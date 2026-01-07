Thị trường nha khoa những năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ của các quảng cáo cấy ghép Implant gắn với những thuật ngữ như “công nghệ 4.0”, “AI”, “robot định vị”. Tuy nhiên theo chuyên gia, việc đề cao máy móc đang khiến không ít người bệnh hiểu sai bản chất của điều trị Implant - một kỹ thuật y khoa đòi hỏi kinh nghiệm lâm sàng sâu sắc.

Lầm tưởng 1: Công nghệ quyết định thành công ca Implant

Nhiều người bệnh tin rằng chỉ cần phòng khám sở hữu máy móc hiện đại thì ca cấy ghép Implant sẽ thành công. Trên thực tế, công nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Yếu tố then chốt vẫn là khả năng chẩn đoán, lập kế hoạch và xử lý tình huống của bác sĩ.

BS. Nguyễn Thanh Long - Chuyên khoa Implant Phòng khám Răng Hàm Mặt (Công ty TNHH Nha khoa Đông Nam) cho rằng: “Công nghệ hiện đại là tiêu chuẩn cần có, nhưng chưa đủ. Thành công của Implant phụ thuộc rất lớn vào việc bác sĩ đánh giá đúng tình trạng xương, mô mềm và phân bố lực nhai về lâu dài”.

BS. Long chia sẻ về vai trò thực tế của công nghệ hiện đại trong cấy ghép Implant

Một trường hợp được ghi nhận tại TP.HCM cho thấy rủi ro khi quá tin vào quảng cáo công nghệ. Bệnh nhân 55 tuổi chi 35 triệu đồng cho ca Implant được giới thiệu là ứng dụng “robot từ Mỹ”. Tuy nhiên chỉ sau 8 tháng, trụ Implant bị lung lay và buộc phải tháo bỏ. Kết quả kiểm tra cho thấy trụ được đặt vào vùng xương không đủ thể tích - sai sót xuất phát từ khâu chẩn đoán ban đầu, không phải do thiết bị.

Lầm tưởng 2: Robot và định vị có thể thay thế bác sĩ

Công nghệ cấy ghép định vị và robot phẫu thuật giúp tăng độ chính xác, giảm xâm lấn và nâng cao tính an toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh đây chỉ là công cụ dẫn hướng.

Hệ thống định vị có thể đưa trụ Implant vào đúng tọa độ đã được lập trình, nhưng việc chọn vị trí nào là tối ưu, hướng lực ra sao để đảm bảo ăn nhai và thẩm mỹ lâu dài hoàn toàn phụ thuộc vào tư duy lâm sàng của bác sĩ. Nếu kế hoạch điều trị sai ngay từ đầu, công nghệ chỉ “thực hiện chính xác một sai lầm”.

Lầm tưởng 3: Máy móc có thể thay thế kinh nghiệm và “cảm giác tay”

Trong phẫu thuật Implant, “cảm giác tay” là yếu tố mà máy móc chưa thể thay thế. Bác sĩ giàu kinh nghiệm có thể cảm nhận mật độ xương ngay khi khoan, từ đó điều chỉnh lực và tốc độ phù hợp để trụ Implant tích hợp tốt nhất.

Tương tự, phim CT 3D giúp bác sĩ nhìn rõ cấu trúc giải phẫu, nhưng dữ liệu chỉ thực sự có giá trị khi được phân tích đúng. Công nghệ cung cấp thông tin, còn kinh nghiệm quyết định cách sử dụng thông tin đó.

Bài học từ theo dõi dài hạn

Theo dữ liệu theo dõi hơn 200 ca cấy ghép từ năm 2004 tại một cơ sở nha khoa chuyên sâu, nhiều trụ Implant vẫn hoạt động ổn định sau hơn 20 năm, dù thời điểm đó chưa có robot hay hệ thống định vị hiện đại. Điểm chung của các ca này là được thực hiện bởi bác sĩ nhiều kinh nghiệm và được theo dõi định kỳ nghiêm ngặt.

Chuyên gia nha khoa cho rằng thành công lâu dài của Implant là sự tổng hòa của tay nghề bác sĩ, kế hoạch điều trị đúng, vật liệu đạt chuẩn và chế độ chăm sóc sau điều trị. Công nghệ là trợ thủ quan trọng, nhưng không thể trở thành “nhân vật chính”.

Việc theo dõi chăm sóc định kỳ là yếu tố giúp duy trì tuổi thọ Implant

Khuyến cáo người bệnh

Người có nhu cầu cấy ghép Implant được khuyên nên ưu tiên tìm hiểu kinh nghiệm của bác sĩ, không chỉ tin vào cam kết “không đau, ăn nhai ngay”. Đồng thời, cần quan tâm đến kế hoạch theo dõi sau điều trị và chỉ định công nghệ có thực sự cần thiết cho tình trạng của mình hay không.

Trong bối cảnh quảng cáo công nghệ ngày càng dày đặc, việc hiểu đúng bản chất y khoa sẽ giúp người bệnh đưa ra lựa chọn an toàn, hiệu quả và bền vững hơn cho sức khỏe răng miệng của mình.

Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt

(thuộc Công ty TNHH Nha khoa Đông Nam) Với đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao, trang thiết bị công nghệ hiện đại, quy trình điều trị theo tiêu chuẩn, Phòng khám cam kết đồng hành cùng khách hàng trong hành trình lấy lại khả năng ăn nhai và nụ cười của mình. ● Cơ sở 1: 411 Nguyễn Kiệm - Phường Đức Nhuận - TP.HCM ● Cơ Sở 2: 614 Lê Hồng Phong - Phường Vườn Lài -TP.HCM ● Hotline: 0972 411 411 - 1900 7141 ● Zalo/Viber: (+84) 972 411 411 ● Website: https://nhakhoadongnam.com/

(Nguồn: Nha khoa Đông Nam)