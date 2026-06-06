CEO Cloudflare Matthew Prince cho biết ông từng kỳ vọng cột mốc này phải đến năm 2027 mới xảy ra. Tuy nhiên, Internet vừa bước qua một ngưỡng đáng chú ý khi lượng truy cập web từ tác nhân AI lần đầu tiên vượt qua người dùng thật.

"Điều này xảy ra nhanh hơn tôi dự đoán", ông Prince chia sẻ trên nền tảng X hôm 3/6. "Tôi từng nghĩ cột mốc này sẽ đến vào cuối hoặc đầu năm 2027. Tuy nhiên, lưu lượng truy cập tự thực thi đang tăng trưởng quá nhanh, khiến bot vượt qua con người lần đầu tiên trong lịch sử Internet".

Ông củng cố nhận định bằng dữ liệu từ hệ thống đo lường Internet Cloudflare Radar. Theo đó, mức sử dụng bot tự thực thi chiếm tới 57,4% tổng lưu lượng, trong khi tỷ lệ của con người giảm xuống 42,6%. Trong một bài đăng khác, ông Prince thừa nhận dữ liệu "hơi lộn xộn" nhưng "hiện đã rõ ràng", ám chỉ đây là xu hướng không thể đảo ngược.

Lượng truy cập Internet từ AI chính thức vượt mặt con người trên toàn cầu. Ảnh: ChatGPT

Cần làm rõ khái niệm lưu lượng truy cập web mà lãnh đạo Cloudflare đề cập. Các loại bot thông thường, chẳng hạn như công cụ thu thập dữ liệu và công cụ đo lường hiệu suất web, đã vượt qua lưu lượng truy cập của con người từ hơn một thập kỷ trước. Thậm chí có báo cáo cho thấy những bot này đã lấn át con người trên các trang web nhỏ từ sớm hơn, khiến nhiều chủ sở hữu trang web vượt giới hạn lưu trữ nhanh hơn dự kiến.

Các bot tự thực thi (agentic bot) được nhắc đến ở đây là những hệ thống thay mặt người dùng tìm kiếm trên Internet khi họ đặt câu hỏi cho một chatbot AI và nhận kết quả. Những lượt tìm kiếm và truy cập này tạo ra lưu lượng web thực tế, ngay cả khi người dùng không nhận thấy điều đó qua cửa sổ trò chuyện AI.

Dữ liệu cho thấy số lượng AI Agent truy cập các trang web này nhiều hơn con người. Con người vẫn tương tác trực tiếp với nội dung nhiều hơn AI, nhưng AI lại có tần suất truy cập các trang web cao hơn.

Các con số trên phản ánh xu hướng toàn cầu nhưng có sự phân hóa theo khu vực. Tính chung tại Bắc Mỹ, lượng truy cập nghiêng về bot với 68,6% hoạt động, trong khi con người là 31,4%. Tuy nhiên, tại khu vực Trung Tây nước Mỹ, xu hướng đảo ngược với con người dẫn đầu ở mức 54,5% so với 45,5% của bot.

Xu hướng chung cho thấy: Các vùng lãnh thổ rộng lớn thường bị chi phối bởi lưu lượng bot tự thực thi, trong khi các khu vực nhỏ hơn bên trong vẫn ghi nhận mức độ sử dụng của con người cao hơn.

Hệ thống cũng ghi nhận những ngoại lệ. Trong giờ cao điểm, tới 97% lưu lượng truy cập từ vùng lãnh thổ nhỏ bé Gibraltar xuất phát từ bot. Ở chiều ngược lại, các quốc gia như Cuba và Lào có tỷ lệ truy cập từ người dùng thật lần lượt là 80,8% và 84,7%. Nhìn chung, Bắc Mỹ, châu Âu và châu Phi nghiêng về bot, trong khi châu Á, Nam Mỹ và châu Đại Dương vẫn ghi nhận con người sử dụng Internet nhiều hơn.

Sự chú ý đối với Thuyết Internet Chết đã gia tăng trong những năm gần đây, xuất phát từ nhận định rằng các hoạt động trực tuyến đang ngày càng ít do con người thúc đẩy.

Thuyết này cho rằng bot và AI tạo ra phần lớn các hoạt động trên Internet. Khái niệm từng bị coi là xa vời khi xuất hiện vào cuối thập niên 2010 nhưng nay trở nên khó bác bỏ khi những dữ liệu như của Cloudflare được công bố.

Hệ lụy càng đáng lo ngại hơn khi xét thêm bối cảnh: Ước tính 40% bài đăng trên Facebook do bot tạo ra. Nền tảng phát nhạc trực tuyến Deezer hồi tháng 4 công bố 44% bản nhạc mới tải lên nền tảng này hiện do AI sáng tác. Trong khi đó, một báo cáo từ Axios cho rằng AI đang tạo ra 52% tổng số bài báo trực tuyến.

(Theo Cnet)