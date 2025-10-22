Sau khi rước dâu từ quê hương Thanh Hóa, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và chú rể Nguyễn Viết Vương chính thức cập bến nhà trai tại Quảng Trị.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức truyền thống Việt Nam tại nhà trai. Đỗ Thị Hà xuất hiện rạng rỡ trong bộ áo dài cưới trắng ren tinh xảo và bó hoa lan trắng thanh thoát. Chú rể Viết Vương với bộ vest đen lịch lãm, không giấu nổi nụ cười hạnh phúc khi nắm tay cô dâu bước vào không gian lễ được trang trí bằng hoa tươi. Cả hai cùng gia đình thực hiện các nghi thức thiêng liêng trước mặt quan viên 2 họ.

Cô dâu và chú rể trong lễ gia tiên.

Cô dâu và chú rể về tới gia đình nhà trai ở Quảng Trị:

Tối 22/10, tiệc cưới chính thức của cặp đôi sẽ diễn ra tại sân khấu được dựng bên sông Nhật Lệ, được đầu tư hàng tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão số 12, rạp lại dựng ven sông khiến phần mái bằng ni lông bị gió giật, xé rách trong mưa lớn. Nhiều xe tải và container được huy động để chắn gió, giúp công nhân thay bạt mới, gia cố các mối nối của tấm bạt bị bung.

Không gian tiệc cưới của hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Viết Vương.

Sân khấu được biến hóa thành một "vườn hoa trắng" huyền ảo dưới mái vòm kính khổng lồ, tạo cảm giác như lạc vào cung điện giữa thiên nhiên.

Toàn bộ khu vực được trang hoàng bởi hàng nghìn bông hoa trắng - từ hoa hồng, hoa lan, hoa baby đến những bụi cẩm tú cầu và hoa mây - sắp xếp thành những "núi hoa" khổng lồ. Lối đi dẫn vào tiệc là một "đường hầm hoa" dài, hai bên là hàng cây xanh xen lẫn bụi hoa trắng, dẫn khách mời đến khu vực chính nơi có sân khấu biểu diễn và khu vực chụp ảnh.

Sân khấu chính nổi bật với backdrop hình vòm hoa trắng khổng lồ, phía sau là màn hình LED chiếu hình ảnh lãng mạn của cặp đôi, kết hợp với màn voan trắng. Mái vòm kính cao vút được chiếu sáng bởi hệ thống đèn lấp lánh như những vì sao rơi, kết hợp với những chùm pha lê tạo hiệu ứng ánh sáng lung linh, huyền ảo.

Khi đèn bật sáng vào buổi tối, toàn bộ không gian tiệc trở nên huyền ảo và lãng mạn, với hàng nghìn ánh đèn tạo thành những đám mây lung linh trên trần nhà như đang ở thế giới cổ tích.

Không gian tiệc cưới huyền ảo và lãng mạn khi lên đèn.

Minh Dũng

Video: HP, TikTok

