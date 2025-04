Khoai tây là loại thực phẩm phổ biến trên toàn thế giới, nhưng nếu ăn không đúng cách có thể gây hại cho sức khỏe. Dưới đây là 3 điều bạn nên lưu ý khi ăn khoai tây:

1. Không ăn khoai tây xanh hoặc đã nảy mầm

Theo thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, khoai tây xanh hoặc đã nảy mầm chứa solanine, một chất độc có thể gây buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh nếu tiêu thụ với số lượng lớn. Solanine phát triển khi khoai tây tiếp xúc với ánh sáng quá lâu, khiến vỏ chuyển sang màu xanh. Ngay cả khi nấu ở nhiệt độ cao, solanine vẫn không bị loại bỏ hoàn toàn.

Cách phòng tránh:

- Bảo quản khoai tây ở nơi tối, mát mẻ để tránh bị xanh.

- Bỏ khoai tây đã chuyển xanh hoặc có nhiều mầm.

- Nếu khoai chỉ có một ít mầm nhỏ, hãy cắt bỏ phần mầm trước khi nấu.

Khoai tây chiên ngon miệng nhưng bạn không nên ăn quá nhiều. Ảnh minh họa: Pexels

2. Không ăn quá nhiều khoai tây chiên

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, khoai tây chiên chứa nhiều chất béo chuyển hóa và acrylamide - hợp chất có liên quan đến béo phì, bệnh tim mạch và ung thư. Khoai tây chiên có lượng calo cao, dễ gây tăng cân. Hàm lượng muối cao trong khoai tây chiên có thể làm tăng huyết áp.

Cách phòng tránh:

- Chọn các phương pháp nấu ăn lành mạnh hơn như nướng hoặc hấp.

- Nếu vẫn muốn ăn khoai tây chiên, hãy dùng với số lượng hạn chế.

- Dùng nồi chiên không dầu để giảm bớt lượng dầu mỡ.

3. Không để khoai tây đã nấu ở nhiệt độ phòng quá lâu

Khoai tây đã nấu chín nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu có thể trở thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn Clostridium botulinum gây ngộ độc. Các triệu chứng bao gồm tê liệt cơ, khó thở và nhìn mờ. Bảo quản lạnh giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn.

Cách phòng tránh:

- Cho khoai tây đã nấu chín vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu.

- Bảo quản trong hộp kín để tránh nhiễm khuẩn.

- Hâm nóng kỹ trước khi ăn.

Giá trị dinh dưỡng của khoai tây

Khoai tây là nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, cân bằng chế độ ăn uống. Các chất dinh dưỡng chủ đạo trong khoai tây:

- Carbohydrate: Khoai tây chủ yếu chứa carbohydrate, chủ yếu ở dạng tinh bột, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Một củ khoai tây cỡ trung bình (150g) chứa khoảng 26g carbohydrate.

- Chất xơ: Vỏ khoai tây rất giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột. Một củ khoai tây trung bình (còn vỏ) chứa khoảng 3-4g chất xơ.

- Vitamin C: Khoai tây là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, tăng cường hệ miễn dịch và duy trì làn da khỏe mạnh. Một củ khoai tây trung bình chứa khoảng 27mg vitamin C, tương đương 30% nhu cầu hằng ngày.

- Kali: Khoai tây chứa nhiều kali, giúp điều hòa huyết áp. Một củ khoai tây trung bình cung cấp khoảng 620mg kali, nhiều hơn cả chuối.

- Vitamin nhóm B: Khoai tây chứa vitamin B6, hỗ trợ hoạt động của não bộ và quá trình trao đổi chất.