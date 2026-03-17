Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 16/3, tàu Trường Nguyên 18 neo đậu ngoài cảng Trung Nam Cà Ná (xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa) để chờ lịch vào cảng bốc hàng. Ông Trần Đức Tài (SN 1981, quê Nghệ An, máy phó) xuống hầm tàu để bơm hút nước.

Sau một thời gian không thấy ông Tài quay lên, anh Thái Văn Thịnh (SN 2001, thợ máy) xuống hầm tàu kiểm tra. Ít phút sau, thuyền viên khác cũng xuống hầm tàu.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: N.X

Phát hiện sự việc, các thuyền viên còn lại tổ chức đưa được 4 nạn nhân lên boong tàu để sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Tuy nhiên, 2 trong 4 người đã tử vong gồm ông Trần Đức Tài và ông Trần Xuân Dũng (SN 1971, quê Nghệ An; thợ máy).

Hai người bị thương là ông Bùi Văn Quý (SN 1978, quê Hải Phòng; thuyền trưởng) và anh Thái Văn Thịnh.

Riêng ông Lê Văn Đệ (SN 1979, quê Nghệ An; làm nhiệm vụ nấu ăn) bị mắc kẹt tại khu vực khoang đáy của tàu.

Lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận nạn nhân bị mắc kẹt tại tàu hàng. Ảnh: N.X

Nhận tin báo lúc 23h33 ngày 16/3, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Khánh Hòa) đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Do khu vực khoang đáy ngập nước, không gian hẹp và thiếu oxy nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận.

Sau khi triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 7h30 ngày 17/3, lực lượng chức năng đưa được thi thể ông Đệ ra ngoài.