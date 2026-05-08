Phòng ngủ không chỉ là chốn nghỉ ngơi mà còn là không gian tái tạo năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tâm trạng và các mối quan hệ trong gia đình.

Việc chọn đồ để treo trong phòng ngủ tưởng đơn giản nhưng thực tế lại ẩn chứa nhiều nguyên tắc phong thủy và khoa học cần chú ý.

Chọn tranh ảnh phù hợp

Tranh ảnh là vật trang trí phổ biến nhất trong bất kỳ căn phòng nào và phòng ngủ cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, không phải bức tranh nào đẹp mắt cũng phù hợp để treo ở nơi nghỉ ngơi.

Các chuyên gia phong thủy khuyến cáo nên tránh treo tranh mãnh thú hung dữ như hổ, rồng, diều hâu, đại bàng trong phòng ngủ.

Phòng ngủ là không gian riêng tư, quan trọng bậc nhất trong mỗi ngôi nhà. Việc chọn đồ để treo có thể ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giấc ngủ, sức khỏe và sự hòa hợp trong gia đình. Ảnh: Pinterest.

Tương tự, những bức tranh phong cảnh hoàng hôn u ám, sông nước mênh mông chảy xiết hay đại dương sâu thẳm cũng dễ khiến tâm trạng con người trở nên u uất, mệt mỏi.

Một ví dụ thường được nhắc đến là tranh hoa mẫu đơn. Loài hoa này vốn là biểu tượng của sự giàu sang và nhan sắc rực rỡ. Với người độc thân, treo tranh mẫu đơn ở phòng khách được cho là có thể mang lại vận đào hoa, duyên lành.

Với vợ chồng, tranh uyên ương, đôi chim công hay những bức họa về tình yêu đôi lứa nhẹ nhàng sẽ giúp gắn kết tình cảm.

Người lớn tuổi thường phù hợp với tranh phong cảnh thanh bình hoặc thư pháp chữ “Phúc”, “Lộc”, “Thọ”. Với trẻ em, nên chọn tranh có màu sắc tươi sáng, hình ảnh sinh động để kích thích trí tưởng tượng và giúp bé yêu thích căn phòng của mình hơn.

Vị trí đặt gương soi

Gương là món đồ gây tranh cãi bậc nhất khi nhắc đến phong thủy phòng ngủ. Bản thân gương không xấu, nhưng vị trí đặt gương mới là điều quyết định.

Đại kỵ lớn nhất chính là đặt gương đối diện giường ngủ. Nhiều gia đình thiết kế tủ quần áo cánh kính lớn ngay trước mặt giường vì tiết kiệm diện tích và tiện lợi khi thay đồ.

Nhưng về mặt phong thủy, gương có tính phản chiếu, dễ làm nhiễu loạn dòng khí trong phòng. Về mặt tâm lý, nửa đêm tỉnh giấc bất chợt nhìn thấy bóng người trong gương có thể gây hoảng sợ, đặc biệt với trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm, dễ giật mình.

Không cần quá nhiều đồ trang trí cầu kỳ, một căn phòng ngủ yên tĩnh và tinh tế với những món đồ được chọn lọc kỹ lưỡng mới là "chìa khóa" cho giấc ngủ sâu và tinh thần thư thái. Ảnh: Baidu

Để hóa giải, cách đơn giản nhất là thay đổi vị trí đặt gương, tránh chiếu thẳng vào giường. Trong trường hợp không thể thay đổi vị trí, gia chủ có thể dùng một tấm vải che gương lại trước khi đi ngủ.

Một mẹo nhỏ cho phòng ngủ có diện tích hạn chế là chọn tủ quần áo có gương bên trong cánh tủ, khi cần mới mở ra sử dụng, vừa an toàn về phong thủy vừa tiết kiệm không gian.

Chọn vật phẩm tâm linh phù hợp

Nhiều người Việt có thói quen thỉnh các vật phẩm tâm linh hoặc đồ phong thủy về treo trong nhà để cầu bình an, may mắn. Tuy nhiên, phòng ngủ là không gian rất đặc biệt, không phải món đồ linh thiêng nào cũng phù hợp.

Theo quan niệm phong thủy, tượng thần, Phật, Bồ Tát thường không được khuyến khích đặt trong phòng ngủ bởi đây là khu vực riêng tư, cá nhân.

Chuông gió cũng là món đồ nhiều người thích treo nhưng thực tế không phù hợp với phòng ngủ. Âm thanh leng keng của chuông gió tưởng nhẹ nhàng nhưng vào ban đêm yên tĩnh lại dễ gây rối loạn giấc ngủ, thậm chí tạo cảm giác xáo trộn trong không gian vốn cần sự tĩnh lặng.

Các đồ vật sắc nhọn như dao, kéo, kiếm trang trí, mô hình vũ khí cũng nên được đưa ra khỏi phòng ngủ. Những món đồ này không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm về mặt vật lý mà còn tạo ra “sát khí”, gây cảm giác bất an và căng thẳng vô hình cho người nằm trong phòng.

Nếu gia chủ thực sự muốn treo một vật phẩm phong thủy trong phòng ngủ, những món đồ lành tính như hồ lô (biểu tượng của sức khỏe và bình an), quả cầu thạch anh (giúp cân bằng năng lượng) hoặc đồng xu Ngũ Đế (hóa giải sát khí từ các góc nhọn trong phòng) được nhiều người tin rằng có thể giúp cân bằng không gian và được nhiều chuyên gia khuyên dùng.