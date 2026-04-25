Nhà bếp không chỉ là nơi nấu nướng, giữ lửa cho gia đình mà còn được xem là "kho lộc" trong phong thủy. Bếp đại diện cho hành Hỏa và sự no đủ, ấm no.

Dưới đây là 3 loại cây phong thủy lý tưởng cho nhà bếp, vừa thanh lọc không khí vừa thu hút may mắn mà không phá vỡ sự cân bằng âm dương.

Cây húng quế: Tiểu cảnh gia vị mang lộc vào bếp

Húng quế không chỉ là loại rau thơm quen thuộc trong gian bếp Việt mà còn được coi là loại cây tiểu cảnh phong thủy mang lại may mắn và sự bảo hộ.

Trong một số nền văn hóa, húng quế được coi là loài cây mang năng lượng tốt, tượng trưng cho phúc lành và sự bảo hộ.

Nhiều người tin rằng trồng một chậu húng quế nhỏ trong bếp sẽ giúp xua đuổi năng lượng xấu, góp phần mang đến sự hòa thuận cho các thành viên trong gia đình.

Húng quế (trái) nuôi dưỡng hành Hỏa của bếp, lưỡi hổ (giữa) thanh lọc không khí và trấn giữ gian bếp, bạc hà (phải) điều hòa nhiệt khí mang đến sự thanh mát. Ảnh: Baidu

Về mặt phong thủy ngũ hành, nhà bếp thuộc Hỏa, trong khi húng quế thuộc Mộc, Mộc sinh Hỏa, đây là mối quan hệ tương sinh lý tưởng, giúp "nuôi dưỡng" ngọn lửa ấm no, bền vững.

Bên cạnh đó, húng quế dễ trồng, chỉ cần một chậu nhỏ đặt bên bệ cửa sổ hoặc góc bếp có ánh sáng nhẹ, cây vẫn xanh tốt quanh năm.

Một lợi ích thực tế không thể bỏ qua: húng quế tỏa hương thơm dịu nhẹ, có khả năng đuổi ruồi muỗi và côn trùng.

Gia chủ có thể ngắm cây làm cảnh, ngắt lá ăn sống, nấu canh, đồng thời đón nhận nguồn năng lượng phong thủy tốt lành.

Cây lưỡi hổ: Thanh lọc không khí, trấn giữ bếp

Lưỡi hổ được xem là ứng cử viên số một cho không gian bếp bởi khả năng chịu đựng điều kiện khắc nghiệt và khả năng thanh lọc không khí tốt.

Nhà bếp thường có nhiệt độ cao, độ ẩm thay đổi thất thường và mùi dầu mỡ, nhưng lưỡi hổ vẫn sống tốt nhờ bản tính dẻo dai, không kén đất, không kén nước.

Về mặt phong thủy, những chiếc lá lưỡi hổ vươn thẳng đứng như những thanh kiếm có tác dụng "trấn trạch", hóa giải sát khí phát sinh từ bếp lửa và dao kéo sắc nhọn.

Đặc biệt, lưỡi hổ còn nổi tiếng với khả năng hấp thụ các khí độc hại như benzen, formaldehyde và oxit nitơ, những chất thường phát sinh trong quá trình đun nấu.

Một điểm cộng khác là lưỡi hổ có thể giải phóng oxy vào ban đêm, giúp không gian bếp luôn thông thoáng hơn.

Gia chủ có thể đặt chậu lưỡi hổ ở góc bếp, cạnh cửa sổ hoặc gần bàn ăn. Nên chọn chậu nhỏ vừa phải, tránh đặt quá gần bếp gas hoặc khu vực nhiều dầu mỡ bắn trực tiếp.

Cây bạc hà: Thanh mát, giải nhiệt và hút sinh khí

Bạc hà là loại cây thảo mộc được nhiều gia đình yêu thích trồng trong bếp bởi hương thơm mát dịu và khả năng sinh trưởng nhanh, mạnh mẽ.

Bạc hà với hương thơm dịu mát giúp xua đuổi côn trùng và cân bằng năng lượng cho không gian bếp. Ảnh: Baidu

Trong phong thủy, bạc hà tượng trưng cho sự tươi mới, năng lượng dồi dào và khả năng "đánh thức" những nguồn khí trì trệ trong không gian.

Nhà bếp vốn mang hành Hỏa, lâu ngày dễ tích tụ nhiệt khí và năng lượng nặng nề. Bạc hà với bản mệnh Mộc sẽ giúp cân bằng nhiệt và làm dịu không gian bếp, tạo ra sự cân bằng lý tưởng.

Lá bạc hà xanh mướt, tỏa hương thơm dễ chịu còn có tác dụng xua đuổi kiến, gián và côn trùng nhỏ.

Đặc biệt, bạc hà rất dễ trồng và nhân giống. Chỉ cần một cành nhỏ cắm xuống đất ẩm, sau vài ngày cây đã bén rễ và bật lá mới.

Gia chủ có thể trồng bạc hà trong chậu nhỏ để trên bệ cửa sổ hoặc treo gần khu vực rửa chén. Mỗi khi nấu ăn, chỉ cần ngắt vài lá là có ngay nguyên liệu tươi cho món xào, món nước hay pha trà giải nhiệt.