Ngày 23/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã giải cứu thành công một nam du khách nước ngoài bị mắc kẹt trong phòng vệ sinh do té ngã, không thể tự di chuyển.

Cảnh sát triển khai phương án cứu hộ nạn nhân. Ảnh: G.X

Trước đó, sáng 22/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy nhận tin báo vụ việc tại một căn nhà trên đường An Thượng 3 (phường Ngũ Hành Sơn). Nạn nhân là ông S.A.G (quốc tịch Mỹ), cao khoảng 1,80m, nặng gần 300kg.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã điều động cán bộ, phương tiện đến hiện trường. Tuy nhiên, việc giải cứu gặp nhiều khó khăn do không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi nạn nhân có thể trạng lớn.

Sau gần 3 giờ cứu hộ, nạn nhân được đưa ra ngoài an toàn. Ảnh: G.X

Các chiến sĩ sử dụng thiết bị chuyên dụng, xây dựng phương án phù hợp, phối hợp với công an địa phương và lực lượng y tế để bảo đảm an toàn cho nạn nhân.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn, bàn giao cho nhân viên y tế chăm sóc.