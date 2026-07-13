Cây Lưỡi Hổ: "Máy lọc không khí" tự nhiên cho phòng ngủ Lưỡi hổ là một trong số ít cây cảnh có cơ chế quang hợp CAM, cho phép cây tiếp tục giải phóng một phần oxy vào ban đêm. Nhờ đặc tính này, lưỡi hổ thường được nhiều người lựa chọn để đặt trong phòng ngủ với mong muốn tạo không gian nghỉ ngơi trong lành và dễ chịu hơn. Cây lưỡi hổ trong phòng ngủ. Bên cạnh đó, cây lưỡi hổ có sức sống bền bỉ, chịu bóng bán phần và không cần tưới nước thường xuyên nên rất phù hợp với môi trường trong nhà. Theo quan niệm phong thủy, cây còn tượng trưng cho sự mạnh mẽ, giúp xua đuổi điều không may, mang đến bình an và nguồn năng lượng tích cực cho gia chủ.

Cây Hạnh Phúc: Biểu tượng của sự bình an và gắn kết Cây hạnh phúc nổi bật với tán lá xanh mướt, mềm mại và hình dáng thanh thoát. Loại cây này thường được sử dụng để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, giúp không gian sống trở nên tươi mới và dễ chịu hơn. Theo quan niệm phong thủy, cây hạnh phúc tượng trưng cho sự sum vầy, bình an và hạnh phúc trong gia đình. Tuy nhiên, cây có kích thước lớn hơn lưỡi hổ, cần không gian rộng và vị trí có ánh sáng tự nhiên dịu để phát triển tốt. Cây hạnh phúc trong phòng ngủ.