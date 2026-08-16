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Legacy of Love trong dịp tưởng nhớ 10 năm ngày Thanh Tùng đi xa (1948-2016), gia đình cố nhạc sĩ đã tổ chức live concert cùng tên vào tối 15/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội với sự tham gia của các ca sĩ tên tuổi: Thanh Lam, Mỹ Linh, Tùng Dương, Lệ Quyên, Mỹ Anh hút gần 4.000 khán giả.
Từ khi còn là một cô bé 7 tuổi, NSND
Thanh Lam đã tiếp xúc nhạc Thanh Tùng và sau này luôn coi ông như một người thầy lớn trong nghề. “Khi hát những bài của thầy, tôi thấy rất ‘đã’ vì mình có một biên độ rộng để thể hiện giọng hát. Tôi cảm được, phiêu được với thế giới cảm xúc mà thầy viết ra trong ca khúc. Với tôi, âm nhạc của thầy là trường tồn. Các sáng tác tưởng nhẹ nhàng vậy thôi nhưng rất khó cho các ca sĩ thể hiện khi phải gói được sự sâu sắc trong từng nốt nhạc”, Thanh Lam tâm sự.
Trong live concert "Legacy of Love", Thanh Lam được thỏa sức bung giọng theo hơi hướng hát xẩm qua "Chuyện cổ Nghi Tàm" trình diễn cùng đàn nguyệt, trống chầu kết hợp cùng dàn nhạc. Với "Nói chuyện cây sầu riêng trổ bông", chị lại trưng trổ cả chất dân ca Nam Bộ. Còn trong "Hoa tím ngoài sân". "Ngôi sao cô đơn", Thanh Lam cháy hết mình.
Lệ Quyên và Mỹ Anh là nhân tố mới với khán giả yêu mến Thanh Tùng. Mỗi nghệ sĩ chọn một cách thể hiện riêng với những tác phẩm quen thuộc và tạo nên màu sắc đa dạng cho show.
Lệ Quyên được giao hai nhạc phẩm mình yêu thích "Em và tôi", "Giọt nắng bên thềm". Trên sân khấu, cô gửi lời cảm ơn đến diva Thanh Lam đã ‘nhường’ bài tủ cho mình, để Lệ Quyên được làm mới theo chất riêng.
Mỹ Linh khi hát nhạc của Thanh Tùng ở một tâm thế thảnh thơi, nhẹ nhàng và bay bổng. "Lời tỏ tình của mùa xuân", "Lối cũ ta về" và ngay cả bản song ca "Giọt sương trên mí mắt" cùng con gái Mỹ Anh, diva đều rất khoan thai, không cần cố trưng trổ giọng hát.
Sự xuất hiện của ca sĩ Mỹ Anh là một quyết định táo bạo nhưng lại rất ý nghĩa của ban tổ chức khi khi muốn di sản âm nhạc của Thanh Tùng được thế hệ trẻ tiếp nối với một tư duy mới, góc nhìn mới.
Màn trình diễn của Mỹ Anh với mẹ Mỹ Linh trong "Giọt sương trên mí mắt" được khán giả khen ngợi về sự trưởng thành hơn về giọng hát. Cô và mẹ như hai người đồng nghiệp, cùng đối thoại, tương hỗ nhau khi hòa giọng.
Mỹ Anh còn được chọn là người kết lại show diễn cùng tác phẩm "Hát với chú ve con" cùng dàn đồng ca các em thiếu nhi.
Tùng Dương - giọng ca nam duy nhất đêm nhạc là điểm sáng của chương trình khi anh thể hiện "Trái tim không ngủ yên", "Một mình", "Hoa cúc vàng" đầy tự sự, giàu cảm xúc.
Các tác phẩm này đều rất nổi tiếng, từng gắn liền với tên tuổi của nhiều ca sĩ đàn anh, đàn chị nhưng qua giọng hát Tùng Dương, anh như tái hiện lại hình ảnh người nhạc sĩ tài hoa, cả đời mãi chung thủy một tình yêu, trái tim luôn tràn ngập hình bóng vợ con.
Tùng Dương hát "Trái tim không ngủ yên":
Ảnh: BTC
Clip: Đ.D
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