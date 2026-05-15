Nhà hàng Việt đầu tiên nhận sao Michelin ở Mỹ

Nhà hàng Camille, tọa lạc tại khu Lake Baldwin, Orlando (Mỹ) được Michelin Guide ưu ái giới thiệu là nơi "kỹ thuật ẩm thực Pháp được áp dụng để tôn vinh hương vị Việt Nam theo cách tinh tế nhất".

Camille vận hành từ mô hình nhà hàng tạm thời (pop-up) trước khi khai trương chính thức vào tháng 6/2023. Chỉ 10 tháng sau, nhà hàng đã thuyết phục được các thẩm định viên và vinh dự nhận 1 sao Michelin.

Nhà hàng được sáng lập bởi bếp trưởng gốc Việt - Tùng Phan (sinh năm 1991), kết hợp cùng các đầu bếp như Mike Vàng và Fox Britten.

Đầu bếp Tùng Phan

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Tùng cho biết, anh sinh ra ở Đồng Nai nhưng chuyển tới Mỹ sinh sống khi chưa đầy 2 tuổi. "Ở Orlando, Florida, nơi gia đình tôi sinh sống, khí hậu rất giống Việt Nam - mùa đông ấm áp, có mưa nhưng không có tuyết. Điều này mang lại cho tôi cảm giác quen thuộc và gắn kết với cội nguồn của mình", anh Tùng chia sẻ.

Khi mở nhà hàng, anh Tùng kết hợp kinh nghiệm nấu nướng được học tại trường dạy nấu ăn Pháp - Le Cordon Bleu với các nguyên tắc cốt lõi của ẩm thực miền Nam Việt Nam, gồm nguyên liệu tươi mới, cân bằng giữa các vị chua, cay, mặn, ngọt và ưu tiên kết cấu đa tầng. Anh muốn phá vỡ rào cản về quan niệm ẩm thực Việt Nam tại Mỹ, đưa các món ăn truyền thống vào thực đơn nếm thử (tasting menu) cao cấp.

Các món ăn như phở, bò kho hay bánh mì không được phục vụ theo cách quen thuộc mà chế biến bằng kỹ thuật hiện đại và sáng tạo qua góc nhìn của Tùng Phan.

Những món ăn được lấy cảm hứng từ mực rang muối, gỏi cuốn, súp măng cua

Những món Việt sáng tạo hút khách

Camille được thiết kế gần gũi nhưng tinh tế, đem lại cảm giác ấm cúng như tại nhà. Nhà hàng phục vụ theo hình thức thực đơn nếm thử (tasting menu) với không gian giới hạn, bao gồm quầy bếp 8 chỗ và các khu vực bàn riêng tư.

Anh Tùng chia sẻ, một trong những món ăn được thực khách yêu thích nhất tại Camille là "Phở Espuma". Thay vì tô phở truyền thống, nước dùng được biến thành lớp bọt xốp nhẹ như mây (espuma) nhưng vẫn giữ nguyên mùi quế, hồi, thảo quả và vị đậm đà đặc trưng của phở bò.

Món phở bò được biến tấu đặc sắc

"Kỹ thuật espuma được tôi học từ một người thầy trong những ngày đầu vào nghề. Đây là cách biến đổi kết cấu món ăn mà vẫn giữ nguyên linh hồn hương vị, đem đến trải nghiệm thị giác và xúc giác mới cho thực khách", anh Tùng chia sẻ.

Hay món bánh đậu đỏ là ví dụ về sự phá cách khi anh biến tấu, kết hợp đậu đỏ cùng một dải phô mai Pháp béo ngậy và rưới xốt dâu tây tiêu sansho. Bánh trung thu được đầu bếp gốc Việt sáng tạo phần nhân từ thịt vịt và nội tạng vịt, mang vị thơm ngậy hấp dẫn.

Những món ăn tại nhà hàng luôn được thực khách yêu thích

Ngoài kỹ thuật chế biến, việc kết hợp với các nguyên liệu cao cấp quốc tế như cá ngừ đại dương Nhật Bản hay gan ngỗng Pháp cũng giúp món ăn tại Camille đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của hệ thống xếp hạng sao Michelin.

Ví như món ăn lấy cảm hứng từ phở miền Bắc, đầu bếp sử dụng thịt bò Wagyu thái hạt lựu, kết hợp cùng nước dùng đậm đà và ăn kèm với loại bánh quẩy cách tân. Sự kết hợp này được nhận xét là giữ linh hồn của món phở nhưng nâng tầm về mặt cấu trúc và nguyên liệu.

Món cháo không chỉ được chế biến từ gạo ninh nhừ mà còn kết hợp trứng cá hồi, hàu tươi, sốt kem từ bông cải xanh, hành tây.

"Có rất nhiều món ăn và nguyên liệu Việt Nam mà tôi hy vọng có thể giới thiệu đến thế giới ẩm thực cao cấp, ví dụ như canh khổ qua, trứng vịt lộn, tiết canh. Tôi luôn cảm thấy phấn khích khi tìm cách sáng tạo các món ăn quê hương trở nên độc đáo nhưng vẫn tôn vinh bản sắc truyền thống vốn có", Tùng Phan chia sẻ.

Đầu bếp Tùng Phan và các cộng sự

Gần đây, nam đầu bếp trở về thăm Việt Nam để tiếp tục khám phá sâu hơn đặc trưng ẩm thực quê hương và bắt tay thực hiện những dự án hấp dẫn với các đầu bếp trong nước.

"Khi về Việt Nam tôi cảm thấy 'thật ghen tỵ' với người dân và các đầu bếp khi họ có những khu chợ trái cây tươi rói, hải sản tươi sống, rau đa dạng theo mùa. Đây thực sự là nguồn nguyên liệu quý để tạo nên sự hấp dẫn của ẩm thực Việt", anh nói.

Nhà hàng phục vụ theo hình thức thực đơn nếm thử với không gian giới hạn

Linh Trang - Khánh Linh

