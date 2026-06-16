Bánh cuốn gia truyền Thanh Vân

Quán bánh cuốn 4 đời của gia đình bà Trần Thị Vân (69 tuổi) tại Hàng Gà, Hoàn Kiếm vừa được Michelin vinh danh trong hạng mục Bib Gourmand 2026 (Quán ăn ngon, giá cả phải chăng). Đây là quán ăn nổi tiếng đông khách tại Hà Nội.

Ban đầu, quán chỉ có bánh cuốn truyền thống với phần nhân là thịt lợn, mộc nhĩ, nấm hương. Thịt lợn được nhập mỗi ngày, tự sơ chế, xay rồi xào cùng hành phi, mộc nhĩ, nấm hương, nêm nếm gia vị vừa ăn.

Sau này, quán bán thêm bánh cuốn nhân trứng, nhân tôm và nhân gà. Tôm tươi được hấp sơ, bóc sạch vỏ, xay rồi xào thơm. Quán sử dụng phần lườn gà trộn thêm mỡ gà để nhân không bị khô, phù hợp sở thích khách châu Âu. Hành phi, ruốc, quán cũng tự làm để đạt đúng yêu cầu.

Bà Vân, chủ quán vẫn tự tay tráng bánh

Nước chấm của quán được pha chế từ nước mắm kết hợp với nước xương ninh, thêm đường, mì chính. Độ chua, cay khách tự gia giảm theo khẩu vị. Một phần bánh cuốn nhân thịt lợn tại quán có giá 45.000 đồng và nhân thịt gà giá 50.000 đồng. Đĩa bánh nhân tôm có giá cao nhất, 65.000 đồng. Các món chả ăn kèm như chả quế, giò lụa, chả cốm có giá 10.000 đồng/miếng.

Suất bánh cuốn tại quán đầy đặn, có giá từ 45.000-65.000 đồng

Quán mở bán vào 2 khung giờ, 6h30-14h và 17-22h. Quán bánh cuốn này được đánh giá khá tốt từ thực khách quốc tế trên TripAdvisor và Google về hương vị, cách phục vụ.

Tuy nhiên, với nhiều thực khách Việt Nam, mức giá của quán được cho là khá cao, nước chấm mặn. Nếu tới vào giờ cao điểm ăn sáng hoặc trưa, thực khách có thể phải chờ xếp chỗ khá lâu, khó kiếm chỗ để xe.

Quán thu hút đông khách quốc tế

Bánh cuốn bà Hoành

Đây là quán bánh cuốn hơn 70 năm tuổi nằm trên phố Tô Hiến Thành, được Michelin giới thiệu ở hạng mục Michelin Selected (Michelin tuyển chọn) năm 2024, 2025 và 2026.

Điểm đặc trưng của quán ăn này là món bánh cuốn Thanh Trì - quê hương của cụ Hoành, người sáng lập quán. Ngày nay, dù có nhiều loại máy móc hiện đại, con, cháu cụ vẫn giữ cách tráng bánh bằng tay. Năm 2019, bánh cuốn Bà Hoành là 1 trong 9 món ăn được đưa vào phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội.

Bánh cuốn bà Hoành có lượng khách đông đúc, nhất là ngày cuối tuần

Gạo làm bánh được ngâm trong 2 giờ rồi xay nhuyễn, tỉ mỉ lọc bột hai lần trong nửa ngày. Khi tráng, đầu bếp phải làm thật đều tay, miếng bánh mỏng vừa phải, mềm mướt nhưng dẻo dai. Bánh chín được lấy ra bằng một que tre dẹt, trải phẳng rồi thêm nhân hoặc phết mỡ hành theo yêu cầu của khách.

Bánh cuốn Bà Hoành trước đây chỉ là phần bánh tráng mỏng được phết mỡ hành, để nguội, ăn cùng với nước chấm và chả mộc. Tuy nhiên, nhiều thực khách ăn bánh cuốn nguội không hợp khẩu vị, nên sau này, quán có phục vụ thêm bánh cuốn nóng nhân thịt băm, mộc nhĩ. Bánh cuốn có thể ăn kèm chả, thịt nướng, thịt viên.

