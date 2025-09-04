Tối 3/9, tập 12 phim Gió ngang khoảng trời xanh ngay sau khi lên sóng đã tạo hiệu ứng bùng nổ nhất kể từ thời điểm bắt đầu ra mắt khán giả. Tình tiết kịch tính khi Hồng và con trai bàn mưu bắt nạt bé Minh và sau đó bị mẹ cậu bé là Mỹ Anh xử lý cực gắt.

Sau 12 tiếng đăng tải trên Fanpage VTV Giải trí, trích đoạn có 134 nghìn lượt thích, hơn 5 nghìn bình luận và gần 6 triệu lượt xem. Bên cạnh cơn mưa lời khen dành cho diễn xuất như lên đồng của diễn viên Phương Oanh thì nhiều khán giả cũng khen ngợi diễn xuất quá đạt của diễn viên Trúc Mai trong vai Hồng. Tuy nhiên, nhiều người cũng bày tỏ sự bức xúc cực độ với nhân vật bị ghét nhất phim này.

Tạo hình vai Hồng của Trúc Mai.

Khán giả không tiếc lời ném đá nhân vật

- Cảm giác của chị thế nào khi nhân vật Hồng của mình xuất hiện ít mà cứ xuất hiện là bị ném đá rào rào?

Khi bộ phim Gió ngang khoảng trời xanh phát sóng, cứ phân đoạn nào xuất hiện nhân vật Thu Hồng do Trúc Mai thủ vai là lại dậy sóng dư luận. Khán giả không tiếc lời ném đá nhân vật thậm chí ghét lây sang người thủ vai đó.

Là diễn viên, khi vai diễn của mình nhận được những phản hồi của khán giả đôi khi là tiêu cực hay những phản hồi bức xúc, thậm chí có lời nói hết sức nặng nề về nhân vật đó và quy chụp luôn cả người diễn vai đó không ra gì, cá nhân tôi cũng có những suy nghĩ trái chiều.

Tôi cảm nhận được rằng vai diễn của mình đã phần nào thành công khi khiến cho khán giả cảm thấy nhân vật đó đáng ghét tới mức không thể chấp nhận được. Nhưng ở góc độ cá nhân tôi cũng có những chạnh lòng.

Tôi là diễn viên đã tham gia rất nhiều những dạng vai chính diện, những dạng vai cảm xúc, với chiều sâu nội tâm của nhân vật, dù đa phần những nhân vật đó thường ở trên sân khấu nhiều hơn là ở trên truyền hình nên độ tiếp cận với khán giả không được phủ sóng nhiều như ở trên truyền hình nên đôi khi rất nhiều khán giả cũng có cái nhìn phiến diện về hình ảnh cũng như nhân vật của tôi. Tuy nhiên, là một diễn viên chuyên nghiệp tôi ý thức được rằng mỗi vai diễn mình phải làm tròn vai diễn đó dù tốt hay xấu, chỉ cần mình làm tròn vai diễn thì sẽ được khán giả nhớ tới.

Trúc Mai và Phương Oanh trong cảnh phim khiến khán giả hả hê.

Nhiều comment khiến tôi rất sốc

- Khi đọc những bình luận khó nghe của khán giả chị cảm thấy thế nào? Bình luận nào khiến chị khó chịu nhất?

Khi rảnh rỗi tôi thường hay vào đọc phản hồi của khán giả nhưng thực sự nhiều comment khiến tôi rất sốc. Song tôi cũng trấn an được ngay bởi cũng khá quen với việc những ý kiến trái chiều cũng như ném đá của khán giả về những vai diễn của mình gần đây.

Nhưng tôi cũng rất ấm lòng bởi ngoài những comment ném đá và những bình luận có phần hơi tiêu cực thì tôi cũng nhận được rất nhiều những lời khen cũng như những bình luận bênh vực cho cá nhân tôi ngoài đời. Đó cũng chính là động lực khiến tôi cảm thấy yêu nghề diễn hơn và sẽ cố gắng để cống hiến hơn nữa những vai diễn trong tương lai.

- Tôi rất muốn biết ở nhà chồng con của chị xem phim phản ứng thế nào về vai diễn đang gây bão trên truyền hình của chị?

Ông xã mỗi lần xem phim đều thốt lên: 'Khiếp ánh mắt lườm sắc như rau bồ câu ấy nhỉ, may mà độ ghê gớm ở nhà nó cũng không tới mức như trên phim'. Lúc đó tôi lại trêu: 'Đừng để mẹ cáu, mẹ mà nổi điên lên cũng đáng sợ lắm đấy bố ạ!'.

