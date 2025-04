Sau thành công rực rỡ tại Đà Nẵng, chương trình nghệ thuật đặc biệt Đảng trong mùa xuân đại thắng mùa 2 sẽ diễn ra vào 20h ngày 28/4 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên VTV1.

NSND Thu Hiền

Chương trình do Bộ Công an chủ trì tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), đồng thời hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Công an Nhân dân (19/8/1945- 19/8/2025).

Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là một hoạt động văn hóa – chính trị mang ý nghĩa sâu sắc, tái hiện khí thế hào hùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa non sông Việt Nam về một mối.

Chương trình cũng là dịp để khán giả được cùng nhau nhìn lại những chiến công của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và những thành quả tự hào của lực lượng Công an Nhân dân.

NSND Quang Thọ

Đảng trong mùa xuân đại thắng có sự góp mặt của những tên tuổi nghệ sĩ hàng đầu, những giọng ca vàng gắn bó với dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Khán giả sẽ được thưởng thức những tuyệt phẩm âm nhạc đi cùng năm tháng qua phần thể hiện của NSND như Quang Thọ, Thu Hiền, Trung Đức; các NSƯT Đăng Dương, Vũ Thắng Lợi.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ tài năng thuộc thế hệ kế cận dòng nhạc cách mạng, những gương mặt đang được khán giả yêu mến như: Tùng Dương, Đào Tố Loan, NSƯT Phạm Khánh Ngọc, NSƯT Lan Anh, Lê Anh Dũng, Đông Hùng, Viết Danh, Bảo Yến...

Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời dưới sự chỉ huy của các nhạc trưởng danh tiếng Olivier Ochanine.

Góp phần quan trọng làm nên đẳng cấp và sức hấp dẫn của chương trình Đảng trong mùa xuân đại thắng là sự đồng hành của Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời (Sun Symphony Orchestra - SSO). Sự góp mặt của các nhạc công tài năng trong nước và quốc tế, dưới sự chỉ huy của các nhạc trưởng danh tiếng Olivier Ochanine sẽ mang đến phần hòa âm phối khí hoành tráng, tinh tế, nâng tầm các ca khúc cách mạng kinh điển.

Thưởng thức tiếng hát của NSND Thu Hiền: