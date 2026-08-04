Minh Hương là gương mặt quen thuộc với khán giả cả nước ngay từ vai chính trong bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ Nhật ký Vàng Anh (phần 1). Sau bước đệm thành công đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như: Zippo, Mù tạt và Em (giải Cánh Diều Vàng 2017 cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất), Lời ru mùa đông, Tình yêu không hẹn trước và 11 tháng 5 ngày. Minh Hương thu hút người xem bởi lối diễn xuất tự nhiên, gương mặt khả ái và khả năng thể hiện tâm lý nhân vật đa dạng.

Minh Hương trẻ trung tuổi 41.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô đang công tác với vai trò biên tập viên - MC tại Kênh Truyền hình Công an Nhân dân (ANTV) và mang quân hàm Đại uý. Minh Hương từng chia sẻ với VietNamNet: "Diễn viên hay MC Truyền hình như làm dâu trăm họ vậy. Tất nhiên sẽ có người yêu mến và người không yêu mến mình. Nhưng Hương tin, cả hai cảm xúc đó của khán giả đều là động lực để Hương hoàn thiện mình hơn".

Minh Hương trong vai trò MC.

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 41 tuổi thường xuyên chia sẻ hình ảnh khoác lên mình sắc phục của lực lượng công an nhân dân với niềm tự hào đặc biệt mỗi khi lên sóng. Để phục vụ cho công việc của mình, bà mẹ 2 con còn theo học thạc sĩ Quản lý Báo chí và Truyền thông tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Diễn viên Trúc Mai ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Người đàn bà thứ hai, Hãy nói lời yêu, Gió ngang khoảng trời xanh... Với nét đẹp đằm thắm và phong cách diễn xuất nội tâm, cô luôn đảm nhận tốt các vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Trúc Mai ngoài đời.

Sau thời gian tạm xa màn ảnh để tập trung cho công tác chuyên môn và chăm sóc gia đình, Trúc Mai tái xuất màn ảnh và tiếp tục nhận được sự đánh giá cao từ công chúng lẫn giới chuyên môn. Ngoài đời thực, nữ diễn viên 39 tuổi là một sĩ quan công an mang quân hàm Thiếu tá, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân.

Trúc Mai trong sắc phục ngành công an.

Đối với Trúc Mai, môi trường rèn luyện của lực lượng công an Nhân dân giúp cô hình thành tác phong nghiêm túc, cẩn trọng trong công việc. Cô luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ nghệ thuật phục vụ công tác tuyên truyền của ngành, đồng thời giữ hình ảnh người chiến sĩ công an chuẩn mực. Về đời tư, nữ Thiếu tá có chồng là công an chính quy, có 2 con đủ nếp tẻ.

Lưu Huyền Trang là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả VTV qua nhiều bộ phim phát sóng giờ vàng như: Cầu vồng tình yêu, Thương ngày nắng về, Biệt dược đen, Gặp em ngày nắng và mới đây nhất là Bước chân vào đời. Cô sở hữu khả năng biến hóa đa dạng, từ những vai diễn hài hước, sắc sảo cho đến các nhân vật có nét tính cách phức tạp.

Lưu Huyền Trang

Lưu Huyền Trang hiện cùng công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân với diễn viên Trúc Mai. Chia sẻ riêng với VietNamNet, cô cho biết mình mới được thăng cấp lên hàm Thiếu tá và vừa nhận giấy khen bởi có thành tích tốt trong 6 tháng đầu năm.

Đối với công việc của mình, nữ diễn viên 39 tuổi luôn bày tỏ niềm tự hào khi vừa được theo đuổi đam mê nghệ thuật vừa được khoác lên mình bộ quân phục của lực lượng công an nhân dân. Kỷ luật ấy giúp cô duy trì tinh thần làm việc nghiêm túc, thái độ tôn trọng đồng nghiệp và khán giả. Lưu Huyền Trang hoàn toàn kín tiếng về đời tư.

Nữ diễn viên vừa được thăng hàm Thiếu tá.

Dù đảm nhận những vai diễn khác nhau trên màn ảnh nhỏ, Minh Hương, Trúc Mai và Lưu Huyền Trang đều có chung điểm tựa là người chiến sĩ công an nhân dân. Sự nghiêm túc trong lao động nghệ thuật cùng tinh thần trách nhiệm của người sĩ quan đã giúp họ nhận được sự mến mộ của đông đảo khán giả.

Lưu Huyền Trang trong "Bước chân vào đời" (Nguồn VTV)

Ảnh: FBNV