Người thân và bạn bè tôi đều nhận xét tôi trên phim và ngoài đời là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Ngoài đời, tôi có phần hài hước vui vẻ, là người có thể nhịn được cơn nóng tức thời và hạn chế tối đa việc phải tranh cãi gay gắt hay mâu thuẫn với mọi người.

Trúc Mai ngoài đời là Thiếu tá công an, hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Khi đọc về nhân vật này, đôi khi tôi còn giận vai diễn ấy nữa là khán giả

- Tôi nghĩ chị đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng chị có nghĩ là mình trở thành nhân vật bị ghét nhất phim "Gió ngang khoảng trời xanh" hiện tại?

Trong phim này nhân vật gây bức xúc nhất phim, khiến cho tất cả các bà mẹ có con, kể cả tôi ở ngoài đời cũng cảm thấy “ghét” chắc là chị Thu Hồng trưởng ban phụ huynh học sinh. Phim ảnh đôi khi cũng phản ánh sự thật, ngoài đời cũng đã từng có những con người như vậy với lối sống cậy tiền cậy quyền hà hiếp và bắt nạt người khác. Khi đọc về nhân vật này, đôi khi tôi còn giận vai diễn ấy nữa là khán giả.

- Cảm xúc của chị ra sao khi xem phim với tư cách khán giả? Cảnh phim nào khiến chị nhớ nhất?

Phân đoạn trong phim khiến tôi cảm thấy day dứt nhất đó là cảnh Hồng thẳng tay tát bé Minh. Trước khi cảnh này diễn ra, hai cô cháu cũng đã bàn với nhau phải tập thật kỹ để làm sao một đúp ăn ngay, không phải quay đi quay lại nhiều lần và tôi sẽ dùng hình thể để xử lý cái tát sao cho thật nhất mà không khiến con bị đau.

Nhưng thực sự tôi rất bất ngờ về câu trả lời của cháu. Con nói: 'Cô ơi! Cô cứ yên tâm tát thật, con không đau đâu. Cô tát thật con sẽ có cảm xúc hơn. Con nói vậy thôi nhưng khi thực hiện cảnh quay này tôi đã cố gắng hết sức để làm sao về mặt hình thức là rất hùng hổ nhưng khi tác động với con không khiến cháu bị đau. Kết thúc cảnh quay, tôi vội ôm con vào lòng và xin lỗi mặc dù chỉ là cảnh quay trên phim nhưng khiến tôi cảm thấy rất day dứt với bé.

Khi xem lại cảnh quay trên phim phát sóng, tôi cũng rưng rưng xúc động trước tình cảm của hai mẹ con khi bé Minh được mẹ giải cứu.

Hai diễn viên ở hậu trường.

Cảnh quay thứ hai khiến cả tôi và Phương Oanh đều rất hào hứng khi bắt đầu. Trước cảnh quay, hai chị em bàn với nhau rất kỹ sẽ phối hợp với nhau thế nào để cảnh quay chân thực nhất, những cú vật lộn giật tóc sao cho khiến khán giả hả hê khi xả được cục tức vì sự ức hiếp của Hồng đối với bé Minh. Nhưng khi vào cảnh quay thì cả tôi và Phương Oanh đều không nhịn được cười vì thực sự hình dung về cảnh đó không như những gì chúng tôi đã bàn bạc với nhau.

Ngoài việc Mỹ Anh túm tóc đẩy Hồng vào nhà vệ sinh và sau đó là hai chị em tôi hú hét như 2 người điên trong đó. Một lát sau Hồng ra ngoài với dáng vẻ nhếch nhác đầu tóc bù xù là kết thúc cảnh quay. Hai chị em nói với nhau chưa được đã lắm! Chúng tôi cũng ý thức rằng việc bạo hành không nên được cổ xúy trên truyền hình cũng như là để giữ hình ảnh của nhân vật Mỹ Anh nên thành ra cảnh quay đó cũng chưa thực sự làm những khán giả đang căm phẫn nhân vật Hồng hả hê.

- Chị muốn gửi gắm thông điệp gì qua vai diễn bị ghét nhất phim này?

Thu Hồng trong Gió ngang khoảng trời xanh là vai diễn không dài nhưng chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn sâu sắc về một kiểu người có tiền trong xã hội nhưng rất trịch thượng và tự cho mình cái quyền làm mẹ thiên hạ. Tôi hy vọng rằng với vai diễn này khán giả dù có ghét bỏ nhân vật đến cỡ nào thì cũng hãy yêu thương một người diễn viên sống có tâm với nghề như Trúc Mai là tôi cảm thấy mãn nguyện rồi!

Trúc Mai và Phương Oanh ở hậu trường phim:

Ảnh, cip: VTV, NVCC