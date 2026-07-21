Cây lưỡi hổ
Cây lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh văn phòng được ưa chuộng nhờ khả năng chịu hạn tốt và thích nghi với môi trường có điều hòa. Cây có lá dày, cứng, không cần tưới nước thường xuyên nên rất phù hợp với người bận rộn.
Ngoài giá trị thẩm mỹ, cây lưỡi hổ còn được nhiều người lựa chọn để đặt trong văn phòng nhằm tạo cảm giác xanh mát và mang ý nghĩa phong thủy về sự mạnh mẽ, may mắn, bảo vệ gia chủ trước những điều không thuận lợi.
Cây trầu bà
Trầu bà là loại cây có sức sống tốt, dễ chăm sóc và phát triển ổn định trong điều kiện ánh sáng gián tiếp của văn phòng. Cây có nhiều kích thước khác nhau, phù hợp để đặt trên bàn làm việc hoặc trang trí các góc phòng.
Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự phát triển, thuận lợi và thịnh vượng. Với tán lá xanh tươi quanh năm, loại cây này còn giúp không gian làm việc trở nên gần gũi, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu hơn.
Cây kim tiền
Kim tiền là cây cảnh quen thuộc trong nhiều văn phòng nhờ vẻ ngoài xanh mướt, thân khỏe và khả năng thích nghi tốt với môi trường sử dụng điều hòa. Cây không cần tưới nước quá nhiều và có thể sinh trưởng tốt trong điều kiện ánh sáng nhẹ.
Theo quan niệm phong thủy, cây kim tiền tượng trưng cho tài lộc, sự phát đạt và may mắn. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp và nhân viên văn phòng lựa chọn đặt cây tại nơi làm việc với mong muốn công việc thuận lợi và tài chính hanh thông.