NSND Thu Quế sinh năm 1969 tại Hà Nội. Chị đến với nghệ thuật từ sớm và có hơn 40 năm công tác trong quân đội. Nữ nghệ sĩ hiện thuộc Nhà hát Kịch nói Quân đội, mang quân hàm Đại tá.

Trên sân khấu, Thu Quế từng tham gia nhiều vở diễn của Nhà hát Kịch nói Quân đội. Trên màn ảnh, chị được khán giả nhớ tới qua các phim như: Dòng sông phẳng lặng, Cô gái mang tên dòng sông, Tình yêu và tham vọng, Trạm cứu hộ trái tim...

NSND Thu Quế U60 vẫn trẻ đẹp.

Ngoài diễn xuất, Thu Quế còn tham gia công tác chuyên môn tại đơn vị nghệ thuật quân đội. Sau nhiều năm hoạt động, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Về đời tư, chị kết hôn với NSƯT Phạm Cường và có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Dù đã bước sang tuổi 57, NSND Thu Quế được nhận xét vô cùng trẻ trung. Ngoài nhan sắc trời phú, chị chăm chỉ tập luyện và duy trì chế độ ăn uống khoa học để có vẻ ngoài trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

NSND Thu Quế từng chia sẻ với VietNamNet bí quyết để có nhan sắc trẻ đẹp: "Tôi không có phương pháp gì cụ thể. Nhưng điều đầu tiên là do Trời cho tôi một làn da mịn màng không dễ bị lên mụn, vóc dáng cân đối từ thời trẻ. Tôi là người năng động và cơ địa tốt nên ở tuổi này trộm vía sức khỏe vẫn ổn. Khi có sức khỏe mới có suy nghĩ tích cực. Dù có chuyện gì tôi cũng chỉ giải quyết trong 1 ngày rồi cho qua. Việc tập luyện hàng ngày là đam mê với tôi. Nó như miếng ăn giấc ngủ, không thể thiếu. Khi trung tuổi, cơ bắp không còn săn chắc nên tôi phải tập luyện chăm chỉ".

NSƯT Phạm Cường cũng phong độ không kém vợ. Trước khi về hưu, anh là Giám đốc Điện ảnh Quân đội và từng đảm nhiệm vai trò cố vấn cho phim Mưa đỏ. Gần đây do có thời gian hơn nên NSƯT Phạm Cường xuất hiện thường xuyên hơn trên màn ảnh nhỏ, từ phim Hướng dương ngược nắng, Trạm cứu hộ trái tim, Lằn ranh phát sóng trên VTV.

NSND Tự Long là trường hợp đặc biệt trong số những nghệ sĩ quân đội được khán giả truyền hình biết tới rộng rãi. Sinh năm 1973, Tự Long trưởng thành từ nghệ thuật chèo và gắn bó với Nhà hát Chèo Quân đội. Cùng với sân khấu, anh nổi tiếng qua các chương trình truyền hình như Gặp nhau cuối tuần, Gặp nhau cuối năm và nhiều chương trình giải trí khác của VTV.

NSND Tự Long

Tự Long hiện là Nghệ sĩ Nhân dân, mang quân hàm Đại tá và là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Tháng 11/2025, Tự Long bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu. Anh trở thành tiến sĩ đầu tiên của Nhà hát Chèo Quân đội.

Trước khi bén duyên với nghệ thuật, NSND Tự Long đã trải qua tuổi đôi mươi khá khó khăn. Sau đó, anh quyết tâm thi vào Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Tự Long không ngại khó khăn, sẵn sàng lăn xả dù cát-sê rất thấp. Năm 2000, anh bén duyên diễn hài cùng Xuân Bắc trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, nhanh chóng được khán giả cả nước biết đến và yêu mến.

NSND Tự Long.

Với khán giả truyền hình, hình ảnh Tự Long không chỉ gắn với chèo mà còn với các chương trình hài, gameshow và những dự án giải trí quy mô lớn. Việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai giúp nam nghệ sĩ có lượng fan rất lớn Sắp tới, NSND Tự Long còn góp mặt trong bộ phim điện ảnh Hộ linh tráng sĩ ra rạp dịp 2/9.

Hiện tại, NSND Tự Long có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên vợ là giảng viên của Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

NSND Ngọc Thư sinh năm 1965, là một trong những nữ nghệ sĩ có nhiều năm hoạt động tại Nhà hát Kịch nói Quân đội. Chị từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội. Với NSND Ngọc Thư, hạnh phúc lớn nhất trong những năm tháng làm nghề là được biểu diễn phục vụ bộ đội.

NSND Ngọc Thư

Trong thời gian công tác, Ngọc Thư mang quân hàm Đại tá. Sau khi nghỉ hưu, chị vẫn nhận lời tham gia một số dự án phim truyền hình.

Nữ nghệ sĩ quen mặt với khán giả qua nhiều bộ phim như Chuyện làng Nhô, Người đàn bà không con, Phố trong làng, Thông gia ngõ hẹp, Cuộc đời vẫn đẹp sao.

Chị kết hôn với NSƯT Minh Tuấn năm 1989. NSƯT Minh Tuấn được biết tới với các vai phản diện trên truyền hình. Anh và NSND Ngọc Thư từng vào vai vợ chồng trong phim Cuộc đời vẫn đẹp sao. Hai nghệ sĩ cũng là cặp đôi quen thuộc với hàng triệu khán giả, đoạt nhiều huy chương Vàng, Bạc tại các hội diễn toàn quân và toàn quốc. Họ có hơn 30 năm gắn bó, đồng hành xây dựng hôn nhân hạnh phúc với 2 người con.

NSND Ngọc Thư chia sẻ trong chương trình Khách sạn 5 sao: "Lần đầu tiên gặp tôi đã thấy hình ảnh này không chơi được, thế nhưng mà duyên số". Cùng xuất phát điểm, nhưng sau này NSND Ngọc Thư giữ vị trí Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội và trở thành sếp của chồng. Nữ diễn viên cũng được phong danh hiệu NSND, trong khi ông xã chỉ là NSƯT. Dù vậy, khi về hưu, cả hai đều mang hàm Đại tá quân đội.

NSND Tự Long trong chương trình "Talk cuối tuần" của VTV:

Ảnh, clip: Tư liệu