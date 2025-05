Diễn viên Hồng Ánh

Diễn viên Hồng Ánh sinh năm 1977 ở Trà Vinh, có gần 30 năm theo đuổi diễn xuất. Cô làm nghề bền bỉ, được đánh giá cao nhờ hội tụ đủ thanh lẫn sắc.

Khác với nhiều đồng nghiệp, Hồng Ánh kiên định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô ghi dấu ấn ở cả truyền hình, điện ảnh lẫn sân khấu.

Diễn viên Hồng Ánh.

Hồng Ánh có nhiều vai diễn để đời, trong đó có vai Tâm trong phim Đời cát, cô giáo Giao trong Thung lũng hoang vắng, Hạnh trong bộ phim chính kịch Trăng nơi đáy giếng...

Hồng Ánh được mệnh danh là "diễn viên của những giải thưởng", khi các giải thưởng danh giá bậc nhất Việt Nam cô đều sở hữu từ Cánh diều vàng, Mai vàng đến Bông sen vàng và 1 số giải thưởng quốc tế.

Dù vậy, Hồng Ánh khiến nhiều người tiếc nuối vì vẫn chưa được phong tặng danh hiệu NSƯT qua các kỳ xét duyệt.

Về đời tư, Hồng Ánh có cuộc hôn nhân êm ấm bên nhà phê bình văn học Thanh Sơn. Họ gặp nhau năm 2000, kết hôn năm 2009 sau 6 năm yêu và 3 năm sống thử.

Trải qua 16 năm hôn nhân, Hồng Ánh và Thanh Sơn không có con chung. Dẫu vậy, cuộc sống của cả hai vẫn luôn mặn nồng, quan tâm, thấu hiểu nhau.

Diễn viên Ngô Thanh Vân

Ngô Thanh Vân sinh năm 1979, từng là ca sĩ, người mẫu trước khi hoạt động trong ngành phim ảnh. Cô có biệt danh "đả nữ" sau thành công của phim Dòng máu anh hùng (2007) đóng cùng Johnny Trí Nguyễn.

Diễn viên Ngô Thanh Vân.

Thập niên 2010, cô chuyển hướng sản xuất phim và có nhiều tác phẩm gây chú ý. Năm 2019, phim Hai Phượng do Ngô Thanh Vân sản xuất và đóng chính thu hơn 200 tỷ đồng.

Cô từng xuất hiện với nghệ danh Veronica trong các phim Hollywood như: Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny, Bright, Star Wars: The Last Jedi, Da 5 Bloods...

Sau vài mối tình, Ngô Thanh Vân tìm được hạnh phúc trọn vẹn bên Huy Trần - người kém mình 11 tuổi. Cả hai yêu nhau năm 2020 và tổ chức đám cưới vào tháng 5/2022.

3 năm bên nhau, cặp đôi vẫn giữ được sự ngọt ngào như thuở đầu. Cả hai đồng điệu nhiều sở thích từ ăn uống, du lịch đến lối sống. Thời gian rảnh, Ngô Thanh Vân cùng chồng trải nghiệm nấu nướng, khám phá các công thức làm bếp mới.

Mới đây, Ngô Thanh Vân bất ngờ công bố đang mang thai con đầu lòng ở tuổi 46.

Hiện sức khỏe Ngô Thanh Vân ổn định. Cô tạm ngừng hoạt động showbiz, hạn chế tụ tập bạn bè, chủ yếu dành thời gian dưỡng thai và hỗ trợ ông xã Huy Trần điều hành nhà hàng chay tại TP Thủ Đức, TPHCM.

Clip Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần đón tin vui

Diễn viên Lê Phương

Lê Phương sinh năm 1985 tại Trà Vinh. Cô tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh TPHCM. Nữ diễn viên gây ấn tượng với khán giả qua hàng loạt các bộ phim như Tường vi cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Vó ngựa trời Nam, Gạo nếp gạo tẻ, Thương con cá rô đồng.

Diễn viên Lê Phương.

Nữ diễn viên Gạo nếp gạo tẻ gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng lại lận đận trong chuyện tình duyên. Trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với Quách Ngọc Ngoan, cô kết hôn với ca sĩ Phạm Trung Kiên, kém cô 7 tuổi vào năm 2017.

Cuối tháng 8/2019, nữ diễn viên gốc Trà Vinh và chồng hạnh phúc chào đón con gái vào đúng ngày sinh nhật tròn 34 tuổi của mình.

Lê Phương chia sẻ thấy may mắn khi Trung Kiên và bé Cà Pháo (con trai riêng của Lê Phương) gần gũi, thân thiết và yêu thương nhau như cha con ruột.

8 năm qua, nữ diễn viên có cuộc sống hôn nhân khá đầm ấm, hạnh phúc. Chồng kém tuổi hết mực yêu thương và lo lắng cho mẹ con Lê Phương.

Trong mắt diễn viên, ông xã là người thấu đáo, cẩn trọng và hết mực chăm lo cho vợ con. Những lúc cô gặp áp lực, Trung Kiên luôn ở bên động viên và hỗ trợ.

Lê Minh

Ảnh, clip: Tư liệu