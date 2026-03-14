Hiện trường tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: N.X

Ngày 14/3, anh N.V.V. (31 tuổi, trú Cà Mau) lái xe tải chạy trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, hướng Nam – Bắc. Khi đến đoạn qua xã Phước Hà (Khánh Hòa), xe bất ngờ va chạm với ôtô 5 chỗ do anh P.N.A (trú Lâm Đồng) cầm lái đang dừng ở làn khẩn cấp, trên xe có ba người.

Tai nạn khiến hai phương tiện hư hỏng. Anh A. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Hai người còn lại trên ôtô là vợ và con anh tử vong tại bệnh viện, còn tài xế V. bị xây xước nhẹ.

Tai nạn khiến ô tô hư hỏng, hai mẹ con tử vong. Ảnh: N.X

Sau tai nạn, lực lượng CSGT có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.