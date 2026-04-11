Không cần thay sofa hay sửa sang lại, nhiều phòng khách chỉ cần một chi tiết đúng chỗ là đủ “lột xác”. Trong xu hướng sống xanh và tối giản, cây cảnh đang trở thành giải pháp nhanh, rẻ nhưng hiệu quả để nâng tầm không gian sống.

Một chậu cây đặt đúng vị trí có thể khiến cả căn phòng trở nên có chiều sâu, có điểm nhấn và trông “đắt giá” hơn rõ rệt.

Cây trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ là lựa chọn hàng đầu nếu muốn phòng khách trở nên hiện đại và có điểm nhấn ngay lập tức.

Cây trầu bà lá xẻ tạo điểm nhấn hiện đại cho phòng khách. Ảnh: Baidu

Những chiếc lá to, xẻ sâu tạo hiệu ứng thị giác mạnh, mang đến cảm giác không gian có cấu trúc, đồng thời mang hơi hướng nghệ thuật rõ rệt.

Loại cây này rất thích hợp với phòng khách theo phong cách Bắc Âu, tối giản hoặc hiện đại, nơi cần một chi tiết xanh nhưng vẫn tinh tế.

Chỉ cần đặt một chậu cạnh sofa, bàn trà hoặc góc tường, căn phòng lập tức nổi bật. Ánh sáng chiếu qua các khe lá tạo ra những mảng bóng tự nhiên, làm tăng chiều sâu cho không gian mà không cần nhiều phụ kiện trang trí.

Ngoài tác dụng trang trí, trầu bà còn được tin là mang năng lượng tích cực, giúp không gian sống thêm tươi mới và thư giãn.

Cây bàng Singapore

Cây bàng Singapore là một trong những cây quen thuộc trong các căn hộ hiện đại, đặc biệt là không gian theo phong cách tối giản.

Cây bàng Singapore giúp không gian phòng khách trở nên sang và cân đối hơn. Ảnh: Baidu

Lá to, dày, mọc theo tầng đều đặn, vừa gọn gàng vừa toát lên vẻ sang trọng. Ngoài tác dụng trang trí, bàng Singapore còn giúp cân bằng bố cục phòng khách, tạo sự hài hòa cho các góc trống.

Khi đặt cạnh sofa, bàn trà hoặc gần cửa sổ, cây vừa thu hút ánh nhìn vừa mang cảm giác gần gũi thiên nhiên.

Không gian trở nên cân đối hơn, đồng thời dễ phối hợp với các đồ nội thất khác như kệ sách, ghế bành hay bàn kính. Đây cũng là cây rất “ăn ảnh”, thường xuất hiện trong các studio thiết kế nội thất và căn hộ mẫu.

Cây ô liu

Cây ô liu là loại cây mang vẻ đẹp tinh tế, thanh lịch, không ồn ào nhưng vẫn khiến phòng khách trở nên cao cấp hơn.

Cây ô liu mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế cho không gian sống. Ảnh: Talvadi

Tông màu xanh xám đặc trưng giúp không gian dịu lại, tạo cảm giác thư giãn và thanh thản. Đặt ô liu gần cửa sổ hay góc sáng của phòng khách sẽ tận dụng ánh sáng tự nhiên, giúp lá cây lên màu đẹp và sinh động hơn.

Cây ô liu đặc biệt hợp với không gian Địa Trung Hải, Scandinavian hoặc phong cách tối giản hiện đại. Khi kết hợp với nội thất sáng màu, cây tạo ra cảm giác thanh thoát, tinh tế và có chiều sâu.

Không chỉ là cây trang trí, ô liu còn mang hơi thở thiên nhiên, giúp cân bằng thị giác và tinh thần cho không gian sống.

Cây dây leo

Cây dây leo là lựa chọn hoàn hảo nếu muốn phòng khách bớt cứng nhắc và mang đến cảm giác mềm mại, tự nhiên.

Cây dây leo giúp không gian phòng khách trở nên mềm mại và sinh động hơn. Ảnh: Baidu

Những nhánh cây rủ từ kệ, treo gần cửa sổ hoặc bậu cửa giúp không gian trở nên sinh động mà không chiếm diện tích.

Cây dây leo cũng tạo điểm nhấn thú vị, hướng ánh nhìn theo chiều dọc, làm phòng khách trông rộng hơn.

Loại cây này dễ chăm sóc, sinh trưởng nhanh và phù hợp với các căn hộ có ánh sáng vừa đến nhiều. Một vài nhánh rủ nhẹ từ giá sách hay kệ trang trí đã đủ tạo hiệu ứng thị giác mạnh, khiến phòng khách tràn sức sống. Ngoài trang trí, dây leo còn mang đến cảm giác gần gũi thiên nhiên, giúp không gian dễ chịu hơn.

Cây cau cảnh

Cau cảnh là lựa chọn lý tưởng cho những phòng khách rộng hoặc trần cao. Với tán lá xòe rộng, cây lấp đầy khoảng trống và tạo cảm giác cân đối cho toàn bộ không gian.

Cây cau cảnh giúp lấp đầy không gian và tạo cảm giác thoáng mát. Ảnh: Baidu

Không chỉ mang lại vẻ đẹp nhiệt đới, cau cảnh còn giúp phòng khách thoáng mát, dễ chịu, giống như một góc nghỉ dưỡng ngay trong nhà.

Loại cây này thường xuất hiện trong các resort hoặc không gian nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng vẫn phù hợp với căn hộ hiện đại, mang lại sự sang trọng và đầy đặn.

Đặt cau cảnh gần cửa sổ, cạnh ghế sofa hoặc góc phòng trống sẽ giúp căn phòng trở nên hài hòa, cân đối, vừa có chiều sâu vừa tạo cảm giác dễ chịu cho người nhìn.