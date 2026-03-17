Sáng 17/3, trao đổi với VietNamNet, ông Phan Hoàng Lâm - Chủ tịch UBND xã Pơng Drang (tỉnh Đắk Lắk) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 4 ô tô làm 1 người tử vong. Hiện tại, cơ quan công an đang làm rõ vụ việc.

Một ô tô con bị tông nát phần đầu. Ảnh: ĐN

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h45 ngày 16/3, xe tải mang BKS: 47C-304.82 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 29. Khi đến địa phận thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Drang, xe tải tông liên tiếp vào 3 ô tô con đỗ bên đường.

Cú tông mạnh khiến anh L.Q.K. (SN 2005, trú tại thôn Cư Bang, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) tử vong tại chỗ; 4 phương tiện bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ông Nguyễn Anh Đức, Trưởng thôn Ea Ngai 1 cho biết vụ tai nạn xảy ra gần khu vực đang tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm thành lập một công ty. Xe tải chở mủ cao su đã bất ngờ tông vào 3 ô tô con của khách dự tiệc đang đỗ bên đường. Nạn nhân tử vong cũng là khách đến dự buổi tiệc.

"Khu vực này có dốc dài và thường xảy ra tai nạn nhưng không có đèn đường. Bà con mong cơ quan chức năng tạo điều kiện lắp hệ thống chiếu sáng để việc đi lại được thuận lợi, an toàn", ông Đức cho hay.