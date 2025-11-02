Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 tại Bạc Liêu đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012 khi đang là sinh viên Đại học Tây Đô. Cô sở hữu chiều cao 1,73m và gương mặt xinh đẹp với nụ cười dịu dàng. Nguyễn Trung Tín thành đạt trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư, là con trai cả của vợ chồng doanh nhân Nguyễn Văn Trung - Dương Thanh Thủy.

Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo và doanh nhân Nguyễn Trung Tín.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra năm 2017 ở nơi sang trọng nhưng kín đáo tại TPHCM. Kể từ đó, Đặng Thu Thảo gần như vắng bóng trên truyền thông, lặng lẽ rút khỏi showbiz nhộn nhịp tập trung cho gia đình với việc chăm sóc 3 người con, đồng thời hỗ trợ chồng trong các dự án kinh doanh. Hình ảnh hiếm hoi của cô trên mạng xã hội luôn toát lên sự thanh lịch, nền nã.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh là phu nhân của doanh nhân Đỗ Vinh Quang - con trai thứ hai doanh nhân Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển). Sinh năm 1996 tại Hà Nội, Mỹ Linh từng lọt Top 40 Miss World 2017 và giành giải Hoa hậu nhân ái, sở hữu chiều cao 1,71m.

Đám cưới cổ tích tháng 10/2022 tại Hà Nội đánh dấu bước ngoặt trong cuộc sống của hoa hậu. Cô chào đón con gái đầu lòng không lâu sau đó. Vinh Quang sinh năm 1995, từng du học Anh và giữ chức Chủ tịch CLB Hà Nội ở tuổi 25, sở hữu cổ phần lớn tại một ngân hàng thương mại.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và doanh nhân Đỗ Vinh Quang.

Sau hôn nhân, nàng hậu chuyển hướng chăm sóc tổ ấm và dành sự tập trung cho công việc kinh doanh. Gần đây cô được bổ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch một công ty bất động sản nhưng vẫn giữ thương hiệu thời trang riêng và đại sứ nhãn hàng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà vừa có đám cưới lãng mạn xa hoa trên khu đất 2.300m2 bên sông Nhật Lệ tại Quảng Trị tháng 10/2025 cùng doanh nhân Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994).

Sinh năm 2001 tại Quảng Bình, Đỗ Thị Hà nổi bật với chiều cao 1,75m, từng lọt top 13 Miss World 2021. Cô có bằng Luật Kinh doanh của Đại học Kinh tế Quốc dân. Sau đăng quang, Đỗ Thị Hà từng là nàng thơ trên sàn diễn, sau này chuyển hướng kinh doanh làm đẹp. Chồng cô là thiếu gia một doanh nghiệp nghìn tỷ chuyên xây dựng hạ tầng, thành lập từ năm 1988 với nhiều dự án quốc gia.

Đỗ Thị Hà và chồng trao nhẫn cho nhau:

