Theo quan niệm dân gian, không phải loại cây cảnh nào cũng phù hợp để trồng trong nhà. Một số loại dù phổ biến nhưng được cho là mang ý nghĩa phong thủy không thuận lợi, nên thường bị tránh đặt trong không gian sinh hoạt.

Những quan niệm này chủ yếu bắt nguồn từ cách nhìn truyền thống về hình dáng, tên gọi hoặc biểu tượng văn hóa của từng loại cây. Dù không phải là quy tắc bắt buộc nhưng trong thực tế, nhiều người vẫn cân nhắc yếu tố phong thủy khi lựa chọn cây cảnh cho phòng khách, ban công hay khu vực trước cửa nhà.

Cây dâu tằm với liên tưởng không may

Dâu tằm là loại cây quen thuộc ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam, gắn với nghề nuôi tằm và sản xuất tơ lụa.

Tuy nhiên, theo quan niệm dân gian, tên “dâu tằm” trong Hán tự đọc là “tang”. Âm đọc này trùng với chữ “tang” trong “tang tóc” nên nhiều người cho rằng trồng dâu tằm trong khuôn viên nhà ở không mang ý nghĩa may mắn. Chính vì sự liên tưởng này, nhiều gia đình thường tránh trồng dâu tằm trong sân hoặc trước cửa nhà.

Trong phong thủy truyền thống, tên gọi của sự vật đôi khi cũng mang ý nghĩa biểu tượng. Những cái tên gợi liên tưởng đến điều không may thường khiến người ta cảm thấy không thoải mái khi đặt trong không gian sinh hoạt hàng ngày.

Vì vậy, dù cây dâu tằm có nhiều giá trị kinh tế và sinh thái nhưng nhiều người vẫn tránh trồng loại cây này ngay trong khuôn viên nhà ở. Thay vào đó, dâu tằm thường được trồng ở vườn rộng hoặc khu vực canh tác riêng.

Cây xương rồng với nhiều gai nhọn tạo cảm giác không thuận

Xương rồng là loại cây cảnh phổ biến vì dễ trồng và không cần chăm sóc nhiều. Hình dáng độc đáo của cây cũng khiến nó trở thành lựa chọn trang trí quen thuộc ở bàn làm việc, ban công hoặc quán cà phê.

Tuy nhiên, trong phong thủy, những loại cây nhiều gai nhọn được cho là mang năng lượng mạnh, dễ tạo cảm giác “sát khí”.

Vì vậy, nhiều người cho rằng đặt xương rồng trong phòng khách hoặc phòng ngủ có thể làm giảm sự hài hòa của không gian sống.

Trên thực tế, nhiều gia đình vẫn trồng xương rồng nhưng thường đặt ở ban công, sân vườn hoặc trước cổng thay vì trong phòng sinh hoạt. Cách bố trí này vừa giúp cây phát triển tốt nhờ ánh sáng tự nhiên, vừa tránh tạo cảm giác “cứng” trong không gian nội thất.

Ngoài yếu tố phong thủy, việc đặt xương rồng trong nhà cũng có thể gây bất tiện vì gai nhọn của cây dễ gây trầy xước, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Cây đa gắn với không gian tâm linh

Từ lâu, cây đa đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong văn hóa làng quê Việt Nam. Trong nhiều câu chuyện dân gian, cây đa thường xuất hiện bên đình làng, bến nước hay những nơi được xem là linh thiêng của cộng đồng.

Vì gắn với không gian tâm linh, nhiều người cho rằng cây đa không thật sự phù hợp để trồng trong khuôn viên nhà ở.

Bên cạnh yếu tố văn hóa, cây đa cũng là loại cây có kích thước lớn, tán rộng và bộ rễ phát triển mạnh. Nếu trồng quá gần nhà, rễ cây có thể lan rộng theo thời gian và ảnh hưởng đến nền móng hoặc hệ thống công trình xung quanh.

Vì vậy, thay vì trồng cây đa trong sân, nhiều gia đình thường lựa chọn những loại cây cảnh nhỏ gọn, vừa phù hợp với diện tích nhà ở, vừa dễ chăm sóc và tạo cảm giác hài hòa cho không gian sống.

Dù những quan niệm trên chủ yếu xuất phát từ văn hóa dân gian, việc lựa chọn cây cảnh phù hợp với không gian sống vẫn là điều được nhiều gia đình quan tâm. Một chậu cây xanh không chỉ giúp không gian sống thêm sinh động mà còn mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu cho các thành viên trong gia đình.