3 MC của VTV: Thụy Vân, Thu Hà, Mạnh Khang đều dùng sự nghiêm túc và chuyên nghiệp để khẳng định bản thân, cho thấy nhan sắc đôi khi chỉ là bước khởi đầu, còn nghề nghiệp mới là thứ giúp họ gắn bó lâu dài cùng khán giả.

MC - BTV Thụy Vân.

Trở nên nổi tiếng khi giành ngôi Á hậu 2 và giải Thí sinh ứng xử hay nhất tại Hoa hậu Việt Nam 2008, Á hậu Thụy Vân bước vào truyền hình từ rất sớm. Khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, cô tham gia tuyển cộng tác viên Bản tin Tài chính của VTV1 và dần chứng minh được năng lực của mình qua giọng nói mềm mại, tác phong chỉn chu và phong cách dẫn tự nhiên.

Suốt nhiều năm qua, Thụy Vân là gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình như: Bản tin tài chính, Chìa khóa thành công, Cuộc sống thường ngày, Chuyển động 24h. Cô ít chia sẻ đời tư, kết hôn và sinh con.

Lựa chọn tránh xa ồn ào giải trí, Thụy Vân trung thành với con đường truyền hình nghiêm túc - nơi cô gây dựng được hình ảnh đẹp, bền vững suốt hơn 1 thập kỷ.

BTV Thu Hà.

Sinh năm 1988, từng lọt top 10 Hoa hậu Việt Nam 2006, BTV Thu Hà được biết đến với vẻ đẹp thanh thoát và nét dịu dàng rất riêng. Dù có nhiều cơ hội để bước vào showbiz, Thu Hà lại dành trọn đam mê cho báo chí.

Ngay từ thời sinh viên, cô đã cộng tác với VTV. Sau khi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2010, Thu Hà trở thành MC - BTV chính thức của đài. Chỉ 1 năm sau, ở tuổi 23, cô đảm nhiệm vị trí dẫn Thời sự 19h - trở thành BTV trẻ nhất từng dẫn bản tin quan trọng này. Giọng đọc truyền cảm, phong thái điềm đạm và khả năng truyền tải thông tin rõ ràng giúp cô nhanh chóng chiếm được tình cảm của khán giả.

Sau một thời gian tạm dừng để sinh con, Thu Hà trở lại với các chương trình như Chào buổi sáng, Bản tin bất động sản... Cô cũng từng thử sức diễn xuất trong một số phim truyền hình nhưng tự nhận báo chí mới là nơi cô thuộc về.

Ở Thu Hà, vẻ đẹp hay danh hiệu chỉ là phần nổi, điều giúp cô tồn tại trong nghề chính là sự nghiêm túc, chuẩn mực, tận tâm để truyền tải thông tin một cách trọn vẹn nhất.

Khác với hai nữ MC trên, Mạnh Khang bước vào nghề truyền hình từ sàn catwalk. Với chiều cao 1,86m và gương mặt ưa nhìn, anh từng đạt giải Bạc tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2015. Anh từng lọt Top 20 Nam vương Siêu quốc gia 2019. Tuy nhiên, thay vì tiếp tục theo đuổi con đường người mẫu, Mạnh Khang lại chọn thử sức ở lĩnh vực truyền hình.

Song những ngày đầu làm nghề của Mạnh Khang không hề dễ dàng. Anh từng bị từ chối lên sóng vì giọng nói chưa đạt chuẩn và phải dành nhiều thời gian học phát âm, quan sát đồng nghiệp, nhận cả các công việc hậu trường để rèn luyện kỹ năng. Bằng sự bền bỉ, MC Mạnh Khang vượt qua những giới hạn ban đầu, chứng minh khả năng của mình và dần trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng VTV.

Hiện tại, anh dẫn nhiều chương trình như Cho ngày hoàn hảo, S-Việt Nam, Cặp lá yêu thương, Lời tự sự, Việt Nam nguồn cội, Giai điệu kết nối, Bản tin Y tế 24h… Hình ảnh năng động, thân thiện cùng phong cách trẻ trung giúp anh được khán giả ưu ái gọi là "MC nam thần VTV".



