Cup với ngân sách tiết kiệm tối đa. Ưu đãi bao gồm 3 năm bảo hành, trả góp 0%, tặng loa thanh S700D, loa tranh LS60D và gói ứng dụng giải trí. Người dùng còn nhận thêm ưu đãi lên đến 300.000 đồng khi lắp đặt Internet Viettel với tốc độ Gigabits, mang đến trải nghiệm mượt mà để không bỏ lỡ bất kỳ nhịp bóng nào. Khi mua sắm loa tháp (Sound Tower), người dùng cũng nhận được ưu đãi tặng kèm micro để sẵn sàng bung nhạc hết nấc, bật chất cuồng nhiệt xuyên suốt mùa giải.

Bích Trâm