Do một số thay đổi trong cơ thể mà đầu năm nay, diva Mỹ Linh phải tìm đến bác sĩ và được kê đơn thuốc. Sau 3 tháng, chị phát hiện cân nặng tăng đều nên quyết định dừng uống thuốc.

Nghe lời con gái - ca sĩ Mỹ Anh, Mỹ Linh trở lại phòng tập gym và pilates (phương pháp rèn luyện thể chất kết hợp giữa chuỗi các bài tập vận động có kiểm soát và hơi thở sâu - PV) với cường độ 5 buổi/tuần, sau này giảm còn 3 buổi/tuần trong nửa năm nay.

Mỗi buổi, Mỹ Linh tập khoảng 1 tiếng cùng một nam HLV sinh năm 1998. Chương trình tập luyện hướng tới mục tiêu tăng cơ, giảm mỡ và cải thiện sức bền.

Trước đây, chị từng tập với vài HLV nhưng đều bỏ dở vì không có mục tiêu cụ thể, rõ ràng cũng như không chịu được áp lực kỷ luật về chế độ ăn, lối sống từ HLV.

Lần này, HLV gym kém 23 tuổi có phương pháp tập luyện khá linh hoạt, chịu khó lắng nghe học viên và tăng mức tạ, khối lượng bài tập hợp lý. Vì vậy, Mỹ Linh không bị áp lực, tập vẫn mệt nhưng vui.

Mỹ Linh chăm chỉ tập gym. Clip: FBNV

Suốt quá trình này, chị thỉnh thoảng được người quen gợi ý tiêm hoặc uống thuốc giảm cân. Tuy nhiên, diva tin rằng các phương pháp nói trên có thể có rủi ro, chỉ kiên trì tập luyện mới là cách lâu dài và đạt được thành quả bền vững.

"Xưa giờ tôi làm gì cũng nhanh và gọn nên thường không đủ sâu và bền. Nay, tôi tập luyện, học tập để cải thiện sức khỏe thân thể và sức khoẻ tinh thần, rèn luyện cho trí não bền vững nên cũng đồng thời luyện để làm gì cũng cần chậm lại và lắng nghe bản thân", diva chia sẻ.

Mỹ Linh kể thêm, ông xã - nhạc sĩ Anh Quân không bao giờ ý kiến về ngoại hình hay cân nặng của vợ, chỉ mong chị khỏe mạnh. Dù vậy, diva tự gây áp lực lên bản thân vì "nghề của mình có thanh lại phải có sắc".

Sau 6 tháng, dù không đạt được mức cân nặng mong muốn nhưng Mỹ Linh thấy cơ thể thay đổi nhiều. Chị khỏe, các cơ rắn chắc; đi giày cao gót không còn đau lưng và chân; mang vác vật nặng nhẹ nhàng hơn; quần áo giảm 1 cỡ còn mỗi show diễn có thể hát liền hơn 10 bài không mệt.

Sắc vóc diva Mỹ Linh sau khi giảm cân. Ảnh: FBNV

Tuổi 51, đời thường, Mỹ Linh kết hợp học tập và thư giãn, tập đọc một số tựa tiểu thuyết dễ đọc bằng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Chị đang học tiếng Trung, chưa viết được nhưng có thể đọc và giao tiếp đơn giản.

Về việc học ngoại ngữ, Mỹ Linh không đặt ra các mục tiêu xa vời mà tập trung vào các nhu cầu thiết thực như "ghi lại những chuyện ngắn nhỏ vui vui hằng ngày bằng những ngôn ngữ khác nhau".

Tương tự với tập luyện, Mỹ Linh muốn cân nặng giảm xuống cột mốc 54kg với 24kg cơ và tỷ lệ mỡ là 28%. Ngoài ra, diva còn ấp ủ kế hoạch đi du lịch xuyên Việt bằng đường bộ, chinh phục hang Sơn Đoòng, thực hiện một album và một chuyến lưu diễn hoành tráng.

Mi Lê