Từng lớp bánh cuốn trắng muốt, mềm mướt, phết thêm mỡ hành béo ngậy được đặt gọn gàng lên đĩa

Bánh cuốn tại quán có giá từ 30.000 - 60.000 đồng/suất. Nếu thực khách gọi một suất bánh đầy đủ đồ ăn kèm, cộng thêm cà cuống nguyên con, giá sẽ lên tới 120.000 đồng/suất. Ngoài bánh cuốn, quán còn bán các loại bánh quê dân dã như bánh giò, bánh đúc, bánh nếp, bánh tôm, bánh tẻ... có giá dao động từ 6.000 đến 150.000 đồng/món.

Quán mở cửa từ 6h đến 21h. Quán nằm ngay mặt đường nên dễ tìm, không gian quán ăn rộng rãi, sạch sẽ, chứa được từ 40 - 50 bàn ăn. Tuy nhiên, trên một số ứng dụng đánh giá ẩm thực, có ý kiến cho rằng, bánh cuốn Bà Hoành hiện không ngon miệng như trước đây, mức giá cao hơn so với mặt bằng chung.

Khi cắt nhỏ, cho vào bát nước chấm, tinh dầu cà cuống lan tỏa, tạo ra hương thơm đặc trưng thoang thoảng, vị cay nhẹ quyện cùng vị bánh, tạo nên nét độc đáo, khác biệt so với nước chấm thông thường

Bánh cuốn bà Xuân

Đây là quán bánh cuốn gia truyền khoảng 40 năm tuổi ở phố Hòe Nhai, có 4 năm liên tiếp được Michelin giới thiệu ở hạng mục Michelin Selected từ 2023 đến 2026.

Chủ quán đầu tiên là ông Bùi Hữu Xuân và vợ là bà Nguyễn Thị Bắc. Hiện, quán do con của ông bà tiếp quản, duy trì nghề truyền thống của gia đình.

Không giống nhiều quán bánh cuốn truyền thống khác ở Hà Nội, thay vì dùng hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, quán bà Xuân giữ cách xay bột thủ công bằng chiếc cối đá được truyền lại từ thế hệ trước. Dù xay bột thủ công bằng cối đá tốn sức và tốn thời gian hơn nhưng bù lại đảm bảo bột mịn đúng theo yêu cầu, giúp bánh cuốn sau khi tráng có độ mỏng, mịn và mềm dẻo.

Quán vẫn giữ nguyên công thức làm bánh cuốn từ trước tới nay

Món bánh cuốn gia truyền bà Xuân phục vụ 2 loại là bánh tráng nhân thịt mộc nhĩ và bánh tráng trứng, ăn kèm chả mỡ, chả quế cùng rau thơm, bên trên có rắc hành phi nhà làm. Trứng được hấp chín khoảng 70%, thực khách khi ăn chỉ cần xắn nhẹ để lòng đào chảy ra, dẻo, ngậy, béo mà không bị tanh.

Theo chủ quán, gạo dùng để xay bột phải là loại mới, ngon, được tuyển chọn từ Cao Bằng. Còn giò chả ăn kèm phải lấy từ làng Ước Lễ. Nước mắm chấm bánh cuốn của quán được pha chế từ mắm, hạt tiêu, bột ớt, giấm tỏi, quất…

Bánh cuốn truyền thống có giá 40.000 đồng, bánh cuốn trứng giá 20.000 đồng. Các món ăn kèm như chả mỡ, chả quế, lạp xưởng, chả cốm có giá từ 10.000-20.000 đồng

Bánh cuốn bà Xuân được chấm 4,3/5 sao từ 1,7 ngàn lượt đánh giá trên Google. Quán đông đúc cả khách Việt lẫn khách quốc tế. Tuy nhiên, quán cũng nhận một số ý kiến trái chiều về mức giá.