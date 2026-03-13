Sau giai đoạn thăm dò thị trường bằng một số dòng xe ở phân khúc phổ biến, Lynk & Co dường như đã sẵn sàng bước vào giai đoạn “tăng tốc” tại Việt Nam, khi liên tục có những động thái mở rộng dải sản phẩm. Bằng chứng là, không lâu sau khi giới thiệu mẫu xe PHEV - Lynk & Co 08 EM-P, thương hiệu xe thuộc tập đoàn Geely lại “rục rịch” trình làng thêm loạt sản phẩm mới. Trong đó có hai mẫu xe lần đầu “chào sân” thị trường, gồm Lynk & Co 900 và Lynk & Co 02 và một phiên bản mới của dòng Lynk & Co 03.

Các sản phẩm mới trải rộng ở nhiều phân khúc, từ SUV cỡ lớn, SUV thuần điện đến sedan hạng C; cho thấy Lynk & Co đang nỗ lực hoàn thiện danh mục phân phối tại Việt Nam - thị trường dù rất tiềm năng nhưng cũng ngày càng cạnh tranh.

Lynk & Co 900: SUV cỡ lớn hướng tới phân khúc cao cấp

Trong ba mẫu xe Lynk & Co sắp ra mắt, Lynk & Co 900 được xem là “át chủ bài”, giúp Lynk & Co gia tăng nhận diện và định vị thương hiệu. Mẫu xe này nổi bật nhờ sở hữu thiết kế mang phong cách tương lai, với thân xe bề thế, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV cỡ lớn thiên về trải nghiệm cao cấp.

Bên cạnh đó, không gian nội thất xe cũng thu hút sự chú ý nhờ được tối ưu với tỷ lệ sử dụng lên tới 88,2%, tương đương gần 1m² cho mỗi hành khách. Con số này thường chỉ thấy trên những mẫu MPV cỡ lớn. Ngoài ra, hàng ghế thứ ba còn có thể chỉnh điện và ngả tới 155 độ, đủ rộng cho người cao khoảng 1,8 m.

Lynk & Co 900 định vị ở phân khúc SUV cỡ lớn, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm cao cấp.

Tiện ích trong khoang ca-bin Lynk & Co 900 ấn tượng với trang bị màn hình trung tâm kích thước lên tới 30 inch, độ phân giải 6K; đi kèm hệ điều hành Flyme Auto và dàn âm thanh 31 loa Harman Kardon. Xe còn có màn hình HUD thực tế ảo kích thước 95 inch, tủ lạnh mini dung tích 9 lít có thể làm lạnh hoặc làm nóng.

Về vận hành, Lynk & Co 900 sử dụng hệ truyền động EM-P (công nghệ Plug-in Hybrid cao cấp của Lynk & Co), cùng hệ khung gầm SPA Evo được nâng cấp từ nền tảng SPA, từng được Volvo sử dụng trên nhiều dòng xe cao cấp.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 900 có thể đặt “chung mâm” với những mẫu SUV cỡ lớn đến từ châu Âu như BMW X7 hay Mercedes-Benz GLS khi xét về kích thước, trang bị và định hướng cao cấp. Mặc dù vậy, mức giá dự đoán có thể sẽ hấp dẫn hơn, vào khoảng trên dưới 3 tỉ đồng.

Lynk & Co 02: “Viên gạch” đầu tiên ở mảng xe thuần điện

Bên cạnh mẫu SUV cỡ lớn, Lynk & Co cũng chuẩn bị đưa về Việt Nam một mẫu crossover hoàn toàn mới nữa, có tên gọi Lynk & Co 02. Đây là dòng xe thuần điện đầu tiên hãng mở bán tại Việt Nam; phát triển theo ngôn ngữ thiết kế thế hệ mới “The Next Day”, với nhiều chi tiết tạo hình mang phong cách tương lai.

Trong đó, điểm nhấn thông số nằm ở tỷ lệ thân xe với “tỷ lệ vàng” 0,618, tạo cảm giác cân đối và năng động. Ngoài ra, xe cũng ấn tượng với hệ thống đèn định vị ban ngày Dynamic Day Rays đặc trưng nhận diện, cùng phong cách thể thao điển hình nhờ các đường gân nổi trên nắp ca-po và thân xe.

Lynk & Co 02 là mẫu ô tô thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam

Lynk & Co 02 sử dụng động cơ điện bố trí ở cầu sau, cho công suất 200 kW, khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/giờ chỉ trong khoảng 5,5 giây. Xe có thể di chuyển tối đa quãng đường tới hơn 500 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống sạc nhanh cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Tại Việt Nam, Lynk & Co 02 nhiều khả năng sẽ định vị ở phân khúc SUV/crossover thuần điện cỡ C. Cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ như VinFast VF 7 hay BYD Atto 3. So với hai mẫu xe kể trên, mẫu xe Trung Quốc dù là “kẻ đến sau” nhưng vẫn có lợi thế nhờ sự khác biệt ở thiết kế cá tính và định hướng vận hành thiên về cảm giác lái. Theo một số tin đồn, Lynk & Co 02 có thể chào bán với mức giá quanh mốc trên 900 triệu đồng.

Lynk & Co 03 mới: Cải tiến tăng sức cạnh tranh

Khác với hai mẫu SUV hoàn toàn mới, Lynk & Co 03 sắp trình làng chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Tuy vậy, đây vẫn là cái tên đáng chú ý trong phân khúc sedan hạng C.

Theo nhiều thông tin rò rỉ, Lynk & Co 03 mới được điều chỉnh nhẹ về thiết kế, mang phong cách thể thao hơn. Tuy nhiên điểm nhấn nằm ở khoang nội thất được nâng cấp đáng kể về công nghệ. Cụ thể, bản nâng cấp trang bị màn hình sau vô-lăng kích thước 12,3 inch và màn hình trung tâm 12,8 inch, tích hợp chip xử lý Qualcomm 8155 giúp tăng tốc độ phản hồi. Ngoài ra, xe còn trang bị nhiều tính năng hỗ trợ lái nâng cao thông qua hệ thống cảm biến và camera.

Theo nguồn tin từ đại lý, Lynk & Co 03 mới có giá dự kiến từ khoảng 800 triệu đồng, tùy phiên bản.

Bích Đào