Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Huỳnh Nguyễn Mai Phương sinh năm 1999 tại Đồng Nai, là con gái của một tay trống ban nhạc - nơi khởi nguồn tình yêu âm nhạc của cô sau này. Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai 2018, lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 kèm giải Người đẹp Nhân ái, trước khi giành vương miện Miss World Vietnam 2022 và đại diện Việt Nam dự Miss World 2023 tại Ấn Độ, vào top 40.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương

Tháng 10/2025, Mai Phương chính thức ra mắt với vai trò ca sĩ với album A Beautiful Mess gồm 11 ca khúc, sau hơn 15 tháng chuẩn bị cùng ê-kíp dưới sự cố vấn của DTAP. Album quy tụ 4 nghệ sĩ quốc tế cùng góp giọng: SYA (Malaysia), Awrii (Curaçao), Danilla (Indonesia) và F.Hero (Thái Lan).

Đầu năm 2026, cô tiếp tục lấn sân điện ảnh với vai Thị Hến trong phim Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh dù phim không đạt doanh thu như kỳ vọng. Mai Phương thừa nhận mình chỉ là "tân binh" ở lĩnh vực này nhưng xem đó như "một món quà".

Mai Phương và các đại diện Việt Nam từng dự thi Miss World:

Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương

Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985 tại Hải Phòng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi khi đang là học sinh chuyên Lý THPT Trần Phú. Năm 2003, cô từng khiến báo chí xôn xao khi cha mẹ báo tin con gái "mất tích" trong lúc ôn thi du học; sau đó Mai Phương giải thích chỉ vì quá căng thẳng nên đi chơi thư giãn vài ngày. Cùng năm, với chiều cao 1,69m, cô đại diện Việt Nam dự Miss World, lọt top 20 - trở thành người đẹp Việt đầu tiên góp mặt tại đấu trường sắc đẹp danh giá này.

Hoa hậu Phạm Thị Mai Phương

Khác với nhiều người đẹp cùng thời, cô chọn sang Anh du học ngành Quản trị kinh doanh thay vì theo đuổi showbiz. Mai Phương từng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi không hợp showbiz. Tôi muốn làm việc, cống hiến bằng sức học". Trở về nước, cô công tác tại Cục Hải quan Hải Phòng.

Năm 2008, sau 8 năm yêu nhau, cô kết hôn với bạn trai lâu năm, hiện có 2 con trai. Suốt hơn 2 thập niên qua, Mai Phương gần như vắng bóng trên mặt báo. Tuổi 40, Mai Phương vẫn giữ nhan sắc mặn mà, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện văn hóa ở Hải Phòng và một vài sự kiện giải trí của những bạn bè thân thiết.

MC Ngô Mai Phương

Ngô Mai Phương sinh năm 1997 tại Hải Phòng, từng đạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam trước khi trở thành MC truyền hình. Cô là gương mặt quen thuộc của VTV qua các chương trình Bữa trưa vui vẻ và Ngày xưa chill phết, từng đóng phim Đừng làm mẹ cáu và Yêu hơn cả bầu trời. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, cô từng nhận quá nhiều dự án cùng lúc đến mức sụt còn 42kg mà không nhận ra bản thân đang kiệt sức, cho tới khi gia đình phát hiện và can thiệp.

MC Ngô Mai Phương

Đầu năm 2022, Ngô Mai Phương kết hôn với một tiến sĩ và chia sẻ anh không muốn xuất hiện trên mạng xã hội. Trong chia sẻ mới đây với VietNamNet, cô nói: "Ở bên anh ấy được là chính mình, không cần trở thành phiên bản hoàn hảo hơn để được yêu".

Cặp đôi hiện có 2 con: con trai Leon chào đời năm 2024 và con gái Lipu chào đời năm 2025. Ngô Mai Phương thừa nhận cân bằng công việc và chăm con là thử thách lớn nhất nhưng các con đã dạy "cách kiên nhẫn, lắng nghe và chấp nhận không phải mọi thứ đều diễn ra theo ý mình".

Mai Phương tâm sự tuổi 30:

Minh Dũng

Ảnh: Tư liệu, video: TikTok