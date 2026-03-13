Những góc bàn làm việc, kệ phòng khách hay ban công nhỏ giờ đây không chỉ là nơi để sắp xếp đồ đạc mà còn có thể trở thành “vườn tài lộc thu nhỏ”, mang đến may mắn, thịnh vượng và cảm giác thư giãn.

Chỉ với vài chậu cây nhỏ xinh, không gian sống lập tức bừng sáng, tạo điểm nhấn và năng lượng tích cực cho cả năm.

Cây nắp ấm: ‘Túi tiền’ kỳ lạ nhưng hút tài lộc

Cây nắp ấm (tên khoa học Nepenthes), còn gọi là cây bắt mồi hay cây bình nước, là một loài thực vật ăn thịt độc đáo với những chiếc bẫy hình ống có nắp đậy ở đầu lá.

Cây nắp ấm với những chiếc túi đặc biệt trên lá giống như túi tiền mini, không chỉ độc đáo về hình dáng mà còn mang ý nghĩa phong thủy, giữ lại tài lộc và vận may quanh năm cho gia chủ. Ảnh: Baidu

Đây thực chất là lá biến đổi thành bẫy để thu hút và tiêu hóa côn trùng, vì môi trường sống của cây thường là nơi đất nghèo dinh dưỡng nên phải “tự bắt mồi” để bổ sung dưỡng chất.

Chính hình dáng đặc biệt này khiến nhiều người liên tưởng tới chiếc túi tiền thu nhỏ, chứa và giữ lại “của cải”, nên trong phong thủy cây được xem như biểu tượng tài lộc tích tụ, vận may đọng lại trong không gian sống.

Một số nền văn hóa còn cho rằng cây giống như những chiếc túi giữ nước- vốn được coi là biểu tượng của tiền, bởi trong văn hóa phương Đông, “nước” thường tượng trưng cho tài vận và lưu thông của cải.

Ngoài vẻ ngoài lạ mắt, cây nắp ấm còn có hình dáng đa dạng, màu sắc khác nhau, và dạng chậu treo rất phù hợp với không gian nhỏ như góc ban công, kệ trong phòng hay bàn làm việc.

Một ưu điểm khác là cây khá dễ chăm, chỉ cần ở nơi ẩm ướt vừa phải, ánh sáng khuếch tán và tưới nước đều đặn, nên là lựa chọn thú vị cho những người yêu cây nhưng bận rộn, muốn một chậu vừa đẹp mắt vừa mang ý nghĩa phong thủy, tăng sinh khí và hút tài lộc cho không gian.

Cây cá vàng: ‘Niên niên hữu dư’ ngay góc ban công

Ấn tượng đầu tiên của cây cá vàng là những bông hoa màu cam phồng tròn, phần đầu nhọn như những chú cá vàng đang bơi lội giữa tán lá xanh.

Khi nở rộ, cả chậu cây như sống dậy, tạo nên điểm nhấn sinh động cho bàn làm việc, kệ phòng khách hay góc ban công.

Cây cá vàng nở những bông hoa cam phồng tròn như những chú cá bơi lội giữa tán lá xanh, mang ý nghĩa ‘niên niên hữu dư’, tượng trưng cho sung túc, thịnh vượng và may mắn cho căn hộ. Ảnh: Baidu

Trong văn hóa Á Đông, hình ảnh cá vàng gắn liền với câu chúc “niên niên hữu dư”, mang ý nghĩa năm nào cũng dư dả, sung túc và may mắn.

Nhiều người đặt chậu cây ở gần cửa sổ hoặc nơi làm việc, tin rằng sẽ giúp kích hoạt vận tài, thu hút thịnh vượng và cơ hội mới trong công việc.

Điểm cộng lớn của loại cây này là dễ chăm sóc, chỉ cần ánh sáng vừa phải và tưới nước định kỳ. Với mức giá hợp lý, cây cá vàng trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả sinh viên, dân văn phòng, hoặc những ai lần đầu trồng cây cảnh.

Cây hoa lồng đèn: May mắn rực rỡ cho góc nhỏ

Nếu cây cá vàng gây ấn tượng nhờ vẻ dễ thương thì cây hoa lồng đèn lại hút mắt nhờ hình dáng độc đáo và màu sắc rực rỡ.

Những bông hoa rủ xuống giống chiếc đèn lồng mini, màu đỏ, hồng hoặc tím, tạo cảm giác như cả góc phòng đang bừng sáng với ánh đèn ấm áp.

Hoa lồng đèn rực rỡ, những bông hoa rủ xuống giống đèn lồng mini, tạo điểm nhấn sinh động cho góc phòng và thu hút tài lộc, niềm vui cũng như năng lượng tích cực cho không gian sống. Ảnh: Baidu

Trong nhiều nền văn hóa, đèn lồng là biểu tượng của niềm vui, sum vầy và may mắn, vì vậy hoa lồng đèn thường được đặt phòng khách, gần cửa sổ hoặc ban công, nơi dễ nhìn thấy, vừa trang trí vừa mang ý nghĩa phong thủy, thu hút tài lộc cho gia chủ.

Loài hoa này còn nổi bật nhờ khả năng tạo điểm nhấn mạnh dù chậu nhỏ, giúp các căn hộ chung cư, studio hoặc văn phòng nhỏ trở nên sống động. Nhiều người còn chọn hoa lồng đèn làm quà khai trương, thăng chức hoặc chúc may mắn, nhờ vẻ đẹp đặc biệt và ý nghĩa tích cực.

Với mức giá hợp lý, hình dáng độc đáo và ý nghĩa phong thủy, các chậu cây này không chỉ là món đồ trang trí mà còn là “đại sứ tài lộc”, giúp không gian sống và làm việc trở nên sinh động, tràn đầy năng lượng, đồng thời tạo cảm giác thư giãn, tích cực và thịnh vượng.

