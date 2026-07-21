Cây lưỡi hổ Cây lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh văn phòng được ưa chuộng nhờ khả năng chịu hạn tốt và thích nghi với môi trường có điều hòa. Cây có lá dày, cứng, không cần tưới nước thường xuyên nên rất phù hợp với người bận rộn. Ngoài giá trị thẩm mỹ, cây lưỡi hổ còn được nhiều người lựa chọn để đặt trong văn phòng nhằm tạo cảm giác xanh mát và mang ý nghĩa phong thủy về sự mạnh mẽ, may mắn, bảo vệ gia chủ trước những điều không thuận lợi. Cây lưỡi hổ trong văn phòng.

Cây trầu bà Trầu bà là loại cây có sức sống tốt, dễ chăm sóc và phát triển ổn định trong điều kiện ánh sáng gián tiếp của văn phòng. Cây có nhiều kích thước khác nhau, phù hợp để đặt trên bàn làm việc hoặc trang trí các góc phòng. Trong phong thủy, trầu bà tượng trưng cho sự phát triển, thuận lợi và thịnh vượng. Với tán lá xanh tươi quanh năm, loại cây này còn giúp không gian làm việc trở nên gần gũi, tạo cảm giác thư thái và dễ chịu hơn. Cây trầu bà cột.