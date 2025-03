NSND Thu Hiền: Bông hoa đất Bắc với giọng hát đằm thắm

Sinh ngày 3/5/1952 tại Tiên Hưng, Thái Bình, NSND Thu Hiền góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát triển dòng nhạc dân gian truyền thống. Bà sở hữu giọng hát trong trẻo, ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực. Những làn điệu quan họ, trống quân... qua giọng hát của bà trở nên sống động và đầy cảm xúc, chạm đến trái tim người nghe.

NSND Thu Hiền được xem là cầu nối giữa âm nhạc truyền thống và thế hệ trẻ, sở hữu 23 album và hơn 1.000 bài hát trong sự nghiệp.

NSND Thu Hiền không chỉ là nghệ sĩ xuất sắc mà còn là một người thầy tận tụy, đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ kế cận. Bà nhận được hàng loạt giải thưởng cao quý, trong đó có danh hiệu NSND được phong tặng vào năm 1993.

Trong sự nghiệp, NSND Thu Hiền phát hành 23 album nhạc với trên 1.000 bài hát - một con số khổng lồ trong làng nhạc Việt. Gần đây, bà tham gia các chương trình Dòng thời gian - Bài ca đi cùng năm tháng và Tết Vạn Lộc 2025, cùng các nghệ sĩ gạo cội khác như NSND Trung Đức, NSND Quang Thọ và NSND Thanh Hoa.

"Tôi sinh ra tại Thái Bình, lớn lên với những làn điệu dân ca và mang trong mình trách nhiệm gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu đó", NSND Thu Hiền từng chia sẻ trong một buổi giao lưu.

NSND Thu Hiền thể hiện ca khúc "Ở hai đầu nỗi nhớ":

NSƯT Việt Hoàn: Giọng nam trầm ấm đầy nội lực

NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1967 tại Thái Bình, là một trong những nghệ sĩ gạo cội ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng. Với giọng nam trầm ấm, đầy nội lực, Việt Hoàn thành công chinh phục người nghe qua nhiều thể loại từ dân ca, truyền thống đến nhạc cách mạng, hiện đại.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật tại Thái Bình, Việt Hoàn sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Anh theo học tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật của làng nhạc Việt. Những ca khúc như Người Hà Nội, Hồ trên núi, Bài ca Hà Nội... qua giọng hát của Việt Hoàn trở thành những tác phẩm kinh điển được nhiều thế hệ khán giả yêu mến.

NSƯT Việt Hoàn chinh phục khán giả qua nhiều dòng nhạc từ dân ca đến thính phòng và cách mạng.

"Tôi luôn tự hào về quê hương Thái Bình, nơi nuôi dưỡng tâm hồn và tài năng của tôi. Mỗi khi hát, tôi đều mang trong mình hồn quê, để truyền tải đến khán giả", NSƯT Việt Hoàn từng bày tỏ. Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc, anh được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2006 và nhiều giải thưởng cao quý khác.

Uyên Linh: Giọng hát nội lực với tâm hồn nghệ sĩ

Sinh năm 1987, quê gốc ở xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà, Thái Bình, Uyên Linh khẳng định mình không chỉ là một ca sĩ tài năng mà còn là một nghệ sĩ đúng nghĩa, luôn trăn trở và khát khao cống hiến cho âm nhạc.

Sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ nhỏ, tuy nhiên, con đường đến với âm nhạc chuyên nghiệp của Uyên Linh không hề bằng phẳng. Phải đến khi tham gia Vietnam Idol 2012 và giành ngôi quán quân, Uyên Linh mới thực sự được công chúng biết đến rộng rãi.

Quán quân Vietnam Idol 2012 không chạy theo thị hiếu, kiên định với con đường âm nhạc riêng, thành công chinh phục cả tiếng Việt và tiếng Anh qua những ca khúc đòi hỏi kỹ thuật cao.

Với chất giọng đặc trưng, đầy nội lực và kỹ thuật điêu luyện, Uyên Linh thành công chinh phục những ca khúc khó, đòi hỏi cao về kỹ thuật và cảm xúc. Chỉ là giấc mơ, Take me to the river, Đường cong... là những ca khúc gắn liền với tên tuổi của cô tại Vietnam Idol. Khả năng hát cả tiếng Việt và tiếng Anh cũng giúp Uyên Linh đa dạng hóa các sản phẩm âm nhạc của mình.

Điều đặc biệt ở Uyên Linh là luôn trung thành với con đường âm nhạc mình chọn, không chạy theo thị hiếu đại chúng. "Tôi không thích sự ồn ào, chỉ muốn âm nhạc của mình được người nghe đón nhận một cách chân thành nhất", nữ ca sĩ từng chia sẻ.

Uyên Linh thể hiện "Chỉ là giấc mơ":

Sơn Tùng M-TP: Hiện tượng âm nhạc

Sinh ngày 5/7/1994 tại Thái Bình, chàng trai trẻ Nguyễn Thanh Tùng tạo nên một làn sóng mới trong nền âm nhạc Việt Nam với phong cách độc đáo và tầm ảnh hưởng mạnh mẽ. Từ một chàng trai vô danh với niềm đam mê âm nhạc, Sơn Tùng vươn lên trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Việt chỉ sau vài năm.

Không chỉ hát, Sơn Tùng M-TP còn sáng tác, sản xuất âm nhạc, xây dựng phong cách riêng và thành lập công ty riêng.

Ca khúc Cơn mưa ngang qua năm 2012 đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với công chúng và từ đó hàng loạt hit như Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về, Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau.... liên tục được ra mắt và tạo nên những cơn sốt trong cộng đồng người hâm mộ.

Không chỉ thành công với tư cách là một ca sĩ, Sơn Tùng còn là một nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc tài năng. Anh tự sáng tác hầu hết các ca khúc của mình, xây dựng một phong cách âm nhạc riêng biệt, kết hợp giữa các yếu tố truyền thống và hiện đại, giữa âm nhạc Việt Nam và quốc tế.

Năm 2019, anh thành lập công ty giải trí riêng đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp. Anh là một trong những nghệ sĩ Việt Nam có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên mạng xã hội với hơn hàng chục triệu người theo dõi trên các nền tảng.

"Tôi luôn muốn mang âm nhạc Việt Nam ra thế giới và tôi tin chúng ta có thể làm được điều đó", Sơn Tùng từng chia sẻ về tham vọng của mình.

Anh Tú: Ngôi sao đa tài

Nguyễn Anh Tú (Tú Voi) sinh ngày 30/5/1992 tại Thái Bình, là một trong những nghệ sĩ đa tài của làng nhạc Việt Nam hiện nay. Từ một cái tên chưa mấy người biết đến, Anh Tú vươn mình trở thành một nghệ sĩ được yêu mến với nhiều tài năng khác nhau.

Với khả năng thể hiện nhiều thể loại từ ballad, pop đến rap, Anh Tú thành công trong vai trò ca sĩ với giọng hát nội lực và đa dạng.

Anh Tú bắt đầu được biết đến khi giành ngôi Á quân Giọng hát Việt 2017, sau đó giành giải Ba chương trình Gương mặt thân quen. Nhưng phải đến khi tham gia và trở thành Quán quân Ca sĩ mặt nạ 2023, Anh Tú mới thực sự bước lên một tầm cao mới trong sự nghiệp.

Với khả năng ca hát đa dạng, Anh Tú có thể thể hiện nhiều thể loại âm nhạc khác nhau từ ballad, pop đến rap. Không chỉ vậy, anh còn thể hiện tài năng trong vai trò host của chương trình Xuân hạ thu đông rồi lại xuân, cho thấy sự đa năng trong lĩnh vực giải trí.

"Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên tại Thái Bình, nơi nuôi dưỡng trong tôi niềm đam mê với âm nhạc. Dù đi đâu, tôi vẫn luôn tự hào về quê hương và mong muốn góp phần làm rạng danh mảnh đất này," Anh Tú từng chia sẻ.

Sự nghiệp của Anh Tú là minh chứng cho việc không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê. Bằng tài năng và sự kiên trì, anh từng bước chinh phục khán giả và khẳng định vị trí của mình trong làng nhạc Việt.

Ảnh, video: Tư liệu, VTV

Minh Phi