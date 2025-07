Diễn viên Hoàng Công chia sẻ về vai công an:

Diễn viên Hoàng Công là gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng thời gian gần đây với vai công an. Tại họp báo ra mắt phim Có anh nơi ấy bình yên sắp lên sóng VTV chiều 15/7, Hoàng Công cho biết anh là người trong lực lượng công an đã 24 năm và đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Trung tá Hoàng Công tại sự kiện họp báo ra mắt phim "Có anh nơi ấy bình yên" chiều 15/7.

Hoàng Công hiện mang hàm Trung tá. Anh không chỉ đảm nhiệm vai công an trong Có anh nơi ấy bình yên mà còn làm cố vấn nghiệp vụ cho bộ phim.

Trung tá Hoàng Công trong vai công an Trần Văn Mão.

Từng đóng phim khá nhiều từ 2 thập kỷ trước, sau thời gian gián đoạn, gần đây Hoàng Công mới trở lại màn ảnh và chủ yếu được mời đóng vai công an. Anh cho biết có lẽ là người trong lực lượng nên vào vai dễ hơn các diễn viên khác và vì thế cũng hay được các đạo diễn tin tưởng mời vào dạng vai này.

Tuấn Tú vào vai Huy - trưởng công an xã Tiên Phong. NSƯT Thanh Quý vào vai bà Phúc - mẹ anh.

Trong khi đó, Tuấn Tú chia sẻ lần đầu đảm nhiệm vai công an áp lực tới mất ăn mất ngủ. Dù từng công tác trong ngành nhưng công việc của Tuấn Tú rất khác, không tiếp xúc nhiều với dân như nhân vật công an xã anh đảm nhiệm ở Có anh nơi ấy bình yên.

Đóng vai trưởng công an xã nhưng Tuấn Tú nói anh phát hiện ra trang phục công an của mình bị rách trong quá trình quay phim nên không thể mặc tới họp báo.

Anh chia sẻ đây là vai diễn khó nhất từ trước đến từng được đóng. Tuấn Tú cho biết có hôm cả ngày phơi nắng ở cánh đồng cói nóng hơn 40 độ C, tuy vất vả nhưng anh thấy "sướng" khi đóng vai này.

Lê Bống - nữ chính trong "Không thời gian" tiếp tục đảm nhiệm vai nữ chiến sĩ công an trong "Có anh nơi ấy bình yên".

Diễn viên Vĩnh Xương ghi dấu ấn qua các vai ông trùm ở Đấu trí, Độc đạo tiếp tục trở lại trong Có anh nơi ấy bình yên. Anh cho biết nhân vật mình đảm nhiệm là người xấu nhất trong số những người tốt chứ không hẳn là vai phản diện.

Vĩnh Xương - ông trùm Quân "già" của "Độc đạo" tái xuất với vai Bằng trong "Có anh nơi ấy bình yên". Vĩnh Xương sẽ vào vai anh rể của Huy.

Trong khi đó, NSƯT Thanh Bình chia sẻ mỗi diễn viên khi nhận vai đều áp lực nhưng riêng anh ở giai đoạn này cảm thấy áp lực hơn vì có vai đang phát (Cầu vồng ở phía chân trời), không biết mình có thay đổi được không hay mang nét của vai cũ sang. Tuy nhiên, người diễn viên đều cố gắng làm sao cho mỗi nhân vật đều khác, hạn chế tối đa nét lặp lại.

NSƯT Thanh Bình và diễn viên Vân Dung đóng vai vợ chồng Chủ tịch xã Tiên Phong.

Có anh nơi ấy bình yên còn chào đón sự trở lại của Thu Quỳnh và NSƯT Thái Sơn mới đây gây chú ý trong phim Cha tôi người ở lại. Thu Quỳnh và NSƯT Thái Sơn trước đó từng tham gia phim Hương vị tình thân và Cuộc chiến không giới tuyến của đạo diễn Nguyễn Danh Dũng.

Thu Quỳnh sẽ vào vai chị gái của Huy do Tuấn Tú đóng.

Ngoài ra, Có anh nơi ấy bình yên còn có sự góp mặt của NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Phú Đôn, NSƯT Bá Anh.... Phim lên sóng VTV1 vào 21h các ngày thứ 2-thứ 6 từ 29/7.

NSND Bùi Bài Bình và đạo diễn Danh Dũng tại họp báo phim.

Trailer phim "Có anh nơi ấy bình yên":

Ảnh: VTV