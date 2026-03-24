Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công khai giá bán, thuê mua dự án nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang công an nhân dân tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình. Chủ đầu tư là liên danh CTCP Đầu tư phát triển Thái Hà và Công ty cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest.

Dự án có tổng cộng 408 căn hộ, trong đó 90% để bán, còn lại cho thuê mua. Các căn được thiết kế đồng bộ với diện tích 70m2.

Theo công bố, giá bán trung bình các căn hộ thuộc dự án ở mức 32,2 triệu đồng/m2, có điều chỉnh tùy theo vị trí từng căn. Với mức giá này, người mua cần chi hơn 2,2 tỷ đồng để sở hữu một căn hộ tại dự án. Mức giá trên chưa bao gồm 2% phí bảo trì và 5% thuế giá trị gia tăng (VAT).

Đây là mức giá cao nhất được ghi nhận đối với một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội. Trước đó, mức cao nhất thuộc về dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề, đạt hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Tại dự án này, chủ đầu tư đã tổ chức bốc thăm trực tuyến dự án trên vào cuối tháng 11/2025.

Giá thuê mua khu nhà xã hội 275 Nguyễn Trãi gần 355.000 đồng/m2/tháng, tương đương gần 24,8 triệu đồng/căn. Với phương thức này, người mua sẽ thanh toán trước 50% giá trị căn hộ, phần còn lại được chuyển thành tiền thuê trả dần hàng tháng. Do bao gồm cả lãi vay và các chi phí liên quan, mức giá thuê mua thường cao hơn so với thuê nhà thông thường.

Chủ đầu tư cho biết, giá bán, cho thuê mua đã bao gồm nội thất như điều hoà 2 chiều đủ các phòng, sàn gỗ…

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng hơn 3.500 m2, gồm một tòa nhà cao 27 tầng, một tầng tum và 3 tầng hầm kép, tương đương 5 tầng để xe. Khối đế cao 3 tầng được bố trí các tiện ích như khu thương mại dịch vụ, nhà trẻ và không gian sinh hoạt cộng đồng. Quy mô dân số dự kiến khoảng 1.200 người.

Từ cuối 2024 đến nay, loạt dự án nhà xã hội tại Hà Nội được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Nếu trước năm 2023, giá bán dao động từ 13-17 triệu đồng/m2, thì từ cuối năm 2024 đến nay, loạt dự án mở bán đã thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo Nghị quyết 07 về chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026-2030, từ nay đến 2030, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội phát triển 84.000 căn nhà ở xã hội. Năm nay, Thủ đô cần phát triển 18.700 căn, gấp 3,6 lần số lượng mà thành phố hoàn thành năm ngoái.