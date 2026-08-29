Bố mẹ dạy tôi thành công là không đánh mất chính mình

- Mai Phương tiết lộ gì về bố mẹ?

Bố tôi là thương binh, cả cuộc đời gắn với kỷ luật, trách nhiệm còn mẹ là người sống hướng về gia đình. Bố mẹ chưa bao giờ đặt lên vai tôi áp lực phải giàu hay phải nổi tiếng, chỉ mong con trở thành một người tử tế, tự lập và không làm điều gì khiến bản thân phải hổ thẹn. Vì thế, thành công với tôi chưa bao giờ là mình đứng ở đâu hay kiếm được bao nhiêu tiền mà là sau nhiều năm, mình vẫn thấy chưa đánh mất những điều bố mẹ đã dạy.

Hình ảnh đời thường của MC Ngô Mai Phương.

- Từ một sinh viên quan hệ quốc tế trở thành MC của VTV, quyết định rẽ hướng nào trong sự nghiệp khiến chị phải đấu tranh tư tưởng nhiều nhất?

Có lẽ quyết định khó nhất chính là bước ra khỏi vùng an toàn. Ban đầu tôi không nghĩ sẽ theo nghề MC lâu đến vậy nhưng một cơ hội đến, tôi thử sức và càng làm càng thực sự yêu công việc này nên chưa từng phải đấu tranh ở những khúc rẽ được nhắc đến.

Từ nhỏ tôi đã đam mê làm MC nhưng bố mẹ lo không kiếm được việc nên muốn tôi học một ngành dễ xin việc hơn. May mắn là sau đó tôi vẫn rẽ được sang đúng đam mê.

- Giai đoạn làm việc đến mức chỉ còn 42kg là khoảng thời gian nào trong sự nghiệp? Điều gì đã khiến chị đẩy bản thân đến giới hạn đó và ai là người đầu tiên nhận ra để kéo chị dừng lại?

Đó là giai đoạn tôi còn trẻ và luôn có cảm giác mình phải chứng minh bản thân. Tôi nhận nhiều việc: làm mẫu ảnh, quay quảng cáo, làm truyền thông, dẫn chương trình... và từng nghĩ sức trẻ là thứ có thể tiêu mãi mà không hết. Đến lúc nhìn lại những bức ảnh khi chỉ còn khoảng 42kg, tôi mới thấy đã đi quá xa nhưng khi ấy đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc nên không cảm nhận rõ cơ thể đang báo động.

Người thân nhận ra tôi gầy đi rất nhiều và nhắc phải dừng lại. Sau này tôi mới hiểu, người nghiện công việc thường không nhận ra mình đang kiệt sức vì luôn nghĩ có thể cố thêm một chút nữa. Tôi bây giờ vẫn yêu công việc nhưng không còn tự hào về việc mình có thể chịu đựng đến giới hạn nào nữa.

Mai Phương và Ngọc Hân đi cổ vũ trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Thái Lan ở ASEAN Cup 2026.

Làm mẹ 2 con, chọn đúng người và áp lực tuổi 30

- Chị tự nhận mình "nghiện công việc". Từ khi có con, đã có xung đột thực sự nào giữa công việc và thời gian cho con chưa và chị chọn ưu tiên như thế nào?

Có nhiều lần và đó là một trong những bài học khó nhất của tôi khi làm mẹ. Trước khi có con, tôi gần như mặc định công việc quan trọng phải hoàn thành bằng mọi giá. Nhưng khi có Leon và Lipu, tôi hiểu có những khoảnh khắc nếu bỏ lỡ không thể quay lại nên không muốn các con lớn lên với ký ức rằng mẹ luôn bận.

Tôi cố gắng phân biệt đâu là việc thực sự quan trọng, đâu là việc có thể lùi lại. Nếu con cần mình vào đúng thời điểm công việc có thể chờ, tôi chọn con. Tôi không nghĩ mình là một người mẹ hoàn hảo, chỉ cố gắng để các con cảm nhận được dù mẹ có bận đến đâu, các con vẫn luôn có một vị trí ưu tiên.

Mai Phương bên chồng và 2 con.

- Leon và Lipu sinh khá gần nhau, chị cân bằng cách chăm sóc, nuôi dạy 2 bé cùng lúc ra sao và điều gì khiến chị bất ngờ nhất trong quá trình làm mẹ 2 con?

Điều khó nhất là tôi phải học cách không áp dụng một công thức cho cả 2 con. Tôi từng nghĩ làm mẹ 2 con đơn giản là nhân đôi những gì đã biết nhưng thực tế giống như phải học lại từ đầu, bởi mỗi đứa trẻ đều có một cá tính rõ ràng từ khi còn bé.

Chính các con lại dạy tôi cách kiên nhẫn, lắng nghe và chấp nhận không phải mọi thứ đều diễn ra theo ý mình. Ví dụ Leon nhanh quên những lời nói nặng, bị mắng xong vẫn vui vẻ ôm mẹ nhưng mắng Lipu thì bé sẽ không cho mẹ bế cả ngày nên tôi luôn phải linh hoạt.

- Chồng chị là tiến sĩ kín tiếng, gần như không xuất hiện trên mạng xã hội. Điều gì khiến chị chắc chắn đây là người phù hợp và sự khác biệt tính cách giữa 2 người có từng tạo khoảng cách?

Khi còn trẻ, mình thường chọn một người vì cảm xúc nhưng càng trưởng thành càng hiểu để đi cùng một người lâu dài cảm xúc thôi chưa đủ. Tôi chọn chồng bởi ở bên anh ấy được là chính mình, không cần trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn để được yêu. Người phù hợp là người khiến mình an tâm khi đi qua cả những giai đoạn khó khăn nhất, chứ không nhất thiết phải khiến cuộc sống lúc nào cũng thú vị.

Mọi người hay hiểu "hướng nội" là ít nói nhưng chồng tôi không phải vậy. Anh chỉ không thích người khác chú ý đến đời sống cá nhân, còn ở nhà lại nói nhiều, thích tâm sự, chia sẻ. Tôi hướng ngoại, anh hướng nội hơn nhưng 2 người khá đồng điệu nên sự khác biệt tính cách không tạo khoảng cách mà ngược lại bổ trợ cho nhau.

Mai Phương bên chồng và những người bạn thân đón tuổi mới.

- Bước sang tuổi 30 với vai trò vừa là MC vừa là mẹ của 2 con, điều gì khiến chị thấy áp lực nhất lúc này và "một thập kỷ rực rỡ hơn" mà chị mong muốn sẽ cụ thể là gì?

Áp lực lớn nhất với tôi ở tuổi 30 làm thế nào để vừa có một sự nghiệp mình tự hào, vừa là một người mẹ các con thấy hạnh phúc khi có mình. Tôi không muốn chọn 1 trong 2: vẫn muốn làm nghề nghiêm túc, có những cột mốc mới khiến mình háo hức mỗi sáng thức dậy nhưng đồng thời cũng muốn được chứng kiến các con lớn lên, có mặt trong những năm tháng quan trọng nhất của chúng.

"Một thập kỷ rực rỡ hơn" với tôi không nhất thiết là phải nổi tiếng hơn hay kiếm được nhiều tiền hơn. Tôi muốn 40 tuổi nhìn lại và thấy mình đã sống một cuộc đời rất đầy. Có một gia đình hạnh phúc, những đứa con khỏe mạnh, một người bạn đời vẫn muốn nắm tay đi tiếp, một công việc mình còn yêu và một phiên bản trưởng thành hơn rất nhiều.

MC Ngô Mai Phương tâm sự khi bước vào tuổi 30:

Ảnh, video: FBNV