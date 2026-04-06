Ngày 6/4, ông Võ Đình Cháu, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh (tỉnh Khánh Hòa), cho biết lực lượng chức năng địa phương vừa phối hợp tìm kiếm, cứu hộ thành công hai du khách bị lạc khi trekking tại khu vực núi Mũi Đôi.

Trước đó, khoảng 8h35 ngày 5/4, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đại Lãnh nhận được tin báo về việc hai du khách T.A.N. và V.V.T. (trú tại TPHCM) bị lạc hướng trong quá trình trekking tại khu vực núi Mũi Đôi – nơi có địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vách đá và tín hiệu liên lạc kém.

Hai du khách được tìm thấy an toàn. Ảnh: UBND xã Đại Lãnh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phối hợp với Công an xã và Đồn Biên phòng Đầm Môn tổ chức lực lượng, triển khai phương án tìm kiếm theo nhiều hướng.

Do địa hình phức tạp, lực lượng chức năng đã linh hoạt huy động thêm tàu cá của ngư dân địa phương để tiếp cận từ hướng biển, tiến vào khu vực nghi có nạn nhân.

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã xác định được vị trí của hai du khách và đưa về đất liền an toàn. Tại thời điểm được cứu hộ, sức khỏe của cả hai ổn định, tinh thần tỉnh táo.