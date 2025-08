Trung tá Hoàng Công

Hoàng Công trong màu áo của lực lượng công an nhân dân.

Hoàng Công là một trong những diễn viên quen mặt trên truyền hình. Anh tham gia rất nhiều phim giờ vàng như Cuộc chiến không giới tuyến, Độc đạo, Phố trong làng, Độc đạo, Hương vị tình thân, Không thời gian... hiện đang đảm nhiệm vai Trung tá Mão trong phim Có anh nơi ấy bình yên. Ngoài vai trò diễn viên, Trung tá Hoàng Công còn hỗ trợ nghiệp vụ cho bộ phim.

Hoàng Công - công an thật chuyên đóng vai công an trên phim.

Anh hiện là Trưởng phòng Tổng hợp tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Hoàng Công chia sẻ với VietNamNet, anh đã vào ngành công an được 24 năm và hiện mang hàm Thượng tá. Hoàng Công từ lâu là diễn viên được khán giả quen mặt, đặc biệt sau khi liên tục được các đạo diễn mời vào vai lãnh đạo công an cấp cao trong các phim giờ vàng.

Hoàng Công ở đời thường.

Hoàng Công hiện đang có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ thứ 2 hơn anh 2 tuổi. Anh có 2 con trai với người vợ đầu kém 9 tuổi cùng 1 con trai với người vợ hiện tại là diễn viên lồng tiếng. "Cuộc sống của tôi cũng có nhiều vất vả, éo le. Tôi ở với vợ đầu được 3 năm thì ly thân và ly hôn vào năm 2011. Với vợ đầu, tôi có 2 con trai, cậu cả vừa thi tốt nghiệp PTTH. Cậu thứ 2 đang học lớp 11. Tôi kết hôn với người vợ thứ 2 vào năm 2019 và chúng tôi có thêm 1 cậu con trai vừa vào lớp 1. Cô ấy cũng có một con riêng và năm nay mới tốt nghiệp đại học", Hoàng Công chia sẻ với VietNamNet.

NSƯT Hồ Phong

NSƯT Hồ Phong - vai Dương "cơ bắp" trong "Độc đạo".

NSƯT Hồ Phong từ lâu đã được khán giả biết đến là công an đóng phim. Trong khi đồng nghiệp Hoàng Công ghi dấu ấn với những vai công an thì Trung tá Hồ Phong lại tạo dựng tên tuổi qua những vai phản diện trên màn ảnh và là diễn viên lồng tiếng ăn khách một thời bên cạnh các nghệ sĩ Hương Dung, Trung Hiếu, Nguyệt Hằng....

NSƯT Hồ Phong hiếm hoi khoe ảnh trong sắc phục công an nhân dân.

Thời trẻ, anh xuất hiện trong hàng loạt phim truyền hình đình đám như: Đất và Người, Những ngọn nến trong đêm… Bước vào tuổi trung niên, Trung tá Hồ Phong gây ấn tượng mạnh qua các bộ phim: Khi đàn chim trở về, Bí mật tam giác vàng, Chúng ta của 8 năm sau.... và những năm gần đây anh đặc biệt gây chú ý qua hàng loạt bộ phim giờ vàng với những vai khiến khán giả ghét cay ghét đắng trong Hương vị tình thân, Đấu trí, Độc đạo với hình tượng trùm giang hồ máu lạnh.

NSƯT Hồ Phong và khoảnh khắc hạnh phúc bên vợ con.

"Là một chiến sĩ công an nhân dân nhưng hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ nên tôi làm chuyên về nghiệp vụ của mình. Tôi thích thể hiện vai phản diện trên truyền hình vì các nhân vật này đa tính cách, đa màu sắc và gây ấn tượng mạnh tới tâm lý khán giả, cuộc đời cũng khá phong phú. Ngay cái tên của nhân vật phản diện cũng gây ám ảnh và nhiều tranh cãi tới người xem", Hồ Phong trả lời VietNamNet.

NSƯT Hồ Phong sinh năm 1971, hiện công tác tại Nhà hát Kịch nói Công an nhân dân và mang hàm Trung tá. Nam nghệ sĩ có cuộc sống hạnh phúc bên người vợ làm ngân hàng kém 7 tuổi cùng 4 con.

Trung tá Trịnh Huyền

Trịnh Huyền cũng là nữ diễn viên quen mặt với khán giả trên truyền hình dù chị hầu hết chỉ đảm nhiệm vai phụ, đặc biệt gây dấu ấn với các vai nữ bí thư mà gần nhất là bí thư Ánh Tuyết trong phim Có anh nơi ấy bình yên về lực lượng công an đang phát sóng trên VTV. Chị tạo ấn tượng với nét đẹp hiền hậu, chuyên vào những vai chính trực trên màn ảnh.

Trung tá Trịnh Huyền.

Trịnh Huyền công tác cùng nhà hát với NSƯT Hồ Phong, Hoàng Công và mới được thăng hàm Thượng tá. Sau khi ra trường, chị có 3 năm công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của NSND Trần Nhượng (lúc đó là Trưởng Đoàn kịch Công an nhân dân), Trung tá Trịnh Huyền thi tuyển vào nhà hát và trúng tuyển vào cuối năm 2003.

Trịnh Huyền trẻ trung tuổi U50.

Từ đó đến nay chị công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân, thường xuyên góp mặt trong các vở diễn. Những năm gần đây Trịnh Huyền còn viết kịch bản và được khá nhiều nhà hát tham gia dựng vở.

Trịnh Huyền sinh năm 1980. Chị kết hôn muộn khi đã 37 tuổi và có cuộc sống kín tiếng nhưng hạnh phúc bên 2 con đủ nếp tẻ. Nữ nghệ sĩ chia sẻ với VietNamNet: "Hiện tại tôi hạnh phúc với gia đình khi có chồng và mẹ chồng yêu thương, tôn trọng. Tôi có 2 em bé, một trai, một gái ngoan ngoãn, khoẻ mạnh... Tất cả mọi người đều tạo điều kiện để tôi tự do trong cuộc sống và công việc".

Trịnh Huyền và 2 con.

Hoàng Công trong phim "Có anh nơi ấy bình yên":

Ảnh: FBNV