Diva Mỹ Linh tuổi 51 vẫn rong ruổi khắp châu Á

Sinh năm 1975, ca sĩ Mỹ Linh bước sang tuổi 51 vào năm 2026 nhưng lịch trình biểu diễn của chị vẫn đều đặn không thua kém nghệ sĩ trẻ.

Chị từng khiến khán giả bất ngờ khi tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió, thậm chí có thời điểm chiến thắng cả 3 công diễn liên tiếp và giành 4 bông hoa đạp gió. Gia đình cũng là điểm tựa lớn của diva: chồng chị, nhạc sĩ Anh Quân, thường xuyên đệm đàn cho vợ và con gái Mỹ Anh trình diễn. Mỹ Anh hiện là gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ trẻ, liên tục tham gia các dự án âm nhạc quốc tế như All ears: Focus Australia 2026.

Diva nhạc Mỹ Linh

Mới đây, Mỹ Linh còn gây chú ý khi chia sẻ hành trình rèn luyện sức khỏe và học ngoại ngữ trong nửa năm qua. Chị cho biết điều học được lớn nhất không nằm ở cân nặng mà ở sự thay đổi thể chất lẫn tinh thần, đồng thời tự học đọc tiểu thuyết tiếng Anh đơn giản và tiếp tục học tiếng Trung, được người bản xứ khen phát âm khá tốt. Sau gần 30 năm hôn nhân bên nhạc sĩ Anh Quân, ở tuổi 51, nữ diva khẳng định cảm nhận rõ sự bình yên và hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Mỹ Linh và Mỹ Anh hát "Giọt sương trên mí mắt":

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh làm dâu nhà bầu Hiển

Sinh năm 1996, Đỗ Mỹ Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016 và 1 năm sau góp mặt tại Miss World 2017, lọt top 40 kèm giải Người đẹp nhân ái. Trước khi lập gia đình, cô hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thiện nguyện, đồng thời làm người dẫn chương trình.

Tháng 10/2022, thông tin Đỗ Mỹ Linh kết hôn cùng doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá Hà Nội, con trai bầu Hiển - khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm bởi mối quan hệ được giữ kín suốt 2 năm hẹn hò trước đó. Từ một cô gái từng gắn với biệt danh "hoa hậu nghèo nhất Việt Nam" vì hoàn cảnh gia đình không dư dả, Đỗ Mỹ Linh bước vào hào môn với cuộc sống hoàn toàn khác.

Vợ chồng cô hiện có một con gái, bé Tuệ An, biệt danh Titi, thường xuất hiện cùng bố mẹ trong những dịp lễ Tết với hình ảnh gia đình gọn gàng, thanh lịch. Có thông tin Đỗ Mỹ Linh đã sinh con thứ 2 giữa năm 2026 sau thời gian mang bầu kín tiếng nhưng cô chọn cách giữ kín chuyện riêng tư và chưa từng xác nhận.

Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh

Dấu mốc đáng chú ý nhất của Đỗ Mỹ Linh trong năm 2026 là việc được ban tổ chức công bố làm đại sứ Miss World 2026 tại họp báo khởi động diễn ra ở TPHCM giữa tháng 5. Đây được xem như một vòng tròn khép lại sau gần 10 năm kể từ lần cô tranh tài tại đấu trường sắc đẹp quốc tế này. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ luôn nhớ Miss World là cuộc thi giàu tính nhân văn và hy vọng vai trò đại sứ lần này sẽ giúp lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, đồng thời đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện của tổ chức.

Hoa hậu Dương Mỹ Linh rời ánh đèn sân khấu để làm vợ, làm mẹ nơi xứ người

Dương Mỹ Linh sinh ngày 29/7/1984 tại Bến Tre. Trước khi bước vào showbiz, cô từng phụ bán quần áo trẻ em và thú nhồi bông cho người thân tại Quận 5, TPHCM, sau đó theo học một khóa người mẫu ngắn hạn rồi giành danh hiệu Hoa hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2006. Cô từng tham gia lĩnh vực điện ảnh với vai diễn trong phim Mỹ nhân Sài thành cùng Ngân Khánh, Khánh My và có một thời gian dài gắn bó tình cảm với ca sĩ Bằng Kiều trước khi chia tay.

Hoa hậu Dương Mỹ Linh

Sau nhiều năm kín tiếng, Dương Mỹ Linh gây chú ý trở lại khi tổ chức lễ cưới với doanh nhân Tôn Thất Bảo Anh năm 2022. Điều bất ngờ là chỉ 4 tháng sau đám cưới, Dương Mỹ Linh bí mật sinh con trai đầu lòng tại California, Mỹ. Sau khi làm mẹ, Dương Mỹ Linh duy trì chế độ ăn khoa học và tập luyện thể thao để nhanh chóng lấy lại vóc dáng, giảm khoảng 10kg và trở về mức cân nặng cũ khoảng 55kg chỉ sau 1 năm sinh con.

Hiện tại, cô không còn tham gia các hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào công việc kinh doanh cùng chồng tại Mỹ, thi thoảng mới xuất hiện trong những bữa tiệc bạn bè thân thiết.

Ảnh, video: Tư liệu