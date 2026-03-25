Đây là cuộc sống đầy hứa hẹn cho những cư dân tương lai của Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences - dự án hàng hiệu tiên phong của Sunshine Group tại Khu đô thị Ciputra.

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences có quy mô 5 tòa tháp cao 40 tầng. Ảnh phối cảnh

Ngày mới của cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences trong tương lai không bắt đầu bằng những vội vã, mà bằng khoảnh khắc an nhiên giữa không gian tĩnh lặng, với khung cảnh panorama ngoạn mục của sông Hồng hay Hồ Tây thu trọn trong tầm mắt. Ánh sáng xuyên qua lớp kính Low-E chạm sàn, lan tỏa khắp không gian sống, tạo nên một trải nghiệm thị giác mãn nhãn.

Đây không chỉ là tầm view “triệu đô”, mà là tuyên ngôn về vị thế. Ảnh phối cảnh

Buổi sáng: tận hưởng giữa “thiên đường nhiệt đới” và tổ hợp thương mại sôi động

Rời khỏi không gian riêng tư, chỉ sau vài giây di chuyển bằng thang máy, gia đình bạn đã bước xuống không gian nghỉ dưỡng ngay dưới chân nhà - một “resort 5 sao thu nhỏ” được kiến tạo từ không gian mặt nước rộng 7.200 m², cùng bãi cát trắng mịn và hàng dừa xanh mướt, gợi nhắc những kỳ nghỉ lộng gió nơi bãi biển trong xanh.

Ở đó, người lớn tản bộ, hít thở không khí trong lành tại vườn hoa bốn mùa; hay thư giãn bên bãi cát, ngắm nhìn quảng trường nước sôi động, còn con trẻ nô đùa tại bể bơi và khu vui chơi trẻ em thiếu nhi thiết kế an toàn…

Tổ hợp tiện ích mặt đất được ví như một “thiên đường nhiệt đới”. Ảnh phối cảnh

Hành trình trải nghiệm tiếp tục được nối dài với tổ hợp thương mại - dịch vụ dự kiến được kiến tạo tại năm tầng khối đế, liên kết xuyên suốt 5 tòa tháp, hình thành nên tuyến phố mua sắm, ẩm thực, giải trí trên không đặc biệt bậc nhất tại Tây Hồ Tây. Tại đây, mọi thành viên sẽ thưởng thức một bữa sáng tinh tế, nhâm nhi ly espresso chuẩn vị, dạo bước giữa các không gian mua sắm hàng hiệu, và khép lại bằng những trải nghiệm ẩm thực giàu cảm xúc cho một bữa trưa ấn tượng - tất cả diễn ra trong hệ sinh thái liền mạch, nơi mọi nhu cầu sống được đáp ứng ngay trong cùng một không gian.

Buổi chiều: Chăm sóc sức khỏe, kết nối cộng đồng cư dân tinh hoa

Sau những giây phút sôi động, tầng 20 sẽ dẫn dắt bạn đến với một tổ hợp clubhouse riêng tư được vận hành như một “wellness club” dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Những người yêu vận động tìm đến gym hiện đại hay lớp yoga, pilates để cân bằng thể chất; những tâm hồn cần tĩnh tại chìm vào spa, hoặc khép mình trong không gian thư viện yên tĩnh. Thế hệ trẻ kết nối qua phòng chiếu phim và các không gian sinh hoạt chung, nơi những mối quan hệ đẹp được khơi mở từ sự đồng điệu tự nhiên và gắn kết.

Mỗi tiện ích không chỉ để sử dụng, mà là để tận hưởng theo cách riêng. Ảnh minh hoạ

Buổi tối: Trải nghiệm “life on top” thời thượng khi thành phố lên đèn

Khi thành phố dần lên đèn, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences mời gọi bạn đến với những trải nghiệm “life on top” thượng đỉnh trên hai tầng 39 - 40 cao nhất dự án: nơi tọa lạc của tổ hợp nhà hàng và hồ bơi chân mây 6 sao YAMA, do Sunset Hospitality Group - thương hiệu lối sống danh tiếng đến từ Dubai quản lý vận hành.

YAMA - Tổ hợp nhà hàng, hồ bơi chân mây 6 sao chỉ có tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences. Ảnh phối cảnh

Cư dân có thể bước vào hành trình vị giác tinh tế tại sky lounge, thưởng thức tinh hoa ẩm thực Á - Âu được chế tác công phu, nhâm nhi ly cocktail trong không gian khoáng đạt, trước khi dạo qua Sky Retail Corridor với những đặc quyền mua sắm thời thượng. Hoặc đơn giản hơn - một buổi tối thư giãn trong tiếng nhạc acoustic riêng tư cùng bạn bè, người thân, nơi từng giai điệu trở thành điểm chạm cảm xúc, khép lại một ngày yên bình trọn vẹn.

Và không chỉ có vậy, bên cạnh những đặc quyền nội khu, cư dân Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences trong tương lai còn thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích quốc tế của khu vực Tây Hồ Tây, từ mua sắm, giải trí đến giáo dục và y tế cao cấp. Sự cộng hưởng ấy đang cùng quy tụ, hứa hẹn tạo nên một điểm đến "ngàn trải nghiệm" xứng tầm vị thế tổ hợp Branded Residences 5.0 tiên phong tại KĐT Ciputra.

(Nguồn: Sunshine Group)