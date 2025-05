Tuấn Ngọc - Tượng đài của dòng nhạc trữ tình

Sinh năm 1947 tại Đà Lạt, Tuấn Ngọc tên thật Lữ Anh Tuấn được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật khi cha là nhạc sĩ Lữ Liên, thành viên ban tam ca AVT và các anh chị em đều là những nghệ sĩ nổi tiếng như: Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích.

Tuấn Ngọc cùng Anh Tú, Quốc Thiên và Lân Nhã.

Tuấn Ngọc, Quốc Thiên, Lân Nhã, Anh Tú thể hiện "Gửi người em gái":

Khởi đầu sự nghiệp từ năm 4-5 tuổi tại Đài phát thanh Đà Lạt, sau đó biểu diễn ở Sài Gòn, Tuấn Ngọc đã sớm bộc lộ tài năng âm nhạc. Thập niên 1960, ông tham gia các ban nhạc như Blackcap, The Strawberry Four, The Top Five, chuyên hát nhạc ngoại. Sau 1975, định cư tại Mỹ, ông thành công với dòng nhạc trữ tình hải ngoại từ album Lời gọi chân mây (1989).

Được xem là "tượng đài" của dòng nhạc trữ tình Việt Nam hải ngoại, phong cách hát của Tuấn Ngọc chịu ảnh hưởng từ nhạc Mỹ và châu Âu thập niên 1950-1980 với chất giọng trầm ấm và kỹ thuật hiếm có. Ông cũng là người khai sinh khái niệm "liên khúc" khi kết hợp các ca khúc của Trịnh Công Sơn.

Thập niên 2010, ông trở về Việt Nam biểu diễn thường xuyên, tổ chức liveshow Riêng một góc trời tại Nhà hát Lớn Hà Nội (2012). Năm 2017, ông ra mắt album Phạm Duy vol.8 - Còn chút gì để nhớ cùng Tấn Minh, Đức Tuấn, Hồ Trung Dũng.

Ở tuổi 77, Tuấn Ngọc vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật, chú trọng giữ sức khỏe và tập hát mỗi ngày để duy trì phong độ.

Tháng 10/2024, ông kỷ niệm 30 năm hôn nhân với ca sĩ Thái Thảo (con gái nhạc sĩ Phạm Duy) bằng một "đám cưới ngọc trai" đầm ấm. Thái Thảo nghỉ hát từ 2004 để chăm lo gia đình và cả 3 con gái của họ không theo nghề hát.

Trung Quân Idol - "Thánh mưa" với giọng hát bay bổng

Sinh ngày 20/1/1989 tại Đà Lạt, Bùi Nguyễn Trung Quân hay còn được biết đến với nghệ danh Trung Quân Idol sở hữu giọng hát "bay bổng" thừa hưởng từ mẹ. Anh có anh trai là rapper Quân Rapsoul (Bùi Nguyễn Minh Quân).

Trung Quân và Hà Trần thăng hoa trên sân khấu.

Trước khi nổi tiếng, Trung Quân Idol học Đại học Kiến trúc TPHCM và hát quảng cáo TVC. Anh tham gia Vietnam Idol 2008 (Top 16) và 2010 (Top 8), bắt đầu được chú ý với biệt danh "Thánh mưa" nhờ các ca khúc về mưa như: Chuyện mưa, Dấu mưa, Gọi mưa, Chiều nay không có mưa bay...

Sở hữu chất giọng nam cao trữ tình (lirico tenor), mảnh, sáng và bay bổng, Trung Quân nổi bật với các bản ballad cảm xúc. Nhiều ca khúc hit của anh gây ấn tượng như: Người bán nỗi buồn (với Phí Phương Anh), Những câu hỏi khi say (với Bảo Uyên), Đã sai từ lúc đầu (với Bùi Anh Tuấn).

Trung Quân từng giành giải thưởng lớn như Làn sóng xanh, Bài hát Việt... Năm 2022, anh tham gia Ca sĩ mặt nạ với tạo hình Bướm mặt trăng. Năm 2023, anh tham gia La cà hát ca cùng Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Myra Trần, Blacka.

Trung Quân tổ chức liveshow 1589 kỷ niệm 15 năm ca hát năm 2023 tại TPHCM và Hà Nội với khách mời như Uyên Linh, Hà Trần, Văn Mai Hương, Thùy Chi tạo được dấu ấn lớn với khán giả và giới chuyên môn.

Nguyên Thảo - Giọng ca đầy tâm hồn của phố núi

Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, Nguyên Thảo bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 16 tuổi tại Lâm Đồng, sau đó chuyển đến TPHCM để theo đuổi đam mê âm nhạc.

Ca sĩ Nguyên Thảo.

Nguyên Thảo được yêu mến nhờ chất giọng nội lực, tinh tế và phong cách biểu diễn đậm chất nghệ sĩ. Cô nổi bật trong dòng nhạc trữ tình, jazz và acoustic với khả năng xử lý ca khúc đầy cảm xúc.

Nguyên Thảo hát "Tình ca" của Phạm Duy:

Năm 2004, cô gặp nhạc sĩ Dương Thụ, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nguyên Thảo thường biểu diễn tại các phòng trà và sự kiện âm nhạc chọn lọc, tạo dấu ấn riêng với khán giả yêu nhạc sâu lắng. Năm 2011, cô từng song ca với Tuấn Ngọc trong đêm nhạc Cỏ hồng tại Hà Nội.

Nguyên Thảo không tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế hay gameshow, tập trung vào việc chăm lo gia đình và âm thầm thực hiện các dự án riêng.

Sau 18 năm kể từ album đầu tay Suối và cỏ, Nguyên Thảo trở lại với album phòng thu mới mang tên Nụ cười phát hành ngày 18/12/2024. Album gồm 6 ca khúc do nhạc sĩ Võ Thiện Thanh sáng tác và hòa âm, thể hiện các giai đoạn phát triển giọng hát và trải nghiệm sống của cô, đánh dấu sự trở lại ấn tượng sau nhiều năm im hơi lặng tiếng.

Minh Nghĩa