Ngày 28/9, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh, vào khoảng 11h50 cùng ngày, tại khai trường mỏ Công ty Than Dương Huy đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò.

Sự cố khiến 3 công nhân (chưa rõ danh tính) của Phân xưởng Đào lò 3 Công ty Xây lắp mỏ (đơn vị đang đi công đường lò cho Công ty than Dương Huy) bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng chỉ đạo triển khai công tác khắc phục sự cố. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Ngay sau khi nhận thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng và Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng đã chỉ đạo, phân công Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Công trực tiếp đến hiện trường.

Tại đây, ông Công cùng đoàn công tác phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chỉ đạo triển khai các biện pháp khắc phục sự cố.

Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành cứu hộ các nạn nhân trong thời gian sớm nhất.

