Việc lựa chọn một mẫu xe "đáng đồng tiền bát gạo" chưa bao giờ trở thành bài toán đơn giản với người tiêu dùng. Những năm gần đây, khi chi phí sở hữu tăng lên, người mua xe buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng hơn về độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu, công nghệ an toàn cũng như giá trị sử dụng lâu dài.

Những mẫu xe "đáng đồng tiền bát gạo" mà người dùng nên mua trong năm 2026. Ảnh tổng hợp

Trong bức tranh đó, các bảng xếp hạng uy tín từ những tổ chức đánh giá độc lập như Consumer Reports được xem là nguồn tham khảo quan trọng. Dựa trên dữ liệu khảo sát người dùng, thử nghiệm thực tế và độ tin cậy dài hạn, tổ chức này đã công bố danh sách 6 mẫu xe đáng mua nhất năm 2026, trải rộng từ sedan phổ thông, bán tải, SUV cho tới SUV hạng sang.

Honda Civic

Trong phân khúc sedan cỡ C phổ thông, Honda Civic tiếp tục là cái tên nổi bật nhờ sự kết hợp giữa thiết kế hiện đại, khả năng vận hành tốt và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng. Thế hệ thứ 11 hiện nay của Civic được đánh giá là một trong những mẫu sedan đáng mua nhất trên thị trường.

Điểm đáng chú ý nhất của Honda Civic 2026 là sự xuất hiện của phiên bản hybrid. Mẫu xe này sử dụng hệ thống hybrid hai mô-tơ nổi tiếng của Honda, cho công suất khoảng 200 mã lực, mạnh hơn đáng kể so với động cơ xăng 2.0L truyền thống.

Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của Civic Hybrid đạt khoảng 4,8 lít/100 km, thấp hơn đáng kể so với bản chạy xăng. Không chỉ tiết kiệm nhiên liệu, Civic vẫn duy trì cảm giác lái linh hoạt yếu tố vốn làm nên thương hiệu của dòng sedan này.

Với giá khởi điểm khoảng 24.695 USD cho bản sedan, Honda Civic tiếp tục là lựa chọn hợp lý cho những người mua xe lần đầu hoặc cần một chiếc xe gia đình nhỏ gọn, bền bỉ.

Toyota Camry

Toyota Camry từ lâu đã được xem là biểu tượng của độ bền và sự thực dụng trong phân khúc sedan cỡ D. Bước sang thế hệ thứ 9 ra mắt năm 2025, mẫu xe này chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động hybrid, đánh dấu bước thay đổi lớn trong chiến lược của Toyota.

Camry 2026 sử dụng hệ thống hybrid kết hợp động cơ xăng 2.5L với mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 225 mã lực ở bản dẫn động cầu trước và 232 mã lực với bản dẫn động bốn bánh AWD. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt khoảng 4,9 lít/100 km, giúp Camry trở thành một trong những mẫu sedan cỡ D tiết kiệm nhiên liệu nhất hiện nay.

Ngoài hiệu quả nhiên liệu, Toyota Camry còn ghi điểm nhờ không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành êm ái và độ tin cậy cao, những yếu tố khiến mẫu xe này luôn nằm trong danh sách xe bán chạy tại nhiều thị trường. Tại Mỹ, Toyota Camry 2026 có giá khởi điểm từ 29.100 USD.

Ford F-150

Trong phân khúc bán tải cỡ lớn, Ford F-150 gần như không có đối thủ về mức độ phổ biến. Đây là dòng xe bán tải bán chạy nhất tại Mỹ trong nhiều thập kỷ liên tiếp. Phiên bản mới của Ford F-150 được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến, nổi bật là hệ thống BlueCruise cho phép lái xe rảnh tay trên một số tuyến cao tốc nhất định.

Mẫu bán tải này cung cấp nhiều tùy chọn động cơ, từ EcoBoost V6 2.7L công suất 325 mã lực cho tới hệ truyền động hybrid PowerBoost cho sức mạnh khoảng 430 mã lực. Sự kết hợp giữa khả năng kéo tải mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và độ bền cao khiến Ford F-150 tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của những người cần một chiếc bán tải đa dụng cho cả công việc lẫn gia đình. Giá khởi điểm của Ford F-150 2026 từ 39.300 USD.

Subaru Forester

Subaru Forester thế hệ mới ra mắt năm 2025 mang đến nhiều thay đổi đáng kể, từ thiết kế ngoại thất cho tới khung gầm và hệ thống an toàn. Một trong những điểm mạnh truyền thống của Forester là hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) tiêu chuẩn, điều hiếm thấy trong phân khúc SUV cỡ C.

Năm 2026, Subaru bổ sung thêm phiên bản Forester Hybrid với công suất khoảng 194 mã lực và mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6,7 lít/100 km. Ngoài ra, phiên bản Forester Wilderness hướng tới khả năng off-road tốt hơn cũng được giới thiệu, phù hợp với những người yêu thích dã ngoại.

Nhờ khoang nội thất rộng rãi, tầm nhìn tốt và độ tin cậy cao, Forester tiếp tục là lựa chọn đáng cân nhắc trong phân khúc SUV gia đình có tầm giá trên dưới 30.000 USD.

Lexus NX

Trong nhóm SUV hạng sang cỡ B, Lexus NX được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế sang trọng, công nghệ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản phổ biến nhất là Lexus NX 350h HEV với mức tiêu hao khoảng 5,9 lít/100 km, con số rất ấn tượng đối với một mẫu SUV hạng sang.

Bên cạnh đó, Lexus còn cung cấp phiên bản NX 450h+ PHEV với công suất khoảng 304 mã lực và khả năng chạy thuần điện khoảng 60 km. Khoang nội thất của NX được hoàn thiện cao cấp, tích hợp màn hình giải trí lớn cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. Giá khởi điểm của mẫu SUV này vào khoảng 46.000 USD.

BMW X5

Trong phân khúc SUV hạng sang cỡ trung, BMW X5 được xem là một trong những lựa chọn toàn diện nhất trong tầm giá từ 70.000-90.000 USD. Sau đợt nâng cấp lớn vào năm 2024, mẫu xe này được trang bị hệ thống hybrid nhẹ (MHEV), thiết kế ngoại thất mới cùng màn hình cong hiện đại kết hợp cụm đồng hồ 12,3 inch và màn hình giải trí 14,9 inch.

Phiên bản động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng tăng áp của BMW X5 mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự êm ái vốn là đặc trưng của dòng xe sang Đức. Với khoang nội thất rộng rãi, ghế ngồi thoải mái và hệ thống treo cao cấp, Consumer Reports đánh giá X5 là một trong những mẫu SUV hạng sang toàn diện nhất hiện nay, đáp ứng tốt cả nhu cầu gia đình lẫn trải nghiệm lái cao cấp